Den Jeruzaléma a Summit evropských poslanců spojenců Izraele v Praze

reklama

Den Jeruzaléma úzce navazoval na dopolední jednání Summitu evropských poslanců spojenců Izraele. Nadace spojenců Izraele – Izrael Allies Foundation (IAF) – celosvětově zastřešuje 52 skupin zákonodárců spojenců Izraele. V těchto skupinách celkem 1250 poslanců a senátorů. V Evropě je takových skupin 17 včetně Česka a Slovenska. Zasedání Summitu evropských poslanců spojenců Izraele se zúčastnili zákonodárci a zástupci z Portugalska, Maďarska, Slovenska, Španělska, Spojeného království, Moldávie, Švédska, Řecka, Německa, Norska, Nizozemí a Evropského parlamentu. Během tohoto zasedání se nejdřív projednávala otázka diskriminace Izraele v oblasti označování izraelského zboží pocházejícího z území Palestinské autonomie. Tato problematika není palčivá v České republice, nicméně druhé probírané téma – přesun ambasád do Jeruzaléma je i českém parlamentním prostředí aktuální. Na zasedání o tom referoval poslanec Pavel Žáček předseda Výboru pro bezpečnost v Poslanecké sněmovně. Své prohlášení zaslal i předseda Parlamentní skupiny spojenců Izraele Miloslav Janulík.

Návrh usnesení Sněmovny Parlamentu České republiky k přesunu české ambasády byl představen předsedou Meziparlamentní skupiny přátel ČR – Izrael Janem Bartoškem na setkání této skupiny přátel ve Sněmovně v dubnu tohoto roku a je nyní v další distribuci.

Summit evropských poslanců spojenců Izraele přijal při svém dopoledním jednání i další velmi důležitý dokument tzv. Pražskou deklaraci. Jeho text má historický význam a jeho závěr zní:

„ Naléhavě apelujeme na parlamenty evropských zemí a na Evropský parlament, aby přijaly rezoluce vyzývající jejich vlády k uznání statusu Jeruzaléma jako nedělitelného hlavního města Izraele a aby na znamení této skutečnosti přesunuly do Jeruzaléma velvyslanectví svých států“.

Celé znění Pražské deklarace bylo přečteno výkonným ředitelem Nadace spojenců Izraele v Evropě Leo van Doesburgem i odpoledne v Jednacím sále Senátu v rámci Dne Jeruzaléma.

Summit evropských poslanců spojenců Izraele se konal v Zeleném salonku Senátu. Tato místnost má svou pohnutou historii. V září roku 1938 v ní čekala celá československá vláda na verdikt zemí podepisující Mnichovskou smlouvu. V ní se bez nás rozhodlo o odstoupení významné části Československa hitlerovskému Německu a tím i o praktické bezbrannosti ČSR proti následné invazi nacistů. Významná souvislost této dějinné události s obdobným současným tlakem na Izrael byla i předmětem prohlášení ministerského předsedy Izraele Ariela Šarona, který řekl, že Izrael nikdy nepřipustí, aby se dostal do podobné situace, jako Československo v roce 1938.

Den Jeruzaléma se následně konal v Jednacím sále Senátu. Vedle účastníků dopoledního jednání Summitu evropských poslanců spojenců Izraele se ho ještě účastnili s projevy jak primátor Prahy Bohuslav Svoboda, tak i publicista Jefim Fištejn, poslanec Hayato Josef Okamura, výkonná ředitelka Židovského národního fondu Zoša Vyoralová a pastor mezinárodního křesťanského sboru z dánské Kodaně Ravi Chandran.

Připomenutí Dne Jeruzaléma zahájila svým projevem poslankyně izraelského parlamentu –Knesetu Sharren Haskel. Řekla: „ Každý člověk v tomto světě, který Vám řekne, že patří k židovskému národu, Vám řekne, že Jeruzalém, město Jeruzalém je neoddělitelnou součástí jeho identity. Toto město se vrátilo k životu poté co bylo znovu sjednoceno a osvobozeno od jordánské nadvlády po šestidenní válce v roce 1967. Uznání, že Jeruzalém je neoddělitelnou částí naší identity židovského lidu je opravdovým a skutečným vyjádřením přátelství a partnerství. Obracím se k našim českým hostitelům tady v Praze. Vyzývám Vás vraťte svou ambasádu v Izraeli do našeho hlavního města, Jeruzaléma. Bude velkým požehnáním vědět, že klíčová součást naší identity je potvrzena našimi spojenci. Mám zprávu, že předsedkyně Sněmovny navštíví Izrael do 14 dnů a těšíme se, že jí uvítáme v Jeruzalémě“.

Po ní vystoupil primátor Prahy Bohuslav Svoboda, který považoval za čest se zúčastnit této akce a uvedl: „já osobně, jsem iniciativu směřující k přesunu českého velvyslanectví podpořil a rád tento postoj opakuji“.

Poslanec Evropského parlamentu Bert-Jan Ruissen v další vstupu řekl: „Jsme tu z celé Evropy, abychom oslavili Den Jeruzaléma. Jsme tu také jako křesťanští politici, abychom sdělili světu, že považujeme vznik Státu Izrael v roce 1948 za Boží zázrak. A je to zázrak, že Stát Izrael stále existuje. Mezinárodní společenství musí mít jasno v postavení hlavního města Izraele. Pro nás je nepřijatelné, aby členské státy Evropské unie prozatím odmítaly uznat Jeruzalém jako hlavní město Státu Izrael. Tato diskriminace musí skončit. To je také hlavní důvod proč jsme se dohodli na Pražské deklaraci. V této deklaraci vyzýváme evropské státy, aby uznaly Jeruzalém za hlavní město Izraele a aby přestěhovaly své ambasády do Jeruzaléma. V celém světě platí, že velvyslanectví sídlí v hlavním městě, to musí platit i pro Izrael“.

Poté vystoupil poslanec Národní Rady Slovenské republiky Peter Kremský a m.j. uvedl: „ Chci Vás všechny povzbudit, aby nikdo z nás nezapomněl na Jeruzalém a věřím, že naše společná práce vyústí do toho, že povzbudíme naše vlády, naše vrcholné politiky, aby přemístili naše velvyslanectví do Jeruzaléma a aby mezinárodní společenství uznalo Jeruzalém za doopravdy plnohodnotné hlavní město Izraele“.

Velvyslankyně Izraele v České republice H.E. Anna Azari srdečně poděkovala všem, kteří pracují na tom, aby se normalizoval status Jeruzaléma. Řekla, že nezná jiný příklad ve světě, že by někdo rozhodoval o tom, jaké má být hlavní město jiné země. „ Jeruzalém je srdcem židovského národa“ uvedla.

Publicista Jefim Fištejn pak nabídl svůj pohled: „ V Jeruzalémě je něco, co není v žádném jiném městě na světě. Jeruzalém je symbolem jednoty lidstva. Symbol jednotného lidstva, které existuje na této planetě. Je-li Jeruzalém symbolem jednoho jednotného lidstva pak šílencem musí být ten, kdo ho chce fragmentovat a rozdělit tento symbol jednotného lidstva. Proto by měl být uznán jako jednota, jako celek. Každá země by měla usilovat, aby i ona byla součástí tohoto příběhu, který je asi nejmocnější v dějinách lidstva. Každá země by měla chtít svou ambasádu v tomto městě, symbolizujícím jednotu lidstva. Toto přání je splnitelé. A přání těch, kteří chtějí znovu rozdělit Jeruzalém, po té co je po 2000 letech sjednocen nejenom, že je nerealizovatelné, ale je nebezpečné pro toho kdo si to přeje. Může dojít k velmi neblahým důsledkům pro stát, obec, pospolitost, která si přeje rozdrobení, fragmentaci, rozdělení Jeruzaléma. Je lepší být na správné straně dějin“.

Poté vystoupil Josh Reinstein, president Nadace spojenců Izraele, která spojuje a zastřešuje poslance z celého světa, kteří definují svůj vztah k Izraeli na hlubších základech, které ctí židovsko-křesťanskou podstatu naší hodnotové orientace. Řekl:„Věříme v to, čemu říkáme diplomacie založená na podkladě víry. Kdy lidé svou biblickou podporu Izraele proměňují v konkrétní politickou akci“.

Slova se následně ujal poslanec Hayato Josef Okamura, člen zahraničního výboru Sněmovny:

„ Chci Vás ujistit, že mnoho z nás v Poslanecké sněmovně stojí za Izraelem a stojí za Jeruzalémem. Meziparlamentní skupina přátel ČR-Izrael je největší ze všech asi 40 podobných skupin a jde napříč všemi politickými stranami. I když se v denních parlamentních debatách kolikrát přeme a hádáme, tak stojíme společně za Izraelem a za Jeruzalémem. Chci Vám popřát všechno dobré, ať Bůh žehná Izraeli a Jeruzalému“.

Výkonný ředitel Nadace spojenců Izraele v Evropě Leo van Doesburg uvedl a přečetl celou Pražskou deklaraci. Jeho výstup stejně jako přípěvky všech řečníků byl provázen potleskem auditoria složeného jak z účastníků Summitu evropských poslanců spojenců Izraele, tak z početných zástupců židovské a křesťanské komunity.

Následovalo vystoupení výkonné ředitelky české pobočky Židovského národního fondu (KKL). Seznámila nás s historií tento velmi významné organizace i s její současnou aktivní činností a také řekla: „KKL samozřejmě podporuje všechny iniciativy jako je mezivládní setkávání ČR – Izrael či přesun ambasády do Jeruzaléma a všechno co tvoří to podivuhodné pouto mezi Českou republikou, Čechy a Slováky a mezi Izraelem“.

Vystoupení řečníků pak uzavřel pastor mezinárodního křesťanského sboru z dánské Kodaně Ravi Chandran, když řekl, že poprvé v dějinách Dánska bude příští úterý oslavován Den Jeruzaléma v rezidenci izraelského velvyslance. V dalším se zaměřil na duchovní význam Jeruzaléma, jehož jméno se objevuje v Bibli celkem 806krát. Svůj proslov zakončil výrokem proroka Sofoniáše, vybízejícími Izrael k radostnému očekávání:„Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého!“

Celý den v Senátu byl nabit událostmi, jednáním a mnohými setkáními. Je zřejmé, že jak Summit evropských poslanců spojenců Izraele, tak Pražská deklarace i celý průběh Dne Jeruzaléma jsou začátkem nové kapitoly vzájemných vztahů.

Text Pražské deklarace:

My, níže podepsaní předsedové skupin spojenců Izraele z celé Evropy, jsme se sešli 7. června 2023 v Praze na evropském politickém summitu Nadace spojenců Izraele. Při příležitosti Dne Jeruzaléma jsme přijali následující rezoluci:



1. Jeruzalém je nedělitelným hlavním městem Izraele jak je uvedeno v Základním zákoně Izraele: Jeruzalém jako hlavní město Izraele přijatém v roce 1980.



2. Uznáváme historický a kulturní význam Jeruzaléma jako hlavního města židovského národa a skutečnost, že Jeruzalém byl vždy hlavním městem pouze židovského národa.



3. Vyjadřujeme uznání izraelské vládě, že od roku 1967 chrání svatá místa a respektuje a chrání náboženskou svobodu všech vyznání, která mohou tato místa navštěvovat a svobodně praktikovat.



4. Každý svrchovaný národ si podle mezinárodního práva může určit své hlavní město. Proto odsuzujeme diskriminaci Izraele a jím určeného hlavního města, kterému je jako jediné zemi na světě upíráno právo svobodně si stanovit své hlavní město.



5. Evropské země mají svá velvyslanectví ve fungujícím hlavním městě všech zemí s výjimkou demokratického Státu Izrael, přítele Evropy a strategického spojence na Blízkém východě.



6. Uznáváme historický význam 75. výročí vzniku Státu Izrael a věříme, že je to ta správná příležitost ukončit dlouhodobou diskriminaci Izraele.



Proto se s vědomím těchto skutečností usnášíme takto:



Naléhavě apelujeme na parlamenty evropských zemí a na Evropský parlament, aby přijaly rezoluce vyzývající jejich vlády k uznání statusu Jeruzaléma jako nedělitelného hlavního města Izraele a aby na znamení uznání této skutečnosti přesunuly do Jeruzaléma velvyslanectví svých států.

Psali jsme: Rady odborníků s jiným názorem jsou cenzurované a ignorované, zlobí se bezpečnostní expert Bouře v Izraeli. „Záložáci“ dokonce odmítají službu. Velmi nebezpečné, popsal Borek v ČT USA: Prigožin se sune do politiky. Vybral si stranu. Kreml mu to zatrhne Tajemná falešná operace? Rusko ji prý chystá na Ukrajině

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama