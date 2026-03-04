Nejdřív Rusové pod svou vlajkou, teď zákaz pro Ukrajince. Válek naříká nad paralympiádou

04.03.2026 17:17 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Mezinárodní paralympijský výbor zakázal ukrajinským sportovcům nastoupit na zahajovacím ceremoniálu v kolekci se stylizovanou mapou jejich země. Podle výboru by takový motiv mohl být považován za politické sdělení. Rozhodnutí vyvolalo kritiku, mimo jiné i ze strany poslance TOP 09 Vlastimila Válka.

Foto: TOP 09
Popisek: Vlastimil Válek

Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) čelí kritice kvůli rozhodnutí, které se týká ukrajinských sportovců na slavnostním zahájení nadcházejících paralympijských her. Konkrétně rozhodl, že ukrajinští paralympionici nesmějí nastoupit v kolekci, která zobrazuje mapu jejich země včetně území aktuálně okupovaných Ruskem.

Oblečení navrhl ukrajinský módní návrhář Viktor Anisimov, který již dříve spolupracoval s paralympijským týmem například při tvorbě kolekce pro hry v roce 2024. Kolekce obsahuje stylizovanou mapu Ukrajiny, a to včetně všech území, která jsou mezinárodně považována za součást země. Právě tento motiv však podle IPC překračuje pravidla, která zakazují politické projevy během ceremoniálu zahájení her.

Rozhodnutí vyvolalo ostré reakce nejen na Ukrajině. Kritici upozorňují také na to, že výbor zároveň umožnil některým ruským a běloruským sportovcům účast na hrách, byť za určitých podmínek. Celá situace tak podle nich působí jako dvojí metr.

K rozhodnutí se vyjádřil také poslanec TOP 09 a bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Ten postup Mezinárodního paralympijského výboru označil za absurdní: „Nestoudné jednání Mezinárodního paralympijského výboru pokračuje, a to hry ještě ani nezačaly. To, že zástupci výboru s odkazem na zákaz politické propagace zakázali ukrajinským paralympionikům na zahájení nastoupit v kolekci s mapou Ukrajiny v jejích mezinárodně uznaných hranicích, je totální absurdita,“ uvedl na sociální síti X.

Psali jsme:

Válek v této souvislosti položil otázku, jak může být vyobrazení vlastního území chápáno jako politický akt. „Odkdy je mapa vlastní země politikou? Mezinárodní paralympijský výbor se tím de facto přihlásil k ruské okupaci části Ukrajiny,“ doplnil.

Současně poukázal na to, že výbor zároveň umožnil účast ruských sportovců, což podle něj vyvolává další pochybnosti o přístupu organizátorů. „Po umožnění účasti ruských vyslanců pod vlajkou Putinova režimu mě na tom překvapuje už vlastně jen to, že to vyjádření nebylo v ruštině,“ uvedl Válek ve své reakci.

 

Na rozhodnutí výboru však nereagují pouze jednotliví politici. Kritika se objevila i na úrovni sportovních reprezentací. 

Na paralympiádě v Itálii bude zahajovací ceremoniál bojkotovat také česká výprava. Jde o protest proti rozhodnutí Mezinárodního paralympijského výboru, který umožnil ruským a běloruským sportovcům startovat pod národní identitou. Podle předsedy výboru Zbyňka Sýkory s tím Česko nesouhlasí, přesto musí verdikt IPC respektovat. Samotných soutěží se však čeští sportovci zúčastní.

K českému rozhodnutí se přidaly i Ukrajina, Německo, Polsko a několik pobaltských států jako Estonsko a Litva, které rovněž oznámily, že se nezúčastní zahajovacího ceremoniálu.

Na letošních zimních olympijských hrách Mezinárodní olympijský výbor rozhodl, že ruští a běloruští sportovci mohli startovat pouze jako neutrální jednotlivci, tedy bez státní vlajky, hymny a dalších národních symbolů. Zároveň nesměli nastupovat v týmových soutěžích a jejich země nevystupovaly jako oficiální národní výpravy.

 

