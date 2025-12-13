Premiér Babiš: Každou korunu, kterou máme, potřebujeme pro naše občany, ne na válku

14.12.2025 14:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání v Bruselu.

Premiér Babiš: Každou korunu, kterou máme, potřebujeme pro naše občany, ne na válku
Foto: Tomáš Fongus - Kancelář prezidenta republiky
Popisek: Andrej Babiš na Hradě jmenován premiérem

V pondělí 15. 12. bude jmenována nová vláda a já se stanu plnohodnotným premiérem. Do té doby se intenzivně připravujeme na vládnutí.

Během pracovní cesty do Bruselu jsem loboval za to, aby Česká republika znovu získala možnost čerpat výhodné půjčky z programu SAFE. Fialova vláda zajistila pouhé 2 miliardy eur, zatímco Polsko získalo 43 miliard eur a Maďarsko více než 16 miliard eur.

Shodli jsme se také s belgickým premiérem, že Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny. Naše kasa je prázdná a každou korunu, kterou máme, potřebujeme pro naše občany.

Děkuji, že mě sledujete. Jedině na mém kanálu se dozvíte pravdu.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ševčík účtuje: Fialova vláda připravila důchodce o 36 tisíc. A je toho víc
Zdeněk Jemelík: Trocha kriminální historie nikoho nezabije
Říká nesmysly, ale dobře u toho vypadá. Petrov o Demetrashvili a opoziční výpravě na Slovensko
Ty nadávky do titulku dát nemůžeme. Matovič hvězdou bitky ve slovenském parlamentu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je dobře, že ČR se odvrátí od proválečné politiky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Lídr opozice

To by chtěl být každý. Piráti o sobě dokonce tvrdí, že jsou tou jedinou opozicí. Co ale vlastně znamená, že byste tím lídrem opozice byl? A myslíte, že tomu odpovídá volební výsledek hnutí? Ještě by mě zajímalo, když si tak v opozici přehazujete ty ,,posty“ v čem se třeba STAN hodlá lišit od ostatní...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kmínem proti nadváze i vysokému cholesteroluKmínem proti nadváze i vysokému cholesterolu V prosinci je doslova nezbytné pohlídat si příjem vitaminu B12V prosinci je doslova nezbytné pohlídat si příjem vitaminu B12

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Premiér Babiš: Každou korunu, kterou máme, potřebujeme pro naše občany, ne na válku

14:12 Premiér Babiš: Každou korunu, kterou máme, potřebujeme pro naše občany, ne na válku

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání v Bruselu.