DPP hledá zhotovitele nové tramvajové tratě Malovanka – Strahov

Po projektech Olšanská – Habrová a Libuš – Nové Dvory se jedná už o třetí tramvajovou trať, pro kterou letos DPP hledá zhotovitele. Její předpokládaná hodnota činí 1,02 miliardy korun bez DPH. Výstavba by měla trvat 18 měsíců od předání staveniště. DPP předpokládá zahájení stavebních prací na jaře 2026 a zprovoznění nové tratě na podzim 2027. Výstavba tratě Malovanka – Strahov je spolufinancována Evropskou unií z Programu Doprava 2021–2027.
Nová, dvoukolejná, 1,3 kilometru dlouhá tramvajová trať Malovanka – Strahov bude vedena z Bělohorské ulice v celé délce Vaníčkovy ulice na Strahov k vysokoškolským kolejím a ke stávající autobusové točně u křižovatky Vaníčkovy a Turistické ulice, kde bude ukončena smyčkou Stadion Strahov. Součástí této investiční akce je také kompletní přestavba Bělohorské ulice mezi křižovatkami s Myslbekovou a Vaníčkovou ulicí, a také přestavba Vaníčkovy ulice v celé své délce. V rámci ní dojde k jejímu rozšíření.
Tři páry zastávek: Malovanka, Koleje Strahov a Stadion Strahov
DPP na trati vybuduje tři páry zastávek: Malovanka, která bude společná se stávající tratí na Bílou Horu, dále Koleje Strahov a Stadion Strahov. Zastávky Koleje Strahov budou situovány ve Vaníčkově ulici mezi areálem vysokoškolských kolejí a Strahovským stadionem, zhruba v místě stávajících stejnojmenných autobusových zastávek. Zastávky Stadion Strahov vzniknou ve stejnojmenné nové smyčce a budou společné pro odbavování tramvajových a trolejbusových linek. Samotnou smyčku Stadion Strahov s průběžnou a předjízdnou kolejí DPP vybuduje v místě stávající autobusové točny u křižovatky Vaníčkovy a Turistické ulice. Výstavba nové tramvajové tratě Malovanka – Strahov bude probíhat v úzké koordinaci s elektrifikací autobusových linek č. 176 a 191.
„Zprovozněním této tratě bude možné nahradit stávající autobusovou dopravu ze Strahova ke stanici metra Dejvická kapacitnější a lokálně bezemisní tramvajovou dopravou s vyšším stupněm oddělení od individuální automobilové dopravy. Tím dojde nejen k redukci autobusové dopravy ve Vaníčkově ulici a snížení jejího vlivu na životní prostředí, ale také ke zrychlení a zvýšení spolehlivosti veřejné dopravy ve srovnání s autobusovou zejména v přepravních špičkách. Současně dojde ke snížení počtu autobusů v přetíženém prostoru Vítězného náměstí. Vybudováním a zprovozněním tratě Malovanka – Strahov dojde k přímému propojení významných dopravních uzlů a částí s centrem Prahy,“ říká Jan Šurovský, místopředseda představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.
Dotace EU pokryjí 85 % způsobilých výdajů
Na výstavbu této tratě DPP získal dotace z prostředků Evropské unie, z Programu Doprava 2021–2027, které pokryjí až 85 % způsobilých výdajů.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
