Rajchl (PRO): Vojenské odvody pro hrdiny z Twitteru

14.12.2025 12:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k protestům proti odvodům, které probíhají v Německu.

Rajchl (PRO): Vojenské odvody pro hrdiny z Twitteru
Foto: Xaver Live
Popisek: Jindřich Rajchl

Německá mládež masivně protestuje proti povinné vojně a plošným odvodům.

Je to ta samá mládež, která horuje pro další podporu války na Ukrajině. Sama ale zbraň do ruky vzít odmítá.

Říkám si, jestli by nestálo za to zkusit tento krok zavést i u nás.

Všem těm hrdinům z twitteru šturmujících do války by spadly masky a rychle by se vyjevilo, že to jsou jen a pouze zbabělí pokrytci, kteří umí bojovat pouze v těch válkách, kde oni sedí za klávesnicemi, zatímco na bojišti teče krev jiných.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
autor: PV

