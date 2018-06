DPP sveze zdarma návštěvníky Pražské muzejní noci na 10 autobusových linkách

„Jako každý rok přispějeme i letos ke zdárnému průběhu Pražské muzejní noci posílením městské dopravy. DPP zajistí přepravu návštěvníků muzeí, galerií a kulturních institucí, které se do Pražské muzejní noci zapojily. Tradičně vypravíme zvláštní autobusové linky a prodloužíme provoz metra,“ řekl Ladislav Urbánek, dopravní ředitel DPP s tím, že Dopravní podnik patří vedle Národního muzea a Asociace muzeí a galerií ĆR ke spolupořadatelům akce.

Pražská muzejní noc je tahákem pro návštěvníky nejenom z České republiky. V sobotu 9. června se otevře celkem 50 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí v 77 objektech. V rámci prohlídek desítek institucí je připraven doprovodný program včetně koncertů, přednášek, workshopů, divadelních představení a filmové projekce. To vše zdarma, vstup do NKP Vyšehrad bude zpoplatněn symbolickou korunou.

Zvláštní autobusové linky DPP Pražské muzejní noci

Linka č. 1 v trase Staroměstská – Vítkov – Staroměstská

Linka č. 2 v trase Staroměstská – Troja – Staroměstská

Linka č. 3 v trase Staroměstská – Muzeum – Vyšehrad – Staroměstská

Linka č. 4 v trase Staroměstská – Hradčanské náměstí – Staroměstská

Linka č. 5 v trase Staroměstská – Malostranské náměstí – Staroměstská

Linka č. 6 v trase Staroměstská – Letecké muzeum – Zámek Ctěnice (pouze vybrané spoje) – Staroměstská

Linka č. 7 v trase Staroměstská – Muzejní – Staroměstská

Linka č. 8 v trase Staroměstská – Dejvická – Obora Hvězda (pouze vybrané spoje) – Staroměstská

Linka č. 9 v trase Staroměstská – Výtoň – I. P. Pavlova – Florenc – Staroměstská

Linka č. 10 v trase Smíchovské nádraží – MeetFactory – Smíchovské nádraží

Všechny spoje na všech linkách budou zajištěny nízkopodlažními autobusy.

Zvláštní autobusové linky přepraví účastníky muzejní noci tradičně zdarma.

Na všech nočních tramvajových linkách bude posílena přepravní kapacita.

Provoz metra bude prodloužen přibližně o 1 hodinu a provoz parkovišť P+R bude prodloužen přibližně do 2:00 hodin.

První spoje odjíždějí ze zastávky Staroměstská v 18:30 hodin a ze zastávky Smíchovské nádraží v 18:50 hodin. Poslední spoje zvláštních linek odjíždějí ze Staroměstské v 1:00 hodinu s výjimkou posledního spoje linky č. 6, který odjíždí již v 0:40 hodin.

Linky č. 4, 7 a 9 budou v provozu v intervalu 5 minut, linky č. 1, 2, 3 a 5 v intervalu 7 až 8 minut, linky č. 6 a 8 v intervalu 10 minut, přičemž u linky č. 6 zajíždí do Ctěnic a u linky č. 8 k Oboře Hvězda pouze každý druhý spoj, tedy v intervalu 20 minut. Linka č. 10 bude jezdit v intervalu 15 minut.

Soutěž

Na jednu z deseti zvláštních linek bude vypraven autobus Karosa – Renault City Bus (evidenční č. 3203), který již před patnácti lety obsluhoval jednu z linek při prvním ročníku této oblíbené muzejní události. Pokud si v tomto autobuse označíte pamětní jízdenku a zašlete její fotografii na e-mail ZDE, a to do pondělí 11. června 2018 (do 12.00 hodin), budete zařazeni do slosování, ve kterém padesátka z vás vyhraje jízdu historickou soupravou metra.

Pamětní jízdenky si budete moci zdarma vyzvednout v pátek 8. června od 12. do 19. hodiny v informačním stanu Pražské muzejní noci před Historickou budovou Národního muzea či v den konání akce, v sobotu 9. června, od 10 do 24 hodin na témže místě a dále v druhém informačním stanu na nám. Jana Palacha. Pracovníci informačních stanů ochotně poradí s výběrem muzeí, doprovodného programu a dopravy k objektům. K dispozici budou také mapy dopravy s přehledem zapojených muzeí.

Podrobné informace naleznete na webové stránce ZDE.

autor: Tisková zpráva