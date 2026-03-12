CzechTourism: HOLIDAY WORLD 2026 představuje trendy cestování, gastronomii i inspiraci z celého světa

Návštěvníci během tří dnů projdou prezentace téměř tří stovek vystavovatelů z desítek zemí světa, objeví nové destinace a získají inspiraci pro další cesty. Letošní ročník zároveň výrazně zdůrazňuje propojení turismu a gastronomie, která patří mezi nejrychleji rostoucí motivace k cestování.
Veletrh nabízí inspiraci z celého světa
Veletrh HOLIDAY WORLD & REGION WORLD (ZDE) vstupuje už do svého 34. ročníku a dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější akce cestovního ruchu v Česku. V Letňanech se letos představují turistické destinace z Evropy i vzdálenějších částí světa a zároveň téměř všechny tuzemské regiony. Návštěvníci tak mohou během jediného dne symbolicky procestovat několik kontinentů – od evropských zemí přes exotické destinace až po méně známé turistické oblasti. Součástí programu jsou odborné konference, networkingová setkání, prezentace regionů i cestovatelské přednášky. Souběžně s veletrhem probíhá také cyklistický veletrh FOR BIKES (ZDE) a festival SPORT EXPO (ZDE). Ve dnech 14. a 15. března se navíc uskuteční cestovatelský festival KOLEM SVĚTA (ZDE).
Nedílnou součástí akce je i odborný program. Inspirativní setkání zaměřené na propojení gastronomie a turismu proběhne první den veletrhu pod názvem „Gastro pod lupou: Když gastronomie tvoří zážitek z cestování“ (ZDE). Akci připravila agentura CzechTourism. Další zajímavé diskuse o aktuálních tématech v turismu nabídne například TTG Talk nebo panelová debata České unie cestovního ruchu, které se zúčastní také zástupci České centrály cestovního ruchu.
Cestovní ruch jako motor regionů
Cestovní ruch patří mezi důležité pilíře české ekonomiky. V roce 2024 tvořil 2,5 % hrubého domácího produktu Česka, což představuje 202 miliardy korun. Zaměstnává více než 233 tisíc lidí, tedy zhruba každého třiadvacátého obyvatele Česka. Turismus patří mezi klíčová odvětví například v Karlovarském, Jihočeském, Jihomoravském, Libereckém nebo Královéhradeckém kraji. Význam cestovního ruchu se výrazně promítá také do rozvoje regionů. Podporuje místní podnikání, vytváří pracovní příležitosti a pomáhá rozvíjet služby i infrastrukturu v destinacích po celé zemi.
Rok 2025 potvrdil, že se cestovní ruch v Česku nejen zotavil, ale dál dynamicky roste. Počet přenocování dosáhl téměř 60 milionů a počet příjezdů se blíží hranici 24 milionů. Pozitivní trend se projevuje i ve struktuře návštěvnosti. Zahraniční turisté zůstávají déle a počet přenocování roste rychleji než samotné příjezdy.
„Cestovní ruch je pro Česko důležitý a patří mezi priority Ministerstva pro místní rozvoj. Představuje silný motor ekonomického růstu v regionech a současně významně přispívá do státního rozpočtu. Tento veletrh ukazuje, že Česko už dávno není jen o tradičních turistických cílech. Stále více vyniká také pestrost našich regionů, nové turistické trendy i autentické zážitky včetně těch gastronomických. Letošní motto veletrhu „Gastro pod lupou: Když gastronomie tvoří zážitek z cestování“ připomíná, že právě gastronomie může být jedním z důvodů, proč se turisté do Česka vracejí,“ uvádí náměstek ministryně pro místní rozvoj pro oblast bydlení, regionálního rozvoje a veřejného investování Filip Endal.
Gastronomie jako nový magnet pro návštěvníky
Jak už bylo uvedeno – jedním z hlavních témat letošního ročníku veletrhu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD je gastronomie. Cestování za autentickými chutěmi regionů patří mezi nejvýraznější globální trendy a stále častěji ovlivňuje rozhodování lidí, pokud jde o výběr destinací.
„Česko se stále výrazněji profiluje jako země, kde se potkávají tradice, lokální suroviny a moderní přístup ke gastronomii. Potvrzuje to nejen historicky první Průvodce MICHELIN pro Česko, který nás letos řadí mezi 16 nejzajímavějších kulinářských destinací světa. Rostoucí kvalitu tuzemské kuchyně dokládají i další autority, jako jsou Gault&Millau nebo nakladatelství TopLife Czech, a ukazují, že špičková gastronomie dnes vzniká napříč celým Českem. Důležitou roli hraje také projekt CzechSpecials, který propojuje tradiční českou kuchyni s moderním pojetím a pomáhá návštěvníkům objevovat autentické chutě v regionech. Není proto náhodou, že lidé na veletrhu najdou i stánek věnovaný tomuto projektu. Gastronomie tak logicky patří mezi hlavní témata letošního ročníku HOLIDAY WORLD & REGION WORLD a zároveň odráží aktuální trendy v cestovním ruchu,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.
Gastronomie jako zážitek i strategie cestovního ruchu
Agentura CzechTourism letos výrazně posiluje aktivity zaměřené na gastro a vinařský turismus. Připravuje například press tripy zaměřené na českou gastronomii, využívá téma MICHELIN Guide při prezentaci Česka na zahraničních veletrzích a ve spolupráci s Národním vinařským centrem organizuje incomingovou misi „Masters of Wine“ do Česka. Aktivně se také zapojuje do mezinárodní konference IWINETC, která patří mezi nejvýznamnější světová setkání odborníků na vinařský turismus. Loni se tato akce konala v Mikulově, letošní ročník přivítá polský Krakov.
Podpora gastronomie se promítá také do řady konkrétních projektů. CzechTourism se podílí například na iniciativě Kulinářské mosty, účastní se Makro Czech Gastro Festu a připravuje tematické gastro itineráře, které představují kulinářské speciality jednotlivých regionů. Součástí aktivit jsou také press tripy zaměřené na gastronomii a samozřejmě MICHELIN Guide. Agentura zároveň spolupracuje se spolkem Česká zeměpisná označení na propagaci evropského systému ochrany regionálních produktů a s gastronomickým průvodcem Gault&Millau na podpoře projektu CzechSpecials.
K popularizaci české gastronomie přispívá také podcast agentury CzechTourism SBALENO (ZDE). Tvůrci si do něj zvou osobnosti z oblasti cestovního ruchu, kultury, sportu i gastronomie, které sdílejí své zkušenosti a pohled na objevování Česka. Hosty podcastu byli například šéfkuchaři, herci, spisovatelé nebo sportovci. Nejnovější díl přináší rozhovor s šéfkuchařem Restaurantu Papilio Janem Knedlou, který jako první v Česku získal v prémiovém Průvodci MICHELIN pro Česko (ZDE) dvě hvězdy.
MICHELIN i marketing posilují image Česka
Důležitým impulzem pro českou gastronomii se stal první samostatný Průvodce MICHELIN pro Česko. Už během prvního měsíce po jeho zveřejnění zaznamenalo podle analýzy CzechTourism 20 oceněných restaurací výrazný nárůst zájmu hostů a vyšší návštěvnost. Mediální dosah tématu přitom do konce roku 2025 přesáhl 15,3 milionu kontaktů a hodnota mediální publicity dosáhla 9,3 milionu korun.
Na rozvoji české gastronomie se podílejí také další mezinárodní průvodci. Gastronomický průvodce Gault&Millau (ZDE) hodnotil v Česku 421 restaurací, z nichž 334 získalo alespoň jednu kuchařskou čepici, a výběr nejlepších podniků zveřejňuje také průvodce TopLife Czech (ZDE), který letos zařadil do svého výběru 126 restaurací napříč Českem.
CzechTourism zároveň letos posiluje povědomí o značce #VisitCzechia, a to prostřednictvím kampaně Feel Free (ZDE), která představuje Česko jako destinaci plnou kultury, aktivního odpočinku, lázeňství a kvalitní gastronomie. Kampaň se objeví například v USA, Velké Británii, Itálii, Francii nebo ve Španělsku. Součástí je také širší prezentace české kuchyně – od tradičních receptů přes moderní fine dining až po vinařské a pivní zážitky nebo gastronomické stezky propojené s aktivním cestováním.
Slovensko s rekordní expozicí
Partnerskou zemí veletrhu se letos stala Černá Hora – Montenegro, která představuje své přírodní kulturní krásy milovníkům cestování i odborníkům na národním workshopu. Generálním partnerem je Slovensko, které do Prahy přivezlo historicky největší expozici se silným zastoupením regionů.
„Český trh je pro Slovensko klíčový – téměř třetina všech zahraničních návštěvníků přijíždí z Česka a patří k našim nejvěrnějším hostům. Na veletrh HOLIDAY WORLD & REGION WORLD 2026 přicházíme s dosud největší expozicí a silnou sestavou 16 regionů. Jedním z hlavních témat veletrhu je letos gastronomie – oblast, která hraje stále významnější roli v rozhodování cestovatelů, zejména mladší generace. Slovensko nabízí nejen přírodu či relax v lázních, které Češi vyhledávají. V naší nabídce nechybí autentické chutě regionů, moderní formáty a zážitky dokážou oslovit ty, kdo hledají originalitu, lokálnost a nové příběhy. Aktuální novinkou je „Trenčín Evropské hlavní město kultury 2026“, který nabídne stovky kulturních akcí s výraznou evropskou dimenzí. Program tak rozšiřuje nabídku Slovenska o další silný motiv k návštěvě a současně posiluje přeshraniční vztahy mezi našimi zeměmi,“ vyjmenovává vedoucí zahraničního zastoupení cestovního ruchu SR Marta Kučerová.
„Letošní 34. ročník této unikátní akce zrcadlí oborové trendy cestovního ruchu a jeho aktuální vývoj. Veletrh je opět přehlídkou nejlákavějších turistických destinací z Česka i ze světa, ale také nabízí hned několik novinek. Jednou z nich je přesun konání veletrhu už od čtvrtku, abychom mohli odborníkům nabídnout ještě více doprovodného programu než v uplynulých letech. V mnohem větší míře se do jeho složení letos zapojili také studenti vysokých škol, jejichž aktivity, vize a projekty dlouhodobě podporujeme. Další premiérou bude konání festivalu Ochutnejte cestování, který odráží téma letošního roku v Česku rezonující celým odvětvím, a tím je propojení gastronomie a turistiky. Nově se také ve spolupráci s agenturou CzechTourism uskuteční setkání zaměřené na propojení gastronomie a turismu,“ uzavírá generální ředitel organizátora akce, společnosti ABF, Martin František Přívětivý.
Veletrh HOLIDAY WORLD & REGION WORLD 2026 probíhá v PVA EXPO PRAHA v Letňanech od 12. do 14. března 2026.
