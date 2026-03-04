Turecko zlikvidovalo íránskou raketu

Turecké ministerstvo obrany uvedlo, že balistická střela vypálená z Íránu směrem na Turecko byla zničena systémy protivzdušné obrany NATO ve východním Středomoří. Raketa měla předtím přeletět nad Irákem a Sýrií. Nebyly hlášeny žádné oběti, uvedla agentura Reuters.
Spojené státy, které mají letecké síly rozmístěné na základně Incirlik na jihu Turecka, incident bezprostředně nekomentovaly. Základna se nachází v provincii sousedící s provincií Hatay, kde podle tureckých úřadů dopadly trosky z rakety zničené systémy NATO.
„Veškeré nezbytné kroky k obraně našeho území a vzdušného prostoru budou podniknuty rozhodně a bez váhání. Připomínáme všem stranám, že si vyhrazujeme právo reagovat na jakékoli nepřátelské kroky vůči naší zemi,“ dodalo ministerstvo.
Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan podle diplomatického zdroje po incidentu telefonicky vyjádřil protest svému íránskému protějšku Abbasu Araghčímu.
Ankara se v týdnech předtím snažila zprostředkovat jednání mezi Íránem a Spojenými státy poté, co USA a Izrael podnikly údery proti Íránu, které vyvolaly raketové a dronové útoky ze strany Teheránu. Několik zemí Perského zálivu i dalších regionů bylo následně zasaženo dopady tohoto konfliktu.
Jde o první případ v současném konfliktu, kdy Írán zřejmě zasáhl nebo mířil na členský stát NATO. Není zatím jisté, zda Turecko bylo skutečným cílem střely, nebo zda šlo o raketu mířící jinam, která jen vstoupila do tureckého vzdušného prostoru.
