DPP otevírá výstup ze stanice metra Florenc C k autobusovému nádraží

Cestujícím se tím zjednoduší přestup z metra na Ústřední autobusové nádraží Florenc, k přemístěné zastávce autobusových linek směr Žižkov a k Hudebnímu divadlu Karlín v Křižíkově ulici, nebo do provozů v ulici Na Florenci a naopak. Uvedení vestibulu a podchodu do plného provozu DPP předpokládá na konci roku 2026 po kompletním dokončení rekonstrukce stropní desky.

Nad vestibulem stanice Florenc C a přilehlým podchodem DPP od března 2022 realizuje kompletní rekonstrukci stropní desky i samotného vestibulu. Práce zde realizuje sdružení společností Metrostav DIZ a Geosan Group. Výstup z nástupiště stanice Florenc C byl kvůli stavebním pracím uzavřen od 6. června 2022. Po 970 dnech, tj. bezmála dvou letech a osmi měsících se 31. ledna 2025 částečně otevírá pro cestující.

Vzhledem k pokračujícím stavebním pracím na rekonstrukci monolitické stropní desky v oblasti křižovatky ulic Ke Štvanici a Křižíkova může DPP z vestibulu stanice Florenc C u autobusového nádraží otevřít pouze výstup E6 do Křižíkovy ulice.

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5033 lidí

„Byť je druhý výstup ze stanice metra Florenc C zpřístupněn v omezené míře, snažili jsme se se zhotovitelem otevřít alespoň tuto část v co nejkratším možném termínu. Je to díky postupu stavebních prací, kdy máme vyměněny dvě třetiny původních předepjatých nosníků a polovinu monolitické betonové desky. Současně je zrekonstruována tato část vestibulu a naistalováno nové osvětlení, které biodynamicky mění chromatičnost v závislosti na denní době a ročním období. Do konce příštího roku musíme vyměnit druhou polovinu betonové desky a zbývající třetinu nosníků, dokončit modernizaci vestibulu a podchodu včetně obchodních jednotek, nainstalovat eskalátory do výstupu a na úplný závěr také umělecké dílo Synapse od Jana Poše. Náš předpoklad je zprovoznění kompletně zmodernizovaného vestibulu na konci roku 2026,“ říká Daniel Veverka, projektový manažer DPP, řídící tuto investiční akci.

Aktuálně zprovozňovaný výstup je vybaven novým typem přístřešku, které byly poprvé naistalovány nad výstupy ze stanice Náměstí Republiky u Masarykova nádraží a staly se novou městskou normou pro rekonstrukce dalších stanic metra.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete na ZDE.

Psali jsme: DPP: Aktuální rozhodnutí ÚOHS nemá přímý vliv na časový harmonogram projektu DPP: První nová tramvaj pro Prahu Škoda ForCity Plus 52T se poprvé projela po zkušební trati DPP vysoutěžil zhotovitele nové tramvajové tratě Muzeum DPP uzavřel rámcovou smlouvu s firmou Bozankaya na dodávku až 70 bateriových trolejbusů