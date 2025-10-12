ERÚ: Spotřebitelé budou moci ukončit mlouvu s nedostatečně zajištěným dodavatelem

12.10.2025 16:13 | Tisková zpráva

Spotřebitelé, kteří mají zafixovanou cenu elektřiny nebo plynu, mají od října novou možnost, jak ukončit smlouvu s dodavatelem.

ERÚ: Spotřebitelé budou moci ukončit mlouvu s nedostatečně zajištěným dodavatelem
Foto: ERÚ
Popisek: ERÚ

Závazek s ním budou moci vypovědět, pokud pro ně nebude mít zajištěno minimálně 70 % jejich očekávané spotřeby energie. Obchodníci svůj index zajištění zveřejňují a zároveň oznamují Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) dvakrát ročně. „Index zajištění je jeden údaj se dvěma benefity. Při změně dodavatele mají spotřebitelé další informaci, kterou mohou při rozhodování zohlednit. Uvidí tak například, že konkrétní obchodník nabízí sice velmi nízkou cenu, ale zároveň má dopředu nakoupeno méně energie,“ uvádí členka Rady ERÚ Markéta Zemanová. 

„Zároveň platí, že pokud jsme si zafixovali cenu elektřiny nebo plynu a dodavatel pro nás na toto období nemá dopředu alespoň 70 procent energie zajištěno, můžeme smlouvu s ním ukončit. Výpověď můžeme podat i v případě, že obchodník v zákonném termínu index nezveřejní. Tuto možnost mají nejen spotřebitelé z řad domácností, ale i podnikající fyzické osoby,“ dodává Markéta Zemanová.

Vzor výpovědi (na základě ustanovení § 11a odst. 11 energetického zákona - ZDE) je na webu ERÚ ZDE, výpovědní doba končí posledním dnem kalendářního měsíce, následujícího po doručení oznámení.

Index zajištění obchodníka je jedním z legislativních opatření, které ERÚ navrhoval po pádu dodavatelů spadajících zejména do skupiny BOHEMIA ENERGY. Důvodem ukončení jejich činnosti tehdy byla právě kombinace nedostatečného zajištění a skokového nárůstu cen energetických komodit.

Povinnost dodavatelů určit a oznámit hodnotu indexu zajištění zavádí energetický zákon (novela Lex OZE III). Obchodníci musí příslušný údaj stanovit dvakrát ročně – k 31. březnu a 30. září a jednak ho zveřejnit na svých internetových stránkách, jednak poskytnout ERÚ. V případě, že je hodnota indexu vyšší než 70 %, nemusí dodavatel zveřejňovat konkrétní procento, stačí pouze informace, že je zajištěn na zákonné minimum.

„Už s předstihem jsme dodavatele informovali o tom, jakým způsobem nám mají data reportovat. Budeme je tak moci rychle zpracovat a poskytnout spotřebitelům souhrnnou informaci o tom, jaká situace na trhu v oblasti zajištění dodavatelů panuje,“ říká Martin Šik, ředitel odboru a analytik ERÚ.

Zdroje:

https://eru.gov.cz/vzory-pro-odstoupeni-nebo-vypoved-smlouvy#vypoved-smlouvy-s-pevne-sjednanou-cenou-z-duvodu-poruseni-povinnosti-souvisejici-s-indexem-zajisteni-obchodnika

https://www.e-sbirka.cz/sb/2000/458#par_11a-odst_11

Článek obsahuje štítky

dodávka , energie , zajištění , ERÚ , TZ , fixace

autor: Tisková zpráva

