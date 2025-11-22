Zelení: Program nové vlády vrátí Česko o desetiletí zpět

22.11.2025 22:01 | Monitoring

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k programovému prohlášení vítězné koalice

Zelení: Program nové vlády vrátí Česko o desetiletí zpět
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Pokud se program nové vlády naplní, vrátí se Česko o desetiletí zpět, ekonomicky, společensky i ideově. Program nové vlády totiž není plán pro většinu z nás, ale projekt, který má zajistit výhody pro extrémně majetné na úkor společnosti, přírody i demokracie.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 14645 lidí

Ekonomika pro vyvolené - Snížení daní velkým firmám, oslabení rozpočtů měst a obcí, nové nástroje pro tlak na nepohodlné podnikatele. Slíbené „úspory“ jsou ve skutečnosti otevřenou cestou k tunelům a zadlužení budoucích generací.

Útok na občanskou společnost a životní prostředí - Plán šikany neziskovek, podpora fosilních odvětví, rezignace na moderní energetiku, zrušení klíčových ekologických nástrojů. Výsledkem bude dražší energie, horší stav krajiny a větší zranitelnost lidí.

Sociální politika, která rozkládá solidaritu - Omezování inkluze, preference velkých byznysových projektů ve zdravotnictví a péči o seniory, návrat k represivním modelům minulosti. Tohle není reforma, to je demontáž.

Oslabování evropské spolupráce a posilování vlivu oligarchů - Zahraniční a bezpečnostní politika ustupuje ekonomickým zájmům úzké skupiny. Otevírá se prostor pro korupci, izolaci a oslabení naší pozice v Evropě.

Strana zelených

  • SZ
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Svárovská (Zelení): Filip Turek je výsměch
Zelení: Bedřiška musí přežít. Potřebujeme živá sousedství, ne buldozery a předsudky
Zelení: Chceme dopravu 21. století
Svárovská (Zelení): Tohle je služba státu a České republice?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

vláda , zelení

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vrátí program nové vlády Česko o desetiletí zpět?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Co se musí stát, aby EK dostala rozum?

Předpokládám, že stejně jako mě i vám přijde šílený její nový návrh, podle kterého by děti jakéhokoli věku mohly projít neomezeně změnou pohlaví, terapie ke kontrole tohoto rozhodnutí by přitom byly zakázané. Můj dotaz ale zní, je nějaká možnost, jak můžeme jako lidi s EK něco udělat? Podle mě jsme ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): USA předkládají mírový plán. Evropa selhává

8:05 Vích (SPD): USA předkládají mírový plán. Evropa selhává

Americký mírový plán pro Ukrajinu, který nedávno pronikl do mezinárodních médií, představuje první s…