Premiér Babiš: Každou korunu, kterou máme, potřebujeme pro naše občany, ne na válku

V pondělí 15. 12. bude jmenována nová vláda a já se stanu plnohodnotným premiérem. Do té doby se intenzivně připravujeme na vládnutí.
Během pracovní cesty do Bruselu jsem loboval za to, aby Česká republika znovu získala možnost čerpat výhodné půjčky z programu SAFE. Fialova vláda zajistila pouhé 2 miliardy eur, zatímco Polsko získalo 43 miliard eur a Maďarsko více než 16 miliard eur.
Shodli jsme se také s belgickým premiérem, že Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny. Naše kasa je prázdná a každou korunu, kterou máme, potřebujeme pro naše občany.
Děkuji, že mě sledujete. Jedině na mém kanálu se dozvíte pravdu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV