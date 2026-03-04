Premiér Babiš: Hřib fakt potřebuje urgentně psychiatra

04.03.2026 15:05 | Monitoring
autor: PV

Projev na 10. schůzi poslanecké sněmovny 4. března 2026 k jednání vlády stran krize na Blízkém východě.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vláda představila hospodářskou strategii Česko: Země pro budoucnost 2.0

Já nevím, vy jste nás včera vyzývali tedy, že máme vás informovat, tak samozřejmě já hlavně informuju naše spoluobčany, tak to dělám, tak já vlastně nevím, co od nás chcete. Vy chodíte do televize, říkáte, že špatně komunikujeme. My máme každý den minimálně tři mediální výstupy a informujeme lidi, a tak vůbec nechápu, co od nás chcete. Když, nevím, jsem tady nevystupoval, tak se vám to nelíbilo. Když tady vystupuju, tak se vám to taky nelíbí.

Prosím vás, já chci jenom říct, že z hlediska repatriačních letů jedině, kdo to dělá, je Česká republika, Slovensko a Německo. Velká Británie má 130 000 turistů v regionu a nedělají vůbec nic.

Z hlediska rozpočtu. Já jsem strašně rád, že Aleš Juchelka našel ve svém rozpočtu 176 milionů na ta centra duševního zdraví. Ano, my budeme vlastně znovu zřizovat 25 center duševního zdraví, a my samozřejmě máme 19 psychiatrických nemocnic, a my tam potřebujeme investovat 3 miliardy korun. Předcházející vláda na to kašlala, takže nic se nedělalo. Teď jsme se rozhodli, že máme 160 milionů na to, abychom projektovali a abychom ta centra začali stavět. Ano? A já si myslím, že to je velice důležité, i ta medikace a tak dále.

Ten pán, který tady vystupoval, trpí anetickou psychózou. A co je to nejhorší na tom, je, že se to nedá léčit, nedá se to léčit. Je to ztracený případ a je úplně zbytečné na něj reagovat, protože, no protože zkrátka je to zbytečné. To jsem chtěl jenom říct tomu rozpočtu, že duševní zdraví máme na prvním místě. Piráti říkali, že se toho chtějí zúčastnit. Máme ten podvýbor, ale začněte u vašeho předsedy. Fakt potřebuje urgentně psychiatra. Já vám za to děkuju. (Potlesk.)

Ing. Andrej Babiš

  ANO 2011
  předseda vlády
Návrat občanů

Dobrý den, je evidentní, že naše vláda v pomoci našim občanům v návratu domů ze zemí BV selhává. Vím, o čem mluvím, protože tam mám kamarádku, co je bezradná, i proto, že jí dochází léky. Zajímá mě, to je to takový problém i v jiných zemích? Jako europslanec byste mohl mít přehled a taky mě napadlo,...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

