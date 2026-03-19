Trump zvažuje převratný krok ve válce s Íránem

Agentura Reuters přišla s exkluzivní informací, že 47. prezident USA uvažuje o nasazení dalších vojáků do íránské operace. Už kvůli Hormuzskému průlivu.
Představitelé Trumpovy administrativy také diskutovali o možnosti nasazení amerických sil k zajištění íránských zásob vysoce obohaceného uranu, uvedl jeden z lidí obeznámených s touto záležitostí. Experti se však podle agentury Reuters shodují, že by to byl velmi složitý úkol, a to i pro americké speciální jednotky.
Spojené státy provedly 13. března údery proti vojenským cílům na ostrově a Trump pohrozil, že zasáhne i jeho kritickou ropnou infrastrukturu. Vzhledem k jeho zásadní roli v íránské ekonomice by však kontrola ostrova pravděpodobně byla považována za lepší variantu, než jeho zničení.
Ale obsazení a především udržení ostrova by prý mohlo Američany hodně bolet. Negativní dopady by pocítil i sám Trump, protože hlasy voličů pro své druhé volební období získal i prohlášením, že on bude války ukončovat, nikoli začínat.
„V tuto chvíli nebylo rozhodnuto o vyslání pozemních vojsk, ale prezident Trump si moudře ponechává všechny možnosti k dispozici,“ uvedl úředník Bílého domu, který promluvil pod podmínkou zachování anonymity.
Mezitím Izraelci zaútočili na plynové pole Jižní Pars. Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že Američané o tomto útoku nic nevěděli.
„Spojené státy o tomto konkrétním útoku nic nevěděly a ani Katar do něho nebyl zapojen žádným způsobem a v žádné podobě a také nevěděl, že se stane,“ uvedl.
Jenže server katarské televize Al-Džazíra tvrdí, že to mohlo být i jinak.
A pak je tu ještě jeden problém spojený s Hormuzským průlivem. Pokud se bude válka dál protahovat, může prý svět ohrozit potravinová krize.
Téměř polovina světového obchodu s močovinou – nejrozšířenějším hnojivem – a velké objemy dalších hnojiv se vyvážejí ze zemí Perského zálivu přes Hormuzský průliv, což činí globální zemědělství vysoce náchylným k jakémukoli narušení v této oblasti.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.