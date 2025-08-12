Ivan David: Propaganda o hrozbě napadení Ruskem

12.08.2025 22:06 | Monitoring

Americký viceprezident J. D. Vance oznámil, že USA přestanou financovat Ukrajinu. Podle něj mohou evropské země Kyjev podporovat, ale pouze z vlastních prostředků a nákupem amerických zbraní, upozornil europoslanec Ivan David (SPD).

Ivan David: Propaganda o hrozbě napadení Ruskem
Foto: Aby bylo jasno
Popisek: Europoslanec za SPD Ivan David

Europoslanec Ivan David připomíná výrok amerického viceprezidenta J. D. Vance o financování Ukrajiny. „Západoevropské země se mohou ‚zapojit‘ a koupit americké zbraně pro Kyjev, pokud chtějí,“ prohlásil americký viceprezident J. D. Vance. „Washington již financovat Ukrajinu nebude,“ řekl v neděli televizní stanici Fox News. „Evropští podporovatelé Ukrajiny si mohou koupit zbraně od amerických výrobců, pokud chtějí Kyjev i nadále podporovat, a USA s tím ‚budou v pohodě‘. Ale už to nebudeme financovat sami,“ řekl.

David cituje i část rozhovoru, který Vance poskytl po setkání s evropskými a ukrajinskými představiteli v Londýně. „Myslím, že Američané už mají dost toho, že do tohoto konkrétního konfliktu posílají své peníze, své zdaněné dolary. Ale pokud se Evropané chtějí zapojit a koupit zbraně od amerických výrobců, jsme s tím v pohodě. Ale sami to už financovat nebudeme,“ uvedl Vance.

Zmiňuje také postoj amerického prezidenta k možnosti výměny území mezi Ukrajinou a Ruskem. „Určitá výměna území ve prospěch obou stran,“ popsal tuto variantu americký prezident a dodal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by musel najít způsob, jak takovou dohodu schválit podle ukrajinského práva. Zelenskyj ale jakoukoli takovou dohodu odmítl s tvrzením, že ‚nikdo nemůže ani nebude‘ v této otázce dělat ústupky. ‚Ukrajinci nedají svou půdu okupantům,‘ prohlásil.“

Na závěr David poznamenává, že vše ukáže čas.

Europoslanec Ivan David odmítá představu, že by Rusko mělo zájem napadnout Evropu: „Rusko historicky ani nyní nemělo zájem útočit na Evropu,“ prohlásil v rozhovoru pro CNN Prima NEWS. Odvolává se na nedostatek důkazů a vidí případné napadení jako výsledek spíše provokace než útočných úmyslů.

Podle Davida je narativ o ruské agresi převážně propaganda. Zastává názor, že spíše než Rusko byla tím, kdo konflikt vyprovokoval, expanze NATO.

Americký prezident Donald Trump avizoval, že na páteční schůzce svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi sdělí jasný požadavek. „Musíte ukončit válku na Ukrajině,“ má podle Trumpa zaznít při jednání. Dodal, že s Putinem probere možné podmínky mírové dohody.

Trump by si přál, aby po této schůzce následovalo setkání mezi ruským prezidentem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Sám by se jí mohl také účastnit.

V pondělí také zmínil, že výměna území mezi Ruskem a Ukrajinou by podle něj byla „pro dobro Ukrajinců“. „Výměna bude zahrnovat něco špatného pro obě strany konfliktu,“ poznamenal.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Natálie Brožovská

