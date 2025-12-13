Dvořák (STAN): Babišova vláda - zbabělost, sobectví a nezodpovědnost

14.12.2025 16:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Babišově odklonu od proválečné politiky.

Dvořák (STAN): Babišova vláda - zbabělost, sobectví a nezodpovědnost
Foto: Interview ČT24
Popisek: Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák

Vyjádření designovaného premiéra Babiše bohužel potvrzuje odklon české zahraniční politiky od prosazování a obrany tradičních hodnot a principů v mezinárodních vztazích směrem ke zbabělosti, sobectví a nezodpovědnosti, které bude vydáváno za moudré a pragmatické rozhodnutí.

Nejsmutnější na tom je, že neochota aktivně pomáhat v boji proti okupantům se může naší zemi vrátit, až se tentýž agresor přiblíží k našim hranicím a stejně “pragmaticky” se k tomu postaví naši západní spojenci.

Ing. Martin Dvořák

  STAN
Článek obsahuje štítky

Dvořák , STAN

autor: PV

