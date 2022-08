DPP pokračuje v rekonstrukci stropní konstrukce stanice metra Florenc C

reklama

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pokračuje v rekonstrukci stropní desky a vestibulu stanice metra Florenc C. O tomto víkendu DPP demontuje nad stanicí dalších devět starých nosníků. Z tohoto důvodu nebudev sobotu 6. srpna a v neděli 7. srpna 2022 v provozu metro na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská. DPP během výluky zavede náhradní tramvajovou dopravu XC Hlavní nádraží – Výstaviště a linku č. 36 Zvonařka – Sídliště Ďáblice.

DPP v uplynulých týdnech již odstranil 9 ks starých předepjatých nosníků z celkových 131, které nahradil za zcela nové. Společně s monolitickou betonovou deskou pod křižovatkou ulic Křižíkova a Ke Štvanici tvoří současný strop nad vestibulem stanice metra Florenc C. V odkryté části stanice společnosti, které na místě provádí stavební práce, realizují postupně sanace betonových konstrukcí, demontují původní ložiska, geodeticky vyměřují polohy pro nová ložiska a nosníky, a nová (případně repasovaná) ložiska osazují zpět.

O tomto víkendu budou práce pokračovat v demontáži starých předepjatých nosníků. Celkem jich bude devět, každý z nich váží až 28 tun. Během manipulace s nimi bude proto kvůli bezpečnosti o tomto víkendu přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská. Metro na lince C bude tuto sobotu 6. a neděli 7. srpna 2022 v provozu pouze v úsecích Háje – Hlavní nádraží a Vltavská – Letňany.

Metro na lince B bude v provozu v celém úseku, na Florenci ale nebude možné přestupovat na linku C. Stanice Florenc B bude přístupná pouze prostřednictvím vstupu/výstupu E1 v Sokolovské ulici. Provoz metra na lince C bude opět obnoven od pondělí 8. srpna 2022 od ranního provozu.

Ve vestibulu stanice Florenc C stavební společnosti již v pondělí 6. června zahájily přípravné práce související s další fází výměny stropní desky a rekonstrukcí samotného vestibulu. Stavební společnosti zde odstraňují podhledy, realizují ochranu dlažby, zřizují provizorní ocelové konstrukce a zahájí bourací práce, aby uvolnění a montáž dalších předepjatých nosníků mohla proběhnout v plánovaných termínech víkendových výluk.

Dopravní opatření

Z důvodu rekonstrukce stropní desky stanice Florenc C bude od soboty 6. srpna 2022 od zahájení provozu do neděle 7. srpna 2022 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská.

Náhradní tramvajová doprava XC a linka č. 36

Po dobu víkendové výluky metra na lince C DPP zavede v denním provozu náhradní tramvajovou dopravu XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Těšnov – Štvanice – Vltavská – Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – Výstaviště.

Kromě toho bude cestujícím k dispozici tramvajová linka č. 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice. Mezi zastávkami Kobylisy a Sídliště Ďáblice pojede každý druhý spoj linky č. 36, tj. interval v tomto úseku bude 15 minut.

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 23 bude ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka v obratišti).

Změny v zastávkách tramvají

Zřizují se (pro oba směry) zastávky Vltavská na předmostí Hlávkova mostu a Hlavní nádraží v Opletalově ulici.

Přestupní vazby

O tomto víkendu DPP doporučuje cestujícím v oblasti Florence využívat následující přestupy:

Z linky B na C

Směr Háje: Na lince B dojet do stanice Můstek, přestoupit na linku A a ve stanici Muzeum přestoupit na linku C

Směr Letňany: Na lince B dojet do stanice Náměstí Republiky, přestoupit na náhradní tramvajovou dopravu XC nebo linku č. 36 a v zastávce Vltavská přestoupit na linku C, případně linkou č. 36 dojet do oblasti Holešovic, Kobylis, Ládví či Ďáblic.

Z linky C na B

Směr od Hájů: Na lince C dojet do stanice Muzeum, přestoupit na linku A a ve stanici Můstek pokračovat v cestě linkou B

Směr od Letňan: Na lince C dojet do stanice Vltavská, přestoupit na náhradní tramvajovou dopravu XC nebo linku č. 36 a v zastávce Masarykovo nádraží přestoupit na linku B (stanice Náměstí Republiky)

Informační opatření

- informační letáky ve vozech a na zastávkách povrchové dopravy i ve vitrínách ve stanicích metra,

- informátoři v reflexních vestách,

- hlášení ve stanicích metra, hlášení ve vozech metra a dotčených linek povrchové dopravy,

- úpravy informačního systému v dotčených stanicích metra, informační tabule na vybraných exponovaných místech,

- informace na stojanech a v elektronických informačních panelech ve stanicích metra,

Podrobnější informace jsou také k dispozici na webu, sociálních sítích, v informačních střediscích, nebo na telefonické infolince DPP.

Schémata jsou k dispozici ZDE.

