Pryč s poplatky ČT. Průzkum, který mnohé nepotěšil

08.12.2025 9:42 | Monitoring

Václav Moravec ve svých nedělních Otázkách představil průzkum, podle něhož si přes 60 procent lidí myslí, že čestný prezident Motoristů Filip Turek nemá ve vládě co pohledávat. Na žádném ministerském postu, nejen na ministerstvu zahraničí. Místopředseda sněmovny a poslanec za ANO Patrik Nacher do kontrastu postavil trochu jiný průzkum. Průzkum o České televizi.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Patrik Nacher

Moderátor Václav Moravec ve svých nedělních Otázkách položil na stůl průzkum společnosti Kantar CZ, který naznačuje, že většina lidí si nepřeje čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka na žádném vládním postu. Tento názor zastává 63 procent dotázaných. Naproti tomu 26 procent respondentů si myslí, že Turek do vlády má zasednout.

průzkum o Filipu Turkovi

Koaliční poslanec Patrik Nacher do kontrastu proti průzkumu Kantaru postavil průzkum o České televizi, Českém rozhlasu a o plánech, které s nimi má vláda Andreje Babiše.

„Když už se tu šermuje průzkumy, co lidé a Filip Turek, tak přidám jeden aktuální – co lidé a veřejnoprávní média (přímo dělaný pro ČT): kontrola NKÚ (88 %), změna financování (60 %) a dokonce i sloučení ČT a ČRo přes mediální masáž má přes 50 %… Tak věřím, že se tu bude šířit tak intenzivně, jako ten o Turkovi,“ poznamenal Nacher.

Pod Nacherovým příspěvkem se rozjela diskuse. Padlo, že Babišova vláda chce z ČT udělat divizi Agrofertu.

„Ano, všichni víme, že váš úkol je udělat z veřejnoprávních médií divizi Agrofertu za peníze daňových poplatníků. Co takhle udělat anketu ‚Chcete platit daně?‘ Asi víme, jak by dopadla. Zrušíte pak daně?“ optal se fotograf David Blahušek.

Nacher se okamžitě ohradil.  

„A hele, je to tu – včera se tady šermovalo průzkumem, dnes se průzkumy zpochybňují, prý máme dělat k daním, dodal bych, třeba k znovuobnovení trestu smrti… no přesně. Problém je, že ke zpochybňování průzkumů nedochází u těch, kde vám výsledky vyhovují (to je ten Turek) a pak stačí jeden den a otočka o 180 stupňů. Neuvěřitelné… Tohle je šaráda provládních fanoušků extra třídy,“ nešetřil kritikou Nacher.

druhý průzkum

 

 

Klaus odmítl koupit průzkum a Švejnar náhle vedl. Weigl odhaluje
V koalici se radovali z průzkumu. Jenže pak přišel jiný
Jiří Paroubek: Můžeme se těšit na manipulaci průzkumů veřejného mínění?
Vítězství pro AfD. 26 %, kdyby byly volby teď

 

autor: Miloš Polák

