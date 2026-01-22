FN Hradec Králové: Nová pomoc pro pacientky s karcinomem prsu

22.01.2026 10:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Fakultní nemocnice Hradec Králové nabízí pomoc s fyzioterapií ženám s nádorovým onemocněním prsu.

FN Hradec Králové: Nová pomoc pro pacientky s karcinomem prsu
Foto: fnhk.cz
Popisek: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Na seminářích se pacientkám budou věnovat specializované rehabilitační sestry, které jim předají důležité informace pro období před i po operaci a předvedou cviky podporující optimální rekonvalescenci.

„Dostanete informace například o tom, jak se starat o jizvu po operaci prsu, jaké cviky můžete dělat, jaké pohybové aktivity jsou vhodné během onkologické léčby, a mnoho dalších užitečných informací,“ uvedla garantka projektu doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D. 

Na novém projektu spolupracují Rehabilitační klinika, Chirurgická klinika a Klinika onkologie a radiologie FN HK. Na semináře se nemusíte registrovat a jsou zdarma. Stačí přijít ve vybraném termínu a čase.

Termíny v roce 2026:

8. a 22. ledna, 5. a 19. února, 5. 19. března, 2., 16. a 30. dubna, 14. a 28. května, 11. a 25. června

Čas: 14:00–15:00

Místo: Chirurgická klinika FN HK (budova číslo 21), 1. patro, vzdělávací centrum AESCULAP (vstup naproti nákladním výtahům)

Psali jsme:

Ministr Havlíček: Je velmi pravděpodobné, že půjčku Ukrajina nezaplatí
Topolánka děsí průzkum. Tak štve proti důchodcům
„Vidíte, stejně prohráli.“ Od Holce přišel kopanec
Německo v troskách. Zničeno médii, politiky i Západem

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TZ , Fakultní nemocnice Hradec Králové , FN Hradec Králové , FN HK

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Proč vás lidi volili?

Sám tvrdíte, že proto, že chtěli změnu. Ale myslíte, že chtěli sledovat, jak hlavní, co se řeší je Turek a jeho nominace na ministra? Proč proboha místo něj nenavrhnete někoho jiného? Kandidoval do sněmovny, chtěl být tedy poslanec, což je, tak o co tu běží? O blaho lidí určitě ne.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: Elektroauta loni načerpala o 56 % více a 5krát tolik než před 5 lety

11:14 ČEZ: Elektroauta loni načerpala o 56 % více a 5krát tolik než před 5 lety

Přes 200 nových dobíjecích stojanů, meziroční růst celkově odebrané bezemisní elektřiny o 56 procent…