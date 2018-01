Expozice Jižní Morava na veletrhu Regiontour 2018

Jihomoravský kraj se po léta v nevypsané soutěži krajů České republiky umisťuje na druhém místě v počtu návštěvníků z tuzemska i ze zahraničí, hned za hlavní město Prahu. Cestovní ruch je pro jižní Moravu významným hospodářským odvětvím, vytvářejícím pracovní místa a přispívajícím k rozvoji jednotlivých oblastí kraje.

Proto Jihomoravský kraj podporuje cestovní ruch dotačními programy, podporou významných akcí a leteckých spojení, či investicemi.

Příkladem úspěšného investičního projektu podpořeného z rozpočtu JMK je Archeopark Pavlov. Byl vybudován za podpory ROP Jihovýchod (63 mil. Kč) a za prostředky JMK (33 mil. Kč) se otevřel veřejnosti v roce 2016. Tento turistický cíl není výjimečný pouze svou interaktivní expozicí kombinující audiovizuální technologie i klasickou muzejní prezentaci doby lovců mamutů. Díky výjimečné architektuře expozice zapuštěné pod zem a bílému betonu vystupujícímu nad povrch archeopark získal řadu ocenění: titul Stavba roku JMK 2016, Stavba roku 2016, Gloria Musealis 2016, Iconic Awards 2017 v kategorii Best of the Best! Rovněž obdržel Českou cenu za architekturu.

Pro letošní rok 2018 jsou v rozpočtu na podporu cestovního ruchu, mimo jiné, i tyto položky:

Podpora krajské destinační organizace Centrála cestovního ruchu Jižní Morava 8 mil. Kč

Dotační program na podporu vzniku a činnosti oblastních destinačních organizací 2,5 mil. Kč

Dotační program Podpora kvality služeb turistických informačních center 2 mil. Kč

Dotační program Podpora rozvoje cyklistiky 15,5 mil. Kč

Dotační program (DP) Podpora údržby čistota cyklistických a běžeckých tras 3 mil. Kč

Podpora vzpomínkových akcí napoleonských bitev 3,5 mil. Kč

Dotace na podporu turistických vlaků 1 mil. Kč

Dotace na značení turistických tras a cyklotras 700 tis. Kč

Podpora vinařství a vinařské turistiky (Vinařský fond) 5 mil. Kč Grand Prix ČR 20 mil. Kč

Podpora leteckých linek 100 mil. Kč

Novinky letošní sezóny

Další rozvoj singletrailů

Jihomoravský kraj finančně podpořil budování singletrailů Moravský kras, Boskovické stezky a Cykloresort Strážnicko. Letos přispěje na budování singletrailu v Mariánském údolí v Brně.

Venkovní expozice VIDA!

Již tři roky funguje úspěšné zábavně vědecké centrum VIDA! (další investiční projekt JMK). V současné době nabízí expozici se 170 interaktivními exponáty, výukové programy pro školy, promítání 3D filmů a science show – představení se zábavnými pokusy, které jsou v ceně vstupného, další programy a akce. Pro letošní rok chystá VIDA! zpřístupnění 1. etapy nové venkovní expozice, která bude mít relaxační charakter. Vybudovány budou tři ostrovy: vodní, zvukový a pohybový s různými exponáty.

100. výročí vzniku Československé republiky

Rok 2018 bude v celé republice především ve znamení oslav 100 let od vzniku samostatného Československého státu. Jihomoravský kraj si toto výročí připomene mimo jiné také vysazením symbolické stovky lip svobody. Uctít toto výročí se chystají muzea, galerie a radnice po celém kraji, a to prostřednictvím výstav, koncertů, edukativních pořadů a dalších akcí. Největší z nich je projekt města Brna Re:publika 1918 – 2018. Je složen z řady akcí, které budou probíhat na výstavišti i ve městě. Další akce např.:

Moravské muzeum ve Znojmě chystá výstavu "1917 a 1918: Stoletá vzpomínka na konec Velké války a vznik Československé republiky", Masarykovo muzeum v Hodoníně připravuje řadu akcí spojených s osobností prvorepublikového prezidenta T.G. Masaryka, a to jak výstav, tak soutěží, aj.

