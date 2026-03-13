Richterová (Piráti): Z ekonomické bídy se rodí i ohrožení demokracie

13.03.2026
autor: PV

Projev na 12. schůzi Poslanecké sněmovny dne 13. března 2026 k zákonu o podpoře bydlení

Richterová (Piráti): Z ekonomické bídy se rodí i ohrožení demokracie
Foto: Interview ČT24
Popisek: Olga Richterová

Vážení členové vlády, vážení poslanci, poslankyně, spoluobčané.

Jsme před bodem, takže já se ještě nebudu tak podrobně vyjadřovat k tomu zákonu, který dnes budeme projednávat. Ale jsme tady v celkovém rámci útoků na naši zemi, na to, aby mohla fungovat, aby naše společnost mohla držet pohromadě. A nejde jenom o snižování výdajů na obranu, i když hodně, a nejde jenom o ten návrh ruského zákona, který by dovoloval zakleknout na úplně každého z nás, kdo má jakékoliv vazby se zahraničím, ale jde taky o to, aby naše společnost prostě fungovala a aby vůbec, pokud nastane nějaká situace, bylo co bránit.

Takže ten zákon, který dnes chce vláda úplně ožužlat, znefunkčnit, ani nevíme, co ještě přijde v druhém čtení, je prostě jeden z kroků, abychom byli společnost, která drží pohromadě, dokáže se postarat o lidi, kteří jsou v nějakých potížích, a dokáže pomoci lidem, aby nepropadali do těch nejhlubších krizí.

Protože taky z ekonomické bídy, ze špatné situace se rodí samozřejmě ohrožení i demokracie. To tak je. A v situaci, kdy tady je navržené řešení, kdy máme systém, co pomáhá, aby lidi do těch krizí nepadali, tak nedává smysl ho dál oslabovat. Pokud ovšem tohle není právě ten záměr, protože nesoudržná společnost, společnost, kde je spousta lidí v krizi, nakonec snáze podlehne.

Já tomuhle strašně nechci věřit, ale ty kroky jdou takovým směrem, že se obávám, že to nelze nevidět. Obrana, narušování občanské společnosti, útoky na ni a nakonec ochuzování lidí a oslabování kroků, které pomáhají prevenci, které pomáhají tomu, aby lidi u nás byli bohatší, žili šťastnější životy a mohli fungovat, i když na ně dopadne nějaké neštěstí.

Tohle mě štve a právě kvůli tomu dnes budeme podrobně vystupovat, vysvětlovat, co je na tom vládním návrhu dnes špatně. A jenom avizuji, jsme ještě před bodem, jenom avizuji, že za Piráty také podáme návrh na zamítnutí, protože si myslíme, že opravdu takovýto oslabující zákon neprospěje naší společnosti. A jako Česká republika si zasloužíme, abychom měli cestu vpřed a ne cestu zpět.

Děkuji.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  Piráti
  poslankyně
