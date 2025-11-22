Decroix (ODS): Děti nesmí být obětí sporů mezi rodiči

Vláda schválila nařízení Ministerstva spravedlnosti, které zavádí vyšší úrok z prodlení u neplaceného výživného na nezletilé děti. Jde o krok, který posiluje ochranu dětí a motivuje k odpovědnému rodičovství. Nově bude platit, že v prvních šesti měsících prodlení se u výživného uplatní zvýšená sazba 2,5 ‰ denně. Až poté se úrok vrací na běžnou zákonnou výši.
Opatření je cílené, přiměřené a reaguje na reálné problémy, které v praxi dlouhodobě vidíme. Jak jsem uvedla v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti: „Neplacené výživné není spor mezi dvěma dospělými. V konečném důsledku dopadá na dítě. Na potřebách dítěte se šetřit nesmí.“
Tento krok je součástí širší reformy rodinného práva, která začne platit od 1. ledna 2026. Nejde o pouhé zpřísnění pravidel, cílem je vytvořit férový, účinný a předvídatelný systém, který bude chránit děti a současně motivovat rodiče k včasnému plnění jejich povinností.
Stát má povinnost chránit ty, kteří se sami bránit nemohou. A děti jsou naší největší odpovědností.
Eva Decroix, Ph.D., MBA
autor: PV