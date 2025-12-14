Konec útlaku od EU. Petr Bystroň se vrátil z jednání s Trumpovými lidmi se silnými zprávami

Pane europoslanče, vy jste ve svém článku pro Mladou frontu DNES už komentoval novou bezpečnostní strategii USA, a já jsem z toho vašeho textu cítil takové klausovské „já to říkal“. Autoři této Trumpovy strategie uvádějí, že se mají USA soustředit na ekonomické partnerství, na obchodní výměnu, a nikoliv na šíření demokracie – což vyvolává kritické reakce. „Jak to, že tam není napsáno, že je Putin zlý? Jak to, že tam není nic o Ukrajině? A jak to, že tam není nic o Tchaj-wanu?“ zaznívá. Co si o tom myslíte?
Já si myslím, že ten výkřik toho zděšení měl následovat po zveřejnění Bidenovy bezpečnostní strategie, protože v ní bylo zcela neomaleně napsáno, cituji: „Chceme partnery ze západní hemisféry přimět k tomu, aby se zasazovali za usměrňování a legalizaci migračních proudů.“
Nebylo to myšleno zejména na oblast Latinské Ameriky?
Tam nešlo jenom o Latinskou Ameriku. Tam byly přesně ty formulace, které se potom jedna ku jedné objevily ve všech těch globálních ujednáních o migraci a ve všech těch přebíraných textech, a pronásledovalo nás to několik let. A způsobilo to obrovské škody.
Trumpova administrativa udělala revizi a tu svoji strategii rozdělila na tři části, přičemž ta první část je analýza toho, co doposud probíhalo. Z velké části jde o kritiku těch negativních jevů, a pak samozřejmě následuje návrh, jak to řešit, včetně popisu prostředků, které se mají k tomu řešení použít. Ale to, že si zanalyzujeme, kvůli čemu jsme v těch problémech, se kterými se tu dennodenně potýkáme, tak to je přece správně, takto to udělat. A to, že se nad tím teď jedna část médií rozčiluje – a že stejná část médií mlčela tehdy předtím u Bidena – jenom ukazuje, do jaké míry je tato část médií s tím komplexem spojená. A to, že druhá část médií to jenom ‚přihloupuje‘ a opisuje, ukazuje, jak je hloupá, nepřemýšlí sama ani si témata nerešeršuje.
Abych to shrnul. Myslím si, že ta strategie je fantastická. Je to napsané krátce, jednoduše, srozumitelně a je to taková příručka – prostě takový návod na použití pro diplomacii USA a pro všechny, kdo v tomhle oboru pracují.
Když už jsme u té migrace, tak ta strategie zmiňuje, že kvůli migraci do 20 let některé země v Evropě nebudou k poznání, že Evropa pošlapává hodnoty západní civilizace, že probíhá útlak vlasteneckých stran v Evropě. Představitelé Evropské komise a evropských států se ohradili, co si USA dovolují, je „kádrovat“. Přitom oni sami se také vyjadřovali k prezidentské kampani v USA během Trumpovy kandidatury. Co si o tom myslíte?
Jste rádi, že je Babiš premiérem?
Anketa
Jste rádi, že je Babiš premiérem?
Stalo se to například členovi SPD (Sociálnědemokratické strany Německa, pozn. red.) Thilovi Sarrazinovi, jenž byl členem představenstva Spolkové banky. On jenom napsal knihu, ve které přesně popsal tyhle suicidální následky migrace. Nebo si vezměte šéfa tajné služby, pana doktora Maaßena (někdejší šéf německého Spolkového úřadu pro ochranu ústavy, pozn. red.), jenž byl členem CDU (Křesťanskodemokratické unie Německa, pozn. red.). Tam nešlo o stranickou knížku, tam šlo o to, že kdokoliv tyhle věci řekl, tak byl umlčen. A teď je to oficiální, je to z nejvyšších míst posvěceno a je to oficiální strategie největší supervelmoci světa, takže je samozřejmé, že jsou z toho úplně šílení – protože můžete vidět, že jsme měli celou dobu pravdu, ale oni ne.
Čekáte nějakou změnu chování vůči Alternativě pro Německo (AfD) v Německu i vůči vám v Evropském parlamentu, díky tomu, že tahle strategie přišla?
Samozřejmě. Ty změny jsou cítit už delší dobu, protože Američané tuto podporu AfD teď zveřejnili nikoli poprvé. Teď je to určitě nejmasivnější, ale oni už nás podpořili i ve volbách, když se viceprezident J. D. Vance setkal u nás v Mnichově s Alicí Weidelovou, a několikrát nás podpořili verbálně. To samozřejmě způsobuje změny vnímání.
Hlavní je, co to ukazuje drtivé většině občanů v Německu, kteří si celou dobu mysleli úplně stejně všechno to, co říkáme my, a jen měli strach to vyslovit. Byli pod mediální palbou, protože je tu zmanipulované veřejné mínění a většina se neodvažovala tyto věci vyslovovat – načež teď vidí, že mohou, že je to legitimní, že je to opravdu pravda a že to tak vidí i supervelmoc, jakou jsou Spojené státy. A že proti už jsou jen státem kontrolovaná veřejnoprávní německá média a zbytky těch starých stran.
V Německu by za takové projevené názory mohly lidem hrozit rovněž trestněprávní postihy. Myslíte, že k nové situaci budou přihlížet i úřady?
Ty trestněprávní postihy, které za to byly v minulosti, byly ilegální. Já jsem se o tom bavil ve Washingtonu s několika vysoce postavenými úředníky na tamním ministerstvu spravedlnosti, kde jsem vždy uváděl příklad Davida Bendelse – šéfredaktora Deutschland-Kurieru, jenž byl odsouzen na sedm měsíců vězení, zatím podmíněně, za to, že jeho noviny zveřejnily karikaturu, na které tehdejší ministryně vnitra (Nancy Faeserová, pozn. red.) držela cedulku, na níž bylo napsáno: „Nenávidím svobodu slova.“ Ona osobně ho zažalovala a byl tam zákulisní nátlak na soud, aby ho odsoudili, načež dostal sedm měsíců. Prosím vás, to je absolutně protiústavní. My máme zajištěnu svobodu slova, svobodu tisku, a noviny si mohou zveřejňovat karikatury, jaké chtějí. A i ta věc samotná – zveřejnit fotku ministryně vnitra, která říká, že nenávidí svobodu slova – je totálně neškodná. Přičemž ještě navíc je to pravda.
Takže tyto věci se musí zpracovat, a přesně o tom jsme se v USA s nimi bavili. Trumpova administrativa má zřízeny výbory na vyšetřování toho, čemu říkají zneužití spravedlnosti proti opozici – a přesně to budeme dělat teď i my a zřídíme vyšetřovací výbory v Evropském parlamentu i v německém parlamentu, ohledně zneužívání státních orgánů k potlačování opozice. To je začátek všeho.
Myslíte, že to prosadíte jak v Bundestagu, tak v Evropském parlamentu? Že vám dovolí ty vyšetřovací výbory zřídit?
Rezistence proti tomu je obrovská – což jsme viděli, už když jsme se snažili v Evropském parlamentu iniciovat vyšetřování Ursuly von der Leyen ohledně jejích SMS zpráv s firmou Pfizer. Je to boj, je to běh na dlouhou trať a uvidíme. Ale zatím jdeme krůček po krůčku a stále vítězíme.
Říkáte, že jste se ve Washingtonu potkal s lidmi z ministerstva spravedlnosti. S kým ještě jste se tam potkal a co jste tam zjistil ohledně té nové strategie USA?
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Zjistili jsme, že Evropská unie zaplatila za poslední čtyři roky půl miliardy eur čtyřem zahraničním neziskovkám. Tři americké a jedna britská nezisková organizace dostaly od EU 500 milionů eur. A já říkám: Co má Evropská unie co financovat nějaké americké neziskovky? Rozumíte, Evropská unie je přece klub zemí, které do tohoto spolku vstoupily, a má tady být pro občany těchhle zemí. A nemá rozhazovat daně evropských poplatníků na placení nějaké globalistické agendy schované za americké neziskové organizace. Protože ta jedna z neziskovek v Itálii sloužila pro pašování lidí, a jiná je angažovaná v Africe na manipulace voleb. Prostě to jsou agendy, které nemají s blahem evropských obyvatel vůbec nic společného. Naopak.
Američany to velmi zajímá, protože Trumpova administrativa financování všech těchto pofidérních neziskovek zastavila. Trump zastavil finanční toky přes USAID, protože zjistil, že přes tuto agenturu, která měla podporovat rozvojové země, šlo jenom 12 % na původně stanovené účely – a ten zbytek šel na ony pofidérní neziskovky, na placení skrytých akcí, na snahu o změny režimů, na manipulaci voleb a tak dále. S tím chce Trumpova administrativa skoncovat – a pokud zahraniční subjekty, jako je EU, tohle dál financují, tak to samozřejmě ministerstvo spravedlnosti USA zajímá, protože tam se může jednat i o praní špinavých peněz a o další takové věci.
Mohou to čtenáři chápat tak, že vy jako opoziční europoslanec jste orgánům americké administrativy ochoten pomáhat v boji proti Evropské komisi a obecně proti evropskému mainstreamu?
Já jako europoslanec vítám jakoukoliv pomoc při odhalení korupce v Evropské unii a k nápravě té situace, kterou tam máme dnes. Současné takzvané evropské elity zdegenerovaly ten fantastický projekt, kterým Evropská unie zpočátku byla, a to je třeba napravit. A tu Evropskou unii vrátit zase zpět k lidem.
Evropská komise a ten establishment se však také brání a například teď udělili pokutu Elonu Muskovi, respektive jeho sociální síti X. Takže oni se vůči tomu nařčení od americké administrativy, že potlačují svobodu slova, brání cenzurou…
To má vypovídající hodnotu už samo o sobě. Ale zrovna tohle vydírání Elona Muska tou takzvanou pokutou, tak to tady samozřejmě bylo taky téma a řešíme to s našimi americkými partnery, protože to je pokládáno za absolutní útok na celé Spojené státy americké, nejenom na svobodu slova, svobodu projevu, demokracii, ale přímo na Američany. Vždyť Marco Rubio (ministr zahraničí USA, pozn. red.) to řekl veřejně, že jde o útok na USA a na lid Spojených států amerických, a tak to je. Přece tím skandálem není to, že s tímhle nešvarem někdo chce skoncovat – tím skandálem je, že Evropská komise tajně vydírala šéfy všech platforem na sociálních sítích, aby tajně v EU cenzurovali opozici. To je ten skandál.
Stíháni musí být lidé za to, že dělali tohle – a ne Durov (tvůrce Telegramu, pozn. red.) a Musk za to, že řekli, že v tomhle nejedou. Ty orgány by se spíše měly zajímat, proč na to kývl Zuckerberg, jak dlouho to dělal, jak to poškodilo politiky a hlavně do jaké míry to zmanipulovalo výsledky voleb, protože na základě tohoto ilegálního potlačování opozice máme úplně jiné složení Evropského parlamentu, než by bylo za legálních podmínek.
Druhou část rozhovoru s Petrem Bystroněm týkající se Ukrajiny a bezpečnostní politiky přineseme zítra.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jaroslav Polanský