Rajchl (PRO): Vojenské odvody pro hrdiny z Twitteru

Německá mládež masivně protestuje proti povinné vojně a plošným odvodům.
Je to ta samá mládež, která horuje pro další podporu války na Ukrajině. Sama ale zbraň do ruky vzít odmítá.
Říkám si, jestli by nestálo za to zkusit tento krok zavést i u nás.
Všem těm hrdinům z twitteru šturmujících do války by spadly masky a rychle by se vyjevilo, že to jsou jen a pouze zbabělí pokrytci, kteří umí bojovat pouze v těch válkách, kde oni sedí za klávesnicemi, zatímco na bojišti teče krev jiných.
JUDr. Jindřich Rajchl
autor: PV