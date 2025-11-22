Zelení: Program nové vlády vrátí Česko o desetiletí zpět

Pokud se program nové vlády naplní, vrátí se Česko o desetiletí zpět, ekonomicky, společensky i ideově. Program nové vlády totiž není plán pro většinu z nás, ale projekt, který má zajistit výhody pro extrémně majetné na úkor společnosti, přírody i demokracie.
Ekonomika pro vyvolené - Snížení daní velkým firmám, oslabení rozpočtů měst a obcí, nové nástroje pro tlak na nepohodlné podnikatele. Slíbené „úspory“ jsou ve skutečnosti otevřenou cestou k tunelům a zadlužení budoucích generací.
Útok na občanskou společnost a životní prostředí - Plán šikany neziskovek, podpora fosilních odvětví, rezignace na moderní energetiku, zrušení klíčových ekologických nástrojů. Výsledkem bude dražší energie, horší stav krajiny a větší zranitelnost lidí.
Sociální politika, která rozkládá solidaritu - Omezování inkluze, preference velkých byznysových projektů ve zdravotnictví a péči o seniory, návrat k represivním modelům minulosti. Tohle není reforma, to je demontáž.
Oslabování evropské spolupráce a posilování vlivu oligarchů - Zahraniční a bezpečnostní politika ustupuje ekonomickým zájmům úzké skupiny. Otevírá se prostor pro korupci, izolaci a oslabení naší pozice v Evropě.
autor: PV