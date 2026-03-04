Kupka (ODS): Nebyla to zvládnutá krizová komunikace, ale covidový chaos

Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, nejprve krátká reakce na to, co jsme zažili v uplynulých dnech. Samozřejmě, že to nebyla zvládnutá krizová komunikace a česká veřejnost to bohužel ví. Že se vracíme do doby covidu, do doby chaosu, to bylo patrné ze všech vyjádření. Místo uklidnění, místo nadhledu to opravdu byly neřízené kroky, vyjádření, která často nedávala smysl. A mrzí mě to, protože v tomhle ohledu máme přece jeden společný zájem všichni v Poslanecké sněmovně, aby vzkaz směrem k české veřejnosti bylo zajištění bezpečí a podmínek, které pro české občany za daných okolností vláda má povinnost vytvořit. A chci v tomto směru vyzvat nejenom k opuštění mikromanagementu, kterým se Andrej Babiš už proslavil, ale zároveň k úzké spolupráci s cestovními kancelářemi, na které na jedné straně vláda ve své hospodářské strategii jako se všemi komerčními subjekty chce spolupracovat, sází na ně, ale na druhé straně, když jde do tuhého, tak je vlastně nechává na holičkách a říká jim, že si to mají vyřešit samy. To je parafráze vyjádření Petra Macinky z těch prvních dnů. Takže opravdu místo mikromanagementu, místo chaosu je na místě, aby česká vláda v tomto směru dokázala zajistit bezpečné podmínky a organizace repatriačních letů, které by lidem přinášely spíš jistotu, že Česká republika je pro ně schopná udělat maximum a organizuje tu pomoc s nadhledem a bez chaosu.
Nicméně hlavním tématem dnešního dne bude rozpočet na rok 2026. Nejzásadnější naše výhrada spočívá (směřuje?) jednak k vysokému deficitu, ale o tom jsme se bavili v prvním čtení, tady výdajové a příjmové rámce jsou prvním čtením odsouhlasené. Ale teď všechno nasvědčuje tomu i ve světle událostí ve světě, že vláda dál zavírá oči a zacpává si uši před tím, co se děje. Místo toho, aby přišla tedy s návratem 21 miliard na obranyschopnost, tak se dál věnuje konkrétním jiným položkám. Místo toho, aby tady dokázala změnit svůj pohled a říct ano, bezpečí občanů v souvislosti s tím, co se děje ve světě, je skutečně na prvním místě a budeme se snažit o to, aby se právě výdaje na obranu posílily. Znamenalo by to zároveň příznivější hodnocení i z hlediska evropských institucí i z hlediska ratingových agentur, protože pro posílení výdajů na obranu se opravdu počítá s výjimkou pro dodržení výdajových rámců. Ano, je to rozpočet, který porušuje zákon, o tom není pochyb.Naprosto jednoznačně se vyslovila Národní rozpočtová rada, stejně tak se vyslovila většina ekonomů. V tomto směru prostě bohužel jednáme o rozpočtu, který dobře připravený není.
Máme ale možnost udělat ještě některé zásahy, které by ty negativní kroky vlády reálně snížily a to nejzásadnější nepochybně je posílení výdajů na obranyschopnost České republiky. A platí tady zásadní, že čím víc peněz věnujeme obranyschopnosti, tím víc máme šanci jednak uspokojit předchozí dohody, které jsme uzavřeli s našimi spojenci v rámci Severoatlantické aliance, ale především máme šanci zajistit bezpečí lidem v České republice, a to je v tomhle čase naprosto jednoznačná priorita. Vláda sice o ní někdy mluví jako o jasné prioritě, ale skutky tomu neodpovídají. Ve skutečnosti si znovu kupuje jenom své voliče, aby uspokojila svoje předchozí populistické sliby. Na prvním místě ale má být odpovědné hospodaření a na prvním místě má být nepochybně posílení výdajů na obranu.
My jsme připravili celkem 26 pozměňovacích návrhů, které, jak jsem zmínil, na prvním místě posilují samozřejmě obranyschopnost České republiky jako stěžejní priority. Zároveň myslíme i na vnitřní bezpečnost, kdy čelíme celé řadě hrozeb hybridních a zažíváme je v posledních letech zcela jednoznačně i z hlediska statistického hodnocení v neobvykle vysoké míře nejenom ze strany Ruska, ale i dalších nebezpečných regionů. A místo toho, abychom dokázali podržet naše bezpečnostní služby, Bezpečnostní informační službu, NÚKIB, NBÚ, tak se v tom návrhu rozpočtu ocitly tyto instituce na jakémsi černém seznamu těch, kterým se naopak dramaticky peněz bere. Tak ty naše návrhy budou směřovat i k posílení vnitřní bezpečnosti, budou směřovat také k tomu, abychom dokázali posílit rozpočet pro sport, kde prostě stát nemůže zajistit to, co v této oblasti dělají zejména organizace trénující děti, trénující mládež, ale i profesionální sportovce. Tohle je základní předpoklad pro zdravou společnost. A pokud to Andrej Babiš často skloňuje, jak mu záleží na zdraví lidí, na tom, aby se česká společnost vyvíjela co nejzdravěji, no tak má teď výjimečnou příležitost, aby vláda přijala naše pozměňovací návrhy a dokázala v tom udělat potřebný krok a právě sport a neziskové organizace posílit. Platí to i pro neziskové organizace v oblasti péče o mladé lidi, které dlouhodobě rozvíjejí právě schopnosti mladé generace. Platí to i pro kulturní aktivity, kde zdraví toho národa se samozřejmě pozná také podle toho, jestli je ten stát schopen investovat do své kultury a vypovídá to o jeho úrovni.
Shrnuto a podtrženo. Záleží nám na tom, aby Česká republika dokázala především čelit nejvážnějším aktuálním mezinárodním hrozbám. Je na místě posílit rozpočet na obranu. A vyzývám vládu, aby ve světle událostí posledních dnů přehodnotila ten svůj původní návrh a skutečně otevřela oči a slyšela, co je potřeba udělat. Nabízíme v tomto směru pozměňovací návrh, který 21 miliard na obranu vrací a znamenalo by to jednoznačně zlepšení pohledu i našich zahraničních partnerů na to, jak se ve skutečnosti stavíme k vlastní obranyschopnosti i ke společným silám. To je stěžejní bod našich návrhů a pevně doufám, že vláda přehodnotí svůj dosavadní postoj, kdy fakticky jenom couvá zpět, snaží se vyhovět svým koaličním partnerům, zejména těm menším, například ve vztahu k obranyschopnosti státu.
Tohle jsou naše stěžejní výzvy a zároveň požadavek na to, aby Česká republika v okamžiku, kdy v prvním čtení vládní koalice schválila 310 miliardový schodek, tak aby posílila obranu, je úplně mimo jakýkoliv rámec chápání. Je trestuhodné, že přestože se schodek tímto razantním způsobem zvyšuje, tak výdaje na stěžejní prioritu se snižují. Vyzývám vládní většinu, aby v tomto směru svůj návrh přehodnotila a posílila především peníze na obranyschopnost České republiky. Je to v národním zájmu, je to stěžejní priorita, kterou by Česká republika měla uplatňovat. Díky za pozornost.
