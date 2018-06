Filharmonie Hradec Králové představuje svou 41. sezónu 2018/2019

Kaspar Zehnder šéfdirigentem FHK

Největší a zásadní změna, která se promítne v příští sezóně Filharmonie Hradec Králové do jejího uměleckého směřování, je již známá: šéfdirigentské taktovky se ujímá švýcarský dirigent Kaspar Zehnder. „Jsme přesvědčeni, že se nám podařilo angažovat výjimečnou dirigentskou osobnost,“ sděluje na adresu nového šéfa orchestru ředitel FHK Václav Derner a dodává: „Zehnder je jak zkušeným dirigentem, tak také virtuózním sólovým i komorním hráčem, věříme, že oba tyto pohledy přispějí k otevřené spolupráci a další motivaci pro hráče našeho orchestru“. V Hradci Králové se také jistě hodí Zehnderův cit pro vedení regionálního tělesa s přesahem na národní a mezinárodní scénu, což je víceméně shodný profil jako má jeho domovský Symfonický orchestr Biel Solothurn. S FHK Zehnder spolupracuje již deset let jako dirigent i sólista v rámci abonmá, na festivalu Hudební fórum a na koncertech v Česku i Švýcarsku. Společná vystoupení dirigenta a orchestru vysílal opakovaně Český rozhlas a nechyběla u nich ani Česká televize.

S novým šéfdirigentem přicházejí též nové repertoárové impulzy. Směry příští sezóny naznačuje dramaturg FHK, Marek Hrubecký: „Ve své první královéhradecké sezóně rozehraje Zehnder všechny barvy velkého symfonického orchestru: díla pozdních romantiků Richarda Strausse a Rachmaninova i impresionistů Debussyho, Respighiho a Fally. Pozadu nezůstanou klasici 20. století Stravinskij a Bernstein. Druhým pilířem pomyslného mostu k posluchači se stane slovanská romantická hudba: Čajkovskij a v rámci oslav 100. výročí československé státnosti Smetana“. Nevšední posluchačské bonbonky bude švýcarský umělec dále rozdávat na Silvestra a na svátek sv. Valentýna, zaštítí rovněž závěrečný koncert festivalu Hudební fórum Hradec Králové.

Díla a osobnosti klasické hudby

Na jaká díla a osobnosti se mohou návštěvníci Filharmonie v příští sezóně těšit? Tance z Prodané nevěsty a Má vlast Smetany, Česká suita a Houslový koncert Dvořáka nebo Sukova Praga a Janáčkova Sinfonietta se stanou – poeticky řečeno – perlovým náhrdelníkem k ozdobě české státnosti. Čestné místo mezi hosty budou mít v nové sezóně dirigenti Andreas Sebastian Weiser, Petr Altrichter, Stanislav Vavřínek, Vojtěch Spurný, klavíristka Elizabeth Leonskaja, barytonista Roman Janál, houslista Jiří Vodička, varhaník Jaroslav Tůma ad. „Filharmonie naslouchá svým abonentům, kteří chtějí žít naplno, vidět dirigenta, jak řídí orchestr a zároveň koncertuje na klavír, kteří v příchodu jara slyší vyzvání k tanci, nebojí se prožít mahlerovskou trýzeň lásky, chtějí se Schumannem i Smetanou vyhrát nárok na nevěstu i nechat zazářit vítězství pravdy a lásky,“ poodhaluje Marek Hrubecký spíše v náznacích některé z dalších významnějších dramaturgických momentů. Oproti minulosti je nyní již v celé sezóně i napříč abonentními řadami počítáno s plným využitím repertoárových možností nových varhan v sále FHK. Dramaturgie se tak konečně mohla rozvinout a obsáhnout i taková díla, jejichž zařazení umožňuje až tento mistrovský nástroj.

Hudební fórum Hradec Králové

Konec listopadu bude v královéhradecké Filharmonii patřit čtrnáctému ročníku festivalu Hudební fórum Hradec Králové, tedy soudobé hudbě ze světových pódií (uváděných zde z velké části v českých premiérách). Ke spolupráci přizvala FHK opět Univerzitu Hradec Králové a pražskou Akademii múzických umění, koncerty tak budou opět vizuálně oživeny světelným a výtvarným designem, videoprojekcemi a nonverbálními scénickými prvky. Na tomto ročníku festivalu vystoupí mimo jiné slovenský houslový virtuóz Milan Paľa, varhanice Katta, hostovat zde bude orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava, Moravské filharmonie Olomouc, ale také Královéhradecký dětský pěvecký sbor Jitro. V programu úvodního a závěrečného koncertu festivalu dostanou značný prostor varhany.

41. sezóna v barvách

Také v příští sezóně dostanou širší prostor i jiné žánry, než klasická hudba. V Modré řadě s podtitulem Mezi proudy vystoupí samostatně kapela Cigánski diabli, a s doprovodem zdejšího orchestru čtveřice cellistů, která si říká Prague Cello Quartet a přináší ve svých originálních nástrojových úpravách jak klasické a filmové skladby, tak i jazzové, rockové a popové hity. Kdo pamatuje Chaplina z předminulé sezóny, jistě se bude tentokrát těšit na Zorra mstitele, opět s dirigentem Robertem Israelem. Připomeňme, že jde o koncert, kdy je černobílý němý film (tentokrát z roku 1920 s Douglasem Fairbanksem) promítán na plátno a doprovázen živě symfonickým orchestrem. V koncertu Broadway Lights zazpívá Yvetta Blanarovičová známé písně z muzikálů My Fair Lady, West Side Story, Chicago a dalších.

V rámci Červené abonentní řady je v provedení hostujících divadelních souborů připraven Čajkovského balet Labutí jezero, Verdiho opera La Traviata, tentokrát v modernizovaném inscenačním pojetí, či Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky. Chystáno je také uvedení baletu Joshua Tree Symphony, k němuž složil hudbu český skladatel Zbyněk Matějů a to na objednávku komorního baletu a filharmonie v Los Angeles. Dílo se od svého prvního uvedení v USA v srpnu 2017 setkává s velkým úspěchem. Při uvedení v královéhradecké Filharmonii, kde vznikla i pracovní nahrávka, přislíbil osobní účast i autor choreografie Raiford Rogers. Zároveň půjde o premiéru nejen v České republice, ale o premiéru evropskou.

Zelená řada divákům představuje muzikály a operety. V příští sezóně přinese legendární představení Kdyby tisíc klarinetů, odehrané na prknech hradeckého sálu neméně legendárním divadlem Semafor. Dále to bude opereta Noc v Benátkách, populární český muzikál Zvonokosy a veselohra Holka nebo kluk. Různé generace a dokonce celé rodiny mohou společně sdílet čas při sobotních odpoledních koncertech Oranžové řady předplatného a nechat se tak očkovat proti závislosti na výkonu a nezdravému životnímu stylu. Děti se seznámí s hudebními vynálezy, budou pozvané do pohádkového lesa a vykoupají se v moři (hudby).

Druhým ročníkem pokračuje ve Filharmonii Hradecký memoriál. Kromě již zmíněného koncertu Má vlast a muzikálu Kdyby tisíc klarinetů je do jeho programu zařazen dvojkoncert Peter Lipa Bandu a Vladimíra Mišíka & ETC a též monumentální Requiem „Oratio spei“ (Modlitba naděje) od současného slovenského, v Praze žijícího skladatele Juraje Filase. Requiem zazní jako připomínka 100. výročí ukončení 1. světové války.

Kromě koncertů a představení abonentních řad jsou v sezóně zařazeny a průběžně přidávány koncerty mimořádné. Dojde tak mimo jiné na reprízu úspěšného hudebního projektu Michael Jackson Symphony, do Filharmonie opět zavítá Hradišťan, o vánocích zazpívá nejslavnější hity Štefan Margita a zazní tradiční Rybova Česká mše vánoční. K vánočnímu programu už neodmyslitelně patří slavnostní silvestrovské koncerty.

Abonmá do Filharmonie

Nabídka koncertů a představení Filharmonie Hradec Králové je rozdělená podle žánrů do abonentních řad označených pro snadnou orientaci podle barev. Vybrat si právě svou řadu tak mohou posluchači klasické symfonické hudby – Bílá a Žlutá řada – i příznivci tzv. crossoverových projektů, kde se spojuje hudba klasická s populárními žánry – Modrá řada. Kdo se těší na operetní a muzikálová představení, tomu je určena řada Zelená, zatímco žánr opery a baletu představuje řada Červená. Stále hojněji navštěvovaná Oranžová řada je časově i tematicky přizpůsobená rodinám s dětmi. Nabídku abonentních řad rozšiřují mimořádné koncerty. Na pokladně FHK již začal prodej předplatného, které abonentům přináší výhody mimo jiné v podobě výrazně příznivější ceny a stálého místa v hledišti. Předprodej abonmá probíhá do 4. července a potom od 27. srpna do 11. září. Vstupenky na jednotlivé koncerty budou uvolněny do prodeje 13. září. Kromě žánrově zaměřených abonentních řad je možné zakoupit předplatné i formou kupónů směnitelných za vstupenky na jakýkoliv vybraný koncert či představení z různých abonentních řad. Vstupenky na mimořádné koncerty je možné zakoupit průběžně, jak jsou do předprodeje zařazeny, prodej probíhá přes portál www.hkpoint.cz.

