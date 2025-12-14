„Takže lže?“ Moravec tvrdě zatlačil na Decroix

Václav Moravec pozval do nejnovějšího vydání svého pořadu Otázky čtyři ženy – moderoval diskusi senátorky Jany Mračkové Vildumetzové z ANO a poslankyň Evy Decroix z ODS, Věry Kovářové ze STAN a Renaty Vesecké z Motoristů sobě.
V úvodu pořadu se řešil střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). „Jeho političtí odpůrci budou vždy tvrdit, že je ve střetu zájmů. Lidé věděli, v jaké je situaci, přesto ho volili,“ řekla Vesecká.
„To musím vyvrátit. Uznáváme výsledky voleb. Voliči rozhodli. Není to o tom, že nám se nelíbí, že někdo je bohatý a úspěšný. Musí se upřednostnit veřejný zájem nad zájmem soukromým. Očekávám, že Babiš představí svůj záměr, zatím nevíme, jaké budou konkrétní kroky,“ pravila Věra Kovářová. Připustila, že by nebylo od věci právně upravit existenci tzv. slepého fondu v české legislativě.
Odcházející garnitura bude Babiše kontrolovat
Andrej Babiš má teď podle Věry Kovářové čas vyřešit vše do hlasování o udělení důvěry nové vládě. „Evropská komise avizovala, že střet zájmů Andreje Babiše bude řešit,“ zdůraznila poslankyně.
„Je zájmem této země, aby byl střet zájmů Andreje Babiše vyřešen. Budeme ho kontrolovat,“ prohlásila Decroix. „Pojďme vést diskusi o tom, jestli máme mít slepé fondy,“ dodala poslankyně a ministryně spravedlnosti v demisi. V minulosti podle ní Babiš byl jako premiér nějakou dobu ve střetu zájmů. „S odstupem několika let se ukazuje, že čerpal dotace neoprávněně. Stát teď tahá za kratší konec provazu,“ vyjádřila svůj názor Decroix. V zahraniční podle ní bývá, že správce tzv. slepého fondu jmenuje soud. Stejně jako Věra Kovářová i Decroix zdůraznila, že je nutné oddělit soukromý a veřejný zájem. Připustila, že neví, co konkrétně Babiš poslancům předloží. Zmínila, že vymahatelnost práva v případě střetu zájmů je v ČR nedostatečná.
Dále se mluvilo o tom, že na seznamu navrhovaných budoucích ministrů chybí jméno kandidáta Motoristů Filipa Turka. Vesecká podotkla, že v příštím týdnu se Turek má podrobit „menšímu lékařskému zákroku“. Moderátor pak zmínil případy z minulosti, kdy jeden ministr dočasně řídil dva resorty. Zeptal se Vesecké, jak dlouhé bude přechodné období, po které bude Petr Macinka vést dvě ministerstva. Vesecká odpověděla, že nezná bližší okolnosti o zdravotním stavu Filipa Turka.
Mračková Vildumetzová sdělila, že hned v pondělí ministři zasednou na svá místa a vláda začne pracovat na řadě problémů. Zmínila migrační akt, OSVČ, energetiku a další záležitosti. „Mrzí mě, že odcházející vláda neřešila zmrazení platu politiků,“ řekla a zdůraznila, že nová vláda má na starosti především mj. státní rozpočet.
Ministerstvo u snědeného krámu
Moravec se Decroix zeptal, jestli předává svému nástupci „snědený krám“. Nastupující ministr spravedlnosti Jeroným Tejc řekl, že v resortu chybí 620 milionů na platy zaměstnanců a 150 milionů na platy soudců.
Jste rádi, že je Babiš premiérem?
Anketa
Jste rádi, že je Babiš premiérem?
„Já jim všem fandím. Podařilo se nám rozpočet ministerstva na příští rok zvýšit. Ministerstvo spravedlnosti je dlouhodobě rozpočtovou popelkou. Nemyslím si, že dnes něco chybí. Ale jakýkoliv milion se neztratí, pokud se podaří ho získat. 620 milionů na platy zaměstnanců nechybí,“ řekla Decroix.
„Chybí 150 milionů na platy soudců na příští rok, jak říká nastupující ministr spravedlnosti?“ zeptal se Moravec.
„Myslím, že nechybí,“ odpověděla Decroix. „Každý nastupující ministr teď bude říkat, že mu něco chybí. Pokud chce zvýšit rozpočet svého resortu, je to jeho zodpovědnost,“ dodala dosluhující ministryně. Každý ministr podle ní říká, že mu chybí prostředky. „Zeptejte se kteréhokoliv ministra…“
„Nevím, jestli mluvím česky. Chybí tam ty peníze?“ ohradil se Moravec. – „Ne,“ odpověděla Decroix. – „Chápu vaši otázku,“ obrátila se k moderátorovi Vesecká. „Nechápu odpověď. Jeroným Tejc je zkušený. Určitě ví, co říká,“ dodala. – „Ale my nemáme žádný rozpočet schválený,“ řekla Decroix.
Pořád ještě neskousli prohru
Pak se mluvilo o chybějících penězích na dopravu.
„Sněmovna schvaluje příjmy, výdaje a deficit. Ve výborech se pak probírají detaily, kapitoly rozpočtu. Takto se postupuje,“ pravila Věra Kovářová a dodala, že mandatorní výdaje jsou v pořádku. „Státní fond dopravní infrastruktury má připraveny stavby, na které zatím nejsou peníze. Následující vláda a další vlády musí dát prioritu na stavby,“ míní Kovářová. Mrzí ji, že budoucí vláda straší občany. „Říká, že nebude na důchody, nebude na nemocenskou. Strašení může znejistit občany a ovlivnit spotřebu domácností. Naše vláda v demisi byla vyzvána, aby rozpočet přepracovala, ale to je nesmysl,“ řekla Věra Kovářová.
„Státní rozpočet je nejdůležitější dokument. Vy jste ten návrh rozpočtu předložili před volbami. Když jste prohráli, tak jste to odmítli poslat. Hovořilo se o tom, že tam chybí finanční prostředky. Mluvilo se o tom na rozpočtovém výboru,“ zdůraznila Mračková Vildumetzová.
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
V justici podle ní už nemají ani na poštovné, na elektřinu. „Pomalu budou zavírat soudy. Pak paní ministryně řekne, že je všechno skvělé, zalité slunce,“ podivovala se senátorka. „Když jsme předávali vládnutí my, poslali jsme rozpočet do sněmovny,“ zdůraznila Mračková Vildumetzová a dodala, že odcházející vláda pořád ještě „neskousla prohru“. Mračková zdůraznila, že státní rozpočet, který vláda (nyní v demisi) předložila, není zodpovědný, není reálný. Že v něm chybí peníze na školství i na sociální výdaje.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská