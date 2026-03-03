ČSÚ: V lednu byla míra nezaměstnanosti 3,3 %

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v lednu 75,4 %. Oproti lednu 2025 se snížil o 0,3 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 80,0 %, u žen 70,5 %.

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v lednu 3,3 %. Meziročně se zvýšil o 0,5 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,8 %, u žen 3,8 %.

První údaje za rok 2026 potvrdily plíživý nárůst nezaměstnanosti. Zatímco u mužů míra nezaměstnanosti zůstala pod tříprocentní hranicí, u žen narostla v posledním půlroce o půl procentního bodu a míří ke čtyřem procentům,“ popisuje trendy Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,9 %. Oproti lednu 2025 se zvýšil o 0,1 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (82,3 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (73,4 %) o 8,9 procentního bodu.

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v lednu 2026 za Česko na úrovni 3,2 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují trendcyklové a neočištěné časové řady s mírami zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity od roku 1993. K identifikaci modelu byla využita zkrácená časová řada od r. 2015.

