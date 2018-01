Duel Jaromíra Soukupa s novou ministryní financí

Jak si povede v ostré výměně názorů s ředitelem Skupiny Barrandov Jaromírem Soukupem? Premiérový díl plný aktuálních otázek a pádných argumentů startuje živě ve 20.55 na televizi Barrandov.

Ve čtvrtek 4. ledna ve 20.55 odvysílá televize Barrandov premiérový díl pořadu Duel Jaromíra Soukupa. Zajímá vás, co nového můžeme čekat od ministerstva, které v minulém období přišlo s kontrolním hlášením a EET? Jak se s odstupem času na tyto dvě novinky dívá? A co by mělo ještě občany České republiky potkat? Otevřený rozhovor na tato témata povede nová ministryně financí Alena Schillerová s moderátorem pořadu generálním ředitelem TV Barrandov a předsedou představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromírem Soukupem.

Sledujte Duel Jaromíra Soukupa již dnes ve 20.55 na TV Barrandov.

Psali jsme: To není moje vina! Ministr Vojtěch se brání kritice za své vystoupení u Soukupa TV Barrandov: Mimořádný Duel Jaromíra Soukupa zaznamenal rekordní sledovanost Duel Jaromíra Soukupa speciál dosahuje vyššího průměrného podílu sledovanosti než Předvolební debaty z produkce ČT Skupina Barrandov: Duel Jaromíra Soukupa dosáhl rekordní sledovanosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV