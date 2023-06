DPP ve dvou etapách opraví tramvajovou trať na Vítězném náměstí

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) během prvních dvou červencových týdnů ve dvou etapách opraví tramvajovou trať na Vítězném náměstí. V první etapě vymění kolejové rozvětvení od Evropské ulice, proto bude od soboty 1. července od cca 4:30 do soboty 8. července 2023 do cca 4:30 obousměrně přerušen provoz tramvají mezi Vítězným náměstím a Divokou Šárkou a ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava X26 a X91. V navazující druhé etapě DPP vymění kolejové rozvětvení od Svatovítské ulice, proto bude od soboty 8. července od cca 4:30 do pátku 14. července 2023 do zhruba půlnoci obousměrně přerušen provoz tramvají mezi Prašným mostem a Vítězným náměstím. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava X20 a X91 a mezi Nádražím Podbaba a Divokou Šárkou tramvajová linka č. 30.

DPP v rámci opravy tramvajové tratě na Vítězném náměstí vymění v první etapě kolejové rozvětvení 1x6 od Evropské na oba směry, tj. do Podbaby a na Prašný Most. Proto během stavebních prací tramvaje nebudou moct jezdit pouze v úseku mezi Vítězným náměstím a Divokou Šárkou, naopak provoz mezi Nádražím Podbaba a Prašným mostem to neovlivní. Ve druhé etapě DPP vymění kolejové rozvětvení 1x6 od Svatovítské ulice na oba směry, tj. do Evropské a Podbaby, proto tramvaje nebudou moct jezdit v úseku Prašný most – Vítězné náměstí. Naopak to po dobu stavebních prací ve druhé etapě umožní DPP zavést ostrovní provoz tramvají v úseku Nádraží Podbaba – Divoká Šárka. Stavební práce ani v jedné z etap nebudou mít dopad na ostatní druhy dopravy.

„Oběma kolejovým rozvětvením na Vítězném náměstí je 10 let, naposledy jsme je měnili v koordinaci s výstavbou tunelového komplexu Blanka a rekonstrukcí stropní desky nad stanicí metra Dejvická. Kvůli značnému opotřebení je jednoduše musíme opět vyměnit, protože už nejdou dál spravovat dalším navařováním. Opotřebení je dáno kombinací intenzity tramvajové dopravy na Vítězném náměstí a samotným věkem konstrukce. Stavební práce jsme naplánovali tak, aby doba bez provozu tramvají zejména na Evropské ulici byla, pokud možno co nejkratší, a navíc jsme je zkoordinovali s výstavbou nové trolejbusové tratě z Nádraží Veleslavín na Letiště Praha v rámci elektrifikace autobusové linky č. 119. Tady během tramvajové výluky zrealizujeme část prací na napojování trolejového vedení v místech křížení s tramvajovou tratí,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

1. ETAPA – VÝLUKA TRAMVAJÍ V ÚSEKU VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ – DIVOKÁ ŠÁRKA

Z důvodu opravy tramvajové trati a prací na elektrifikaci autobusové linky č. 119 bude od soboty

1. července 2023 od cca 4:30 do soboty 8. července 2023 do cca 4:30 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Vítězné náměstí – Divoká Šárka.

Změny tras tramvajových linek

Linky č. 20, 26 a 91 budou ve směru z centra ze zastávky Vítězné náměstí odkloněny přes zastávky Lotyšská a Zelená do zastávky Nádraží Podbaba.

Náhradní autobusová doprava

Bude zavedena v denním provozu jako linka X26 a v nočním provozu jako linka X91 v trase Vítězné náměstí – Dejvická – Bořislavka – Červený Vrch – Nádraží Veleslavín – Vozovna Vokovice.

Zastávky náhradní autobusové dopravy

směr Vozovna Vokovice

Vítězné náměstí : na Vítězném náměstí, v zastávce autobusové linky č. 902 směr Lysolaje

Dejvická, Thákurova, Hadovka a Na Pískách : v Evropské ulici, v zastávkách pro náhradní autobusovou dopravu

Bořislavka : v Evropské ulici, ve výstupní zastávce autobusové linky č. 131

Červený Vrch a Nádraží Veleslavín : v Evropské ulici, v zastávkách pro náhradní autobusovou dopravu

Nad Džbánem : v Evropské ulici, v zastávce autobusové linky č. 225

Vozovna Vokovice – výstupní: v Evropské ulici, v dočasně zřízené zastávce autobusové linky č. 119

směr Vítězné náměstí

Vozovna Vokovice – nástupní : v Evropské ulici, v dočasně zřízené zastávce autobusové linky č. 119

Nad Džbánem : v Evropské ulici, v zastávce autobusové linky č. 225

Nádraží Veleslavín : v Evropské ulici, v dočasně přemístěné občasné výstupní zastávce autobusové linky č. 119

Nádraží Veleslavín, Červený Vrch, Sídliště Červený Vrch, Bořislavka, Na Pískách, Hadovka, Thákurova : v Evropské ulici, v zastávkách pro náhradní autobusovou dopravu

Dejvická (pro linku X91) : v Evropské ulici, v zastávce pro náhradní autobusovou dopravu

Vítězné náměstí – výstupní (pro linku X91): na Vítězném náměstí, v zastávce autobusové linky č. 902 směr Řeporyjské náměstí

2. ETAPA – VÝLUKA TRAMVAJÍ V ÚSEKU PRAŠNÝ MOST – VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ

Z důvodu opravy tramvajové trati bude od soboty 8. července 2023 od cca 4:30 do pátku 14. července 2023 do cca 24:00 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Prašný most – Vítězné náměstí.

Změny tras tramvajových linek

Linky č. 8, 18 a 91 budou ve směru z centra ze zastávky Hradčanská odkloněny přes zastávky Prašný most, Vozovna Střešovice a Park Maxe van der Stoela do zastávky Malovanka.

Linky č. 20 a 26 budou ve směru z centra ze zastávky Hradčanská odkloněny přes zastávky Prašný most a Brusnice do zastávky Pohořelec.

Zavedena tramvajová linka č. 30

V nepřetržitém provozu bude zavedena linka č. 30 v trase Nádraží Podbaba – Zelená – Lotyšská – Dejvická – Thákurova – Hadovka – Na Pískách – Bořislavka – Sídliště Červený Vrch – Červený Vrch – Nádraží Veleslavín – Nad Džbánem – Vozovna Vokovice – Divoká Šárka.

Náhradní autobusová doprava

Bude zavedena v denním provozu jako linka X20 a v nočním provozu jako linka X91 v trase Hradčanská – Dejvická.

Zastávky náhradní autobusové dopravy

Hradčanská – nástupní : v ulici Milady Horákové, v zastávce autobusové linky č. 909 směr Suchdol

Vítězné náměstí (pro linku X91) : na Vítězném náměstí, v zastávce autobusové linky č. 902 směr Lysolaje

Kafkova : v ulici Generála Píky, přibližně 50 metrů za křižovatkou se Svatovítskou ulicí

Dejvická : v Evropské ulici, v zastávce pro náhradní autobusovou dopravu

Vítězné náměstí : na Vítězném náměstí, v zastávce autobusové linky č. 902 směr Řeporyjské náměstí

Hradčanská – výstupní: v ulici Milady Horákové, v zastávce autobusové linky č. 909 směr Sídliště Rohožník

Změny v zastávkách autobusů

Od pondělí 10. července 2023 od cca 4:30 do pátku 14. července 2023 do cca 24:00 se pro linky č. 143, 149, 180 a 902 ruší zastávka Prašný most (směr Vítězné náměstí).

