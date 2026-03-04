Kučera (TOP 09): Neudělujme si tu navzájem psychiatrické diagnózy

Dobrý den, dámy a pánové, já děkuju za slovo, pane předsedající. Já bych se ještě krátce vyjádřil k té dnešní diskusi, která tady probíhá. Já si myslím, že je velice důležité samozřejmě to, jakým způsobem bude jednáno s lidmi, kteří zůstali v zahraničí, kteří potřebují urgentní pomoc. Jsem rád, že vystoupil předseda vlády, že řekl, jakým způsobem řeší tu situaci. To, že řešíme nějakou aktuální situaci teď, ale samozřejmě přináší nějaké problémy, nicméně neměli bychom zapomínat na témata, které s tím jako výrazně souvisí. Já možná ještě bych na začátek řekl, že bych byl rád, kdybychom si tady navzájem neudělovali nějaké psychiatrické diagnózy. Já si myslím, že to je nedůstojné, že to spíš přísluší lékařům, tuším, o tom mluvila kdysi i tady paní poslankyně Pastuchová, tak prosím, nechme, nechme na lékaře, jestli je někdo psychiatrický pacient či není. A teď bych se dostal spíše k tomu, co si myslím, k těm tématům, na které bychom neměli zapomínat, to jsou témata neméně důležitá než ta úplně teď nejaktuálnější, to znamená, jakým způsobem se dostanou naši spoluobčané právě z těch oblastí, kde bohužel díky konfliktu na Blízkém východě nelétají letadla a jsou opravdu často v tíživé situaci. Dochází jim léky, jsou někde na těch letištích.
Nicméně ta témata, o kterých jsem tady mluvil včera, a je opravdu škoda, že ten bod se neotevřel, protože si myslím, že ta informace tady mohla zaznít a měli bychom to z krku samozřejmě. Já bych zmínil to, že tady hrozí poměrně velké nebezpečí migrační krize. Ta migrační krize, která samozřejmě přichází z těch postižených oblastí, zejména z Íránu a možná i z těch okolních zemí, může vést k velkému náporu na hranice Evropské unie a aby se tady Poslanecká sněmovna dozvěděla, jakým způsobem, zda jsme připraveni na hrozící nebezpečí migrační krize, jakým způsobem jsou na to připraveny hranice Evropské unie, zda se jedná o posílení, to si myslím, že je důležité. Je to bod, který považuju za poměrně nekonfliktní, není to ani proti někomu, ani útok na někoho. Je to, myslím, věc, která by tady jednoznačně mohla zaznít.
Pokud ne dnes, tak třeba v jiných dnech. Já ho budu navrhovat tedy dnes. Samozřejmě všichni vnímáme, co se děje i v oblasti energetiky, to znamená navyšování cen samozřejmě zejména ropy a plynu a navyšování cen se už samozřejmě projevuje i na těch benzínových stanicích, ono to tak je většinou, že když šejkové oznámí, že se zvýší cena za barel, tak v Dolní Lhotě odpoledne už je zvýšená cena benzínu o 10 korun. Na to reagujeme rychle, na to snížení bohužel tak ne, ale já nechci to zlehčovat. Mě by zajímalo, zda jsou třeba plné plynové zásobníky, zda se nestane to, co se stalo, když končila vláda s ministrem Havlíčkem, po kterém zůstaly prázdné plynové zásobníky, mě by zajímalo, zda jsou teďka naplněny, zda jsou ty zásobníky nejenom připraveny dodávat, ale jestli jsou připravené zajištěné dodávky právě z těch krizových oblastí, respektive zase v tom jedná, jaký to má vývoj, takže ta oblast energetiky je, si myslím, taky důležitá, a měli bychom se o ní jako Poslanecká sněmovna dozvědět. A jako poslední takovou oblast si myslím, že je důležité, aby tady zazněla informace o tom, zda hrozí zvýšení terorismu. To znamená, zda se teď objevuje nějaké nebezpečí právě aktivace těch jednotlivých buněk tady v Evropské unii. A zda to vláda nějakým způsobem řeší.
To je, myslím, věc, která by zasluhovala samostatný bod, já bych si proto dovolil navrhnout bod, který se jmenuje Informace vlády o situaci s migrací z oblasti Blízkého východu, energetické bezpečnosti České republiky a vnitřní bezpečnosti v souvislosti s konfliktem v Íránu. Toto je bod, který by tady měl zaznít. Myslím si, že se dá velice rychle odbýt. Zazněly by relevantní informace a mohli bychom přejít k tomu dalšímu. Samozřejmě dnes projednáváme rozpočet, já už víceméně končím, takže ten prostor tady bude dostatečný. Chtěl bych jenom poznamenat, že poslanci TOP 09 budou předkládat samozřejmě pozměňovací návrhy, ty pozměňovací návrhy máme připraveny, v těch pozměňovacích návrzích přinášíme úspory v hodnotě 64 miliard, takže věřím, že naleznou i podporu u těch, kteří chtějí skutečné úspory. Ty úspory jsou samozřejmě hledány napříč jednotlivými rezorty a věřím, že pozměňovací návrhy klubu TOP 09 přinášející 64 miliard úspor budou také podpořeny.
Děkuji za pozornost a věřím, že se tady dnes bude jednat konstruktivně, a to jak ve smyslu debaty o tom aktuálním tématu, to znamená o situaci na Blízkém východě, tak samozřejmě i o rozpočtu a pozměňovací návrhy klubu TOP 09 budou podpořeny. Děkuju za pozornost.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.