Pryč s poplatky ČT. Průzkum, který mnohé nepotěšil

Moderátor Václav Moravec ve svých nedělních Otázkách položil na stůl průzkum společnosti Kantar CZ, který naznačuje, že většina lidí si nepřeje čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka na žádném vládním postu. Tento názor zastává 63 procent dotázaných. Naproti tomu 26 procent respondentů si myslí, že Turek do vlády má zasednout.
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Anketa
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
„Když už se tu šermuje průzkumy, co lidé a Filip Turek, tak přidám jeden aktuální – co lidé a veřejnoprávní média (přímo dělaný pro ČT): kontrola NKÚ (88 %), změna financování (60 %) a dokonce i sloučení ČT a ČRo přes mediální masáž má přes 50 %… Tak věřím, že se tu bude šířit tak intenzivně, jako ten o Turkovi,“ poznamenal Nacher.
Pod Nacherovým příspěvkem se rozjela diskuse. Padlo, že Babišova vláda chce z ČT udělat divizi Agrofertu.
„Ano, všichni víme, že váš úkol je udělat z veřejnoprávních médií divizi Agrofertu za peníze daňových poplatníků. Co takhle udělat anketu ‚Chcete platit daně?‘ Asi víme, jak by dopadla. Zrušíte pak daně?“ optal se fotograf David Blahušek.
Nacher se okamžitě ohradil.
„A hele, je to tu – včera se tady šermovalo průzkumem, dnes se průzkumy zpochybňují, prý máme dělat k daním, dodal bych, třeba k znovuobnovení trestu smrti… no přesně. Problém je, že ke zpochybňování průzkumů nedochází u těch, kde vám výsledky vyhovují (to je ten Turek) a pak stačí jeden den a otočka o 180 stupňů. Neuvěřitelné… Tohle je šaráda provládních fanoušků extra třídy,“ nešetřil kritikou Nacher.
A hele, je to tu - včera se tady šermovalo průzkumem, dnes se průzkumy zpochybňují, prý máme dělat k daním, dodal bych, třeba k znovuobnovení trestu smrti… no přesně.— Patrik Nacher (@PatrikNacher) December 7, 2025
Problém je, že ke zpochybňování průzkumů nedochází u těch, kde vám výsledky vyhovují (to je ten Turek) a pak…
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák