Turecko zlikvidovalo íránskou raketu

04.03.2026 16:13 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Balistická raketa vypálená z Íránu směrem na Turecko byla zničena systémy protivzdušné obrany NATO ve východním Středomoří. Ankara po incidentu protestovala u Teheránu a varovala před další eskalací konfliktu.

Turecko zlikvidovalo íránskou raketu
Foto: Archiv vydavatele Vaše věc
Popisek: NATO - Turecko

Turecké ministerstvo obrany uvedlo, že balistická střela vypálená z Íránu směrem na Turecko byla zničena systémy protivzdušné obrany NATO ve východním Středomoří. Raketa měla předtím přeletět nad Irákem a Sýrií. Nebyly hlášeny žádné oběti, uvedla agentura Reuters.

Spojené státy, které mají letecké síly rozmístěné na základně Incirlik na jihu Turecka, incident bezprostředně nekomentovaly. Základna se nachází v provincii sousedící s provincií Hatay, kde podle tureckých úřadů dopadly trosky z rakety zničené systémy NATO.

Anketa

Co říkáte na chování Petra Macinky?

96%
2%
2%
hlasovalo: 1372 lidí
„Upozorňujeme všechny strany, aby se zdržely kroků, které by vedly k další eskalaci konfliktu v regionu. V tomto kontextu budeme pokračovat v konzultacích s NATO a našimi dalšími spojenci,“ uvedlo turecké ministerstvo obrany a dodalo, že nebyly hlášeny žádné oběti ani zranění.

„Veškeré nezbytné kroky k obraně našeho území a vzdušného prostoru budou podniknuty rozhodně a bez váhání. Připomínáme všem stranám, že si vyhrazujeme právo reagovat na jakékoli nepřátelské kroky vůči naší zemi,“ dodalo ministerstvo.

Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan podle diplomatického zdroje po incidentu telefonicky vyjádřil protest svému íránskému protějšku Abbasu Araghčímu.

Ankara se v týdnech předtím snažila zprostředkovat jednání mezi Íránem a Spojenými státy poté, co USA a Izrael podnikly údery proti Íránu, které vyvolaly raketové a dronové útoky ze strany Teheránu. Několik zemí Perského zálivu i dalších regionů bylo následně zasaženo dopady tohoto konfliktu.

Jde o první případ v současném konfliktu, kdy Írán zřejmě zasáhl nebo mířil na členský stát NATO. Není zatím jisté, zda Turecko bylo skutečným cílem střely, nebo zda šlo o raketu mířící jinam, která jen vstoupila do tureckého vzdušného prostoru. 

Psali jsme:

Vítězem íránské války je Rusko, řekl Vidlák a přidal odhad
Do měsíce jsme v pytli. Expert o plynové hrozbě ve válce s Íránem
Merz: Nepřijmeme dohodu, kterou USA vyjednají s Ruskem
Jeden telefon spustil válku v Íránu, odvyprávěli v USA

 

Zdroje:

https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-says-nato-defences-destroyed-missile-fired-iran-over-mediterranean-2026-03-04/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Írán , NATO , Turecko , Reuters

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by NATO na íránskou raketu mířící na Turecko reagovat tvrději?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Jaroslav Foldyna byl položen dotaz

Co myslíte tou spravedlností?

,, Pláčete nad Ukrajinou? Nad Irákem? Nad Libyí? Nad Sýrií? Nad Venezuelou? Neplačte, spravedlnost si cestu najde.“ To jste napsal. Co myslíte tou spravedlností? A myslíte, že na válce ve válce je něco spravedlivé?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Čas večeře významně ovlivňuje váhu, zdraví i spánekČas večeře významně ovlivňuje váhu, zdraví i spánek Plešatí muži mohou být ve vztahu výhrouPlešatí muži mohou být ve vztahu výhrou

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Macinka se po sérii „vylomenin“ právě dočkal odměny

12:54 Macinka se po sérii „vylomenin“ právě dočkal odměny

Čtení výtisku Rudého práva při projevu prezidenta, ironická poznámka na stejné téma, dobírání si nov…