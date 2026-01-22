FN Hradec Králové: Nová pomoc pro pacientky s karcinomem prsu

Na seminářích se pacientkám budou věnovat specializované rehabilitační sestry, které jim předají důležité informace pro období před i po operaci a předvedou cviky podporující optimální rekonvalescenci.
„Dostanete informace například o tom, jak se starat o jizvu po operaci prsu, jaké cviky můžete dělat, jaké pohybové aktivity jsou vhodné během onkologické léčby, a mnoho dalších užitečných informací,“ uvedla garantka projektu doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
Na novém projektu spolupracují Rehabilitační klinika, Chirurgická klinika a Klinika onkologie a radiologie FN HK. Na semináře se nemusíte registrovat a jsou zdarma. Stačí přijít ve vybraném termínu a čase.
Termíny v roce 2026:
8. a 22. ledna, 5. a 19. února, 5. 19. března, 2., 16. a 30. dubna, 14. a 28. května, 11. a 25. června
Čas: 14:00–15:00
Místo: Chirurgická klinika FN HK (budova číslo 21), 1. patro, vzdělávací centrum AESCULAP (vstup naproti nákladním výtahům)
