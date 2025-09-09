Eldis získal novou zakázku od Řízení letového provozu ČR

Přední výrobce aktivních radarů dodá nové kombinované radary na stanoviště na vrcholu hory Písek v Brdech a Buchtův kopec ve Žďárských vrších na Vysočině. Oba radary budou dodány včetně radomu, tedy radioprůzračného ochranného krytu radarové antény. Hodnota kontraktu činí 10,5 milionu eur (258 milionů korun) a zahrnuje pozáruční servis po dobu 15 let.
Výběrové řízení na dodávku dvou radarů, které vyhlásilo Řízení letového provozu České republiky, s. p., vyhrála společnost Eldis Pardubice, člen skupiny CSG a její divize Aerospace. Projekt bude realizován v letech 2025–2029. Na obě stanoviště označovaná PISEK a BUKOP dodá Eldis Pardubice kombinovaný primární a sekundární přehledový radar RL-2000/MSSR-1. Oba radary budou opatřeny radomem, kopulí, která chrání anténu radaru před vnějším prostředím a má současně minimální dopad na průchod signálu.
„Získat referenční zakázku od domácího zákazníka je pro výrobce velkým oceněním jeho kvalit. Vážíme si důvěry, kterou do nás státní podnik Řízení letového provozu České republiky vkládá,“ říká Vladimír Vojáček, generální ředitel společností Eldis Pardubice, a doplňuje: „Po dokončení této zakázky budou naše radary pokrývat celý vzdušný prostor České republiky jak v oblasti civilní, tak vojenské infrastruktury. Věřím, že nám tato reference pomůže i při vyjednávání se zahraničními organizacemi.“
Nové dodané kombinované primární a sekundární radary do lokalit PISEK a BUKOP zajistí v rámci letové informační oblasti Praha (FIR Praha) kontinuální sekundární pokrytí pro spolupracující cíle, a zároveň primární pokrytí zajišťující zachycení i nespolupracujících cílů v příslušných letových hladinách. Součástí dodávaného řešení budou sekundární přehledové radary odpovídající nejnovějšímu standardu organizace EUROCONTROL – EMS 4.0 (European Mode S Station, verze 4.0).
Po dokončení instalace radarů, jež je dle uzavřené smlouvy plánována na rok 2029, bude společnost Eldis Pardubice, s výjimkou radaru obsluhujícího TMA Ruzyň, dodavatelem radarů na všechna významná stanoviště civilní (PISEK, BUKOP, Brno, Ostrava) i vojenské letecké infrastruktury (Kbely, Pardubice, Čáslav, Náměšť nad Oslavou) a bude svými radary pokrývat celý vzdušný prostor ČR.
O společnosti Eldis Pardubice
Společnost Eldis Pardubice, s.r.o. je ryze česká firma, která byla založena v Pardubicích v roce 1991. Od svého vzniku se specializuje především na oblast vývoje a výroby radarové techniky a systémů pro řízení letového provozu, v současnosti je předním českým výrobcem aktivních radarových systémů. Produkty společnosti používají zákazníci ve více než pětadvaceti zemích po celém světě, včetně České republiky, přičemž tyto radarové systémy slouží civilním organizacím zajišťujícím řízení letového provozu i vojenským subjektům. Nejdůležitější aktuální produkty společnosti jsou primární přehledový radar RL-2000 NG, sekundární přehledový radar MSSR-1 NG, radar pro přesné přistání PAR-NG a 3D radar RL-3000. Od roku 2017 je společnost Eldis Pardubice součástí průmyslové skupiny Czechoslovak Group a její divize CSG Aerospace.
autor: Tisková zpráva