Trump zvažuje převratný krok ve válce s Íránem

19.03.2026 7:53 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Prezident USA zvažuje vyslání dalších vojáků do íránské operace. Prý má jít o tisíce čerstvých vojáků, jejichž úkolem pravděpodobně bude zajistit průjezdnost Hormuzského průlivu. Ale nejen to. Může jít i o zajištění íránského obohaceného uranu. A to podle všeho by nebyl snadný úkol ani pro americké speciální síly. Izraelci mezitím zaútočili na plynové pole Jižní Pars, na němž působí jak Írán, tak Katar. A pak je tu ještě jeden rozměr íránské války, o kterém se příliš nemluví.

Trump zvažuje převratný krok ve válce s Íránem
Foto: Repro X
Popisek: Útoky na Írán - ilustrační foto

Agentura Reuters přišla s exkluzivní informací, že 47. prezident USA uvažuje o nasazení dalších vojáků do íránské operace. Už kvůli Hormuzskému průlivu.

„Zabezpečení průlivu by však mohlo znamenat i nasazení amerických vojsk na íránské pobřeží,“ uvedly čtyři zdroje, včetně dvou amerických úředníků, napsala agentura Reuters. A pak je tu ještě jedna možnost. „Trumpova administrativa také diskutovala o možnostech vyslání pozemních sil na íránský ostrov Charg, který je centrem 90 % íránského vývozu ropy,“ uvedly tři osoby obeznámené s touto záležitostí a tři američtí úředníci.

Představitelé Trumpovy administrativy také diskutovali o možnosti nasazení amerických sil k zajištění íránských zásob vysoce obohaceného uranu, uvedl jeden z lidí obeznámených s touto záležitostí. Experti se však podle agentury Reuters shodují, že by to byl velmi složitý úkol, a to i pro americké speciální jednotky.

Spojené státy provedly 13. března údery proti vojenským cílům na ostrově a Trump pohrozil, že zasáhne i jeho kritickou ropnou infrastrukturu. Vzhledem k jeho zásadní roli v íránské ekonomice by však kontrola ostrova pravděpodobně byla považována za lepší variantu, než jeho zničení.

Ale obsazení a především udržení ostrova by prý mohlo Američany hodně bolet. Negativní dopady by pocítil i sám Trump, protože hlasy voličů pro své druhé volební období získal i prohlášením, že on bude války ukončovat, nikoli začínat.

„V tuto chvíli nebylo rozhodnuto o vyslání pozemních vojsk, ale prezident Trump si moudře ponechává všechny možnosti k dispozici,“ uvedl úředník Bílého domu, který promluvil pod podmínkou zachování anonymity.

Mezitím Izraelci zaútočili na plynové pole Jižní Pars. Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že Američané o tomto útoku nic nevěděli.

„Spojené státy o tomto konkrétním útoku nic nevěděly a ani Katar do něho nebyl zapojen žádným způsobem a v žádné podobě a také nevěděl, že se stane,“ uvedl.

Jenže server katarské televize Al-Džazíra tvrdí, že to mohlo být i jinak.

„Dnes večer (blízkovýchodního času) se však ve Washingtonu objevily další zprávy, které naznačují, že Trumpova administrativa izraelský letecký útok schválila. Pozoruhodné je také to, že prezident v podstatě říká, že USA budou bránit Katar, pokud budou jeho zařízení ve stejné oblasti znovu napadena. Částečně je to proto, že zkapalněný zemní plyn je důležitým katarským exportním artiklem a USA ho dovážejí,“ napsal server katarské televize s tím, že pokud Američané tento úder schválili a směřují ke zničení jednoho ze základních ekonomických motorů Íránu, což je zemní plyn z pole Jižní Pars.

A pak je tu ještě jeden problém spojený s Hormuzským průlivem. Pokud se bude válka dál protahovat, může prý svět ohrozit potravinová krize.

Téměř polovina světového obchodu s močovinou – nejrozšířenějším hnojivem – a velké objemy dalších hnojiv se vyvážejí ze zemí Perského zálivu přes Hormuzský průliv, což činí globální zemědělství vysoce náchylným k jakémukoli narušení v této oblasti.

„Téměř polovina světového obchodu s močovinou – nejrozšířenějším hnojivem – a velké objemy dalších hnojiv se vyvážejí ze zemí Perského zálivu přes Hormuzský průliv, což činí globální zemědělství vysoce ovlivnitelné jakýmkoli napětím v této oblasti.“

Zdroje:

https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/3/19/iran-war-live-qatar-saudi-energy-sites-attacked-riyadh-says-trust-gone

https://www.reuters.com/world/middle-east/us-weighs-military-reinforcements-iran-war-enters-possible-new-phase-2026-03-18/

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

