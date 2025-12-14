Nemusíte se tvářit jako morální maják. Šebelová slyšela od Gregora, co čeká minulou vládu

„Vláda byla plná penězovodů pro koaliční partnery. Nedělejme, že se to nestalo. Tohle se dělo, kradlo se po miliardách. Dozimetr čeká na soud. Nemusíte se tvářit jako morální maják. Uděláme audit,“ řekl poslanec Matěj Gregor (Motoristé) v Partii Terezii Tománkové. „Když dojdou argumenty, vytáhnou Dozimetr,“ ohradila se poslankyně Michaela Šebelová (STAN).
Česko čeká střídání ve Strakově akademii. O tom, jaká bude třetí vláda předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a v jakém stavu stát přebírá, diskutovali v Partii Terezie Tománkové poslanec Patrik Nacher (ANO), poslanec Matěj Gregor (Motoristé sobě), poslankyně Michaela Šebelová (STAN) a ministr kultury v demisi Martin Baxa (ODS), místopředseda strany.
V úvodu pořadu Baxa mluvil o úspěšném vládnutí končící vlády. „Žádná spálená země,“ zdůraznil ministr v demisi.
„Když se podíváte na růst reálných mezd, tak je tu pokles za ty poslední čtyři roky. Reálné mzdy za vlády Petra Fialy klesly,“ upozornil Nacher. Odcházející garnitura se podle něj chlubí nízkou nezaměstnaností, která je tu konstantně posledních patnáct let. Nemá na ní žádnou zásluhu.
Potom se Baxa a Nacher přeli o to, kdo mluvil o špatné ekonomické situaci a spálené zemi. „To jste říkali, když jste po předchozích volbách přebírali vedení země. Teď to podsouváte nám, ale my jsme o spálené zemi nehovořili,“ tvrdí Nacher.
Nasekaly se dluhy, problémy se zametaly pod koberec
Dále Nacher řekl, že nejdříve se nová vláda bude věnovat odmítnutí migračního paktu, cenám energií. Dalším tématem je strop odvodů OSVČ. Jako problematickou vnímá také epidemiologickou situaci, vyzdvihl zvláště epidemii žloutenky. Dosavadní vláda podle něj dělala v této oblasti málo.
„My jako STAN stojíme za tím, co dělala česká vláda. Důležité je, co říkají nezávislí experti. Nastupující vláda má lepší startovní situaci, než jsme měli my. Naše vláda dělala nepopulární opatření, která přinesla výsledky. Důležité je, jak to hodnotí odborníci. Zemi předáváme v dobrém stavu,“ pravila Šebelová. Ekonomika je podle ní nastartovaná. Chybou by prý bylo odstoupení od důchodové reformy nebo snižování věku odchodu do důchodu.
„Petr Fiala se vychloubá digitalizací přijímacích zkoušek, to je pravda. Na druhé straně jsou věci, které nejsou pravda. Nejsme v lepší nebo výhodnější pozici. Státní dluh se vyšvihl, obsluha dluhu taky,“ řekl Gregor. Zmínil nedostatek učitelů a zdravotnického personálu. Končící vláda podle něj spoustu věcí zametla pod koberec, hodila na samosprávy. „Doufám, že ČR čekají lepší časy. Nasekaly se dluhy i přes zvýšené příjmy, neinvestovalo se tam, kde je potřeba. Investovalo se do Green Dealu a do nepotřebných nákupů,“ zdůraznil Gregor.
Budeme sledovat, jak naplníte sliby a jestli to neprojíte
Baxa mluvil o tom, že je zvědavý, co nová vláda udělá. „Jsem zvědav, jak se vyrovnáte s rozpočtovými deficity, jak dramaticky se sníží. Budeme sledovat, jak naplníte sliby,“ zdůraznil ministr kultury v demisi.
„Já mám pocit, že už žiju v nejlepší zemi na světě. Vy jste v předvolební kampani vykreslovali obraz spálené země. Jde nám o to, abyste to teď neprojedli,“ obrátila se na Nachera Šebelová.
Nacher odpověděl, že současný rozpočet je nepravdivý. „Čísla neodpovídají. My z něj uděláme pravdivý rozpočet. Příjmy z emisních povolenek jsou nadhodnoceny,“ zdůraznil poslanec. Peníze na povodně vláda podle něj používala na něco jiného, než měla. Dále Nacher slíbil boj s šedou ekonomikou, výsledkem má být navýšení příjmů státního rozpočtu. Hovořil o poctivosti a transparentnosti.
Ing. Patrik Nacher
„Vy jste se rozhodli odmítnout základní parametry našeho státního rozpočtu,“ tvrdil Baxa a vyjádřil pochybnosti o správnosti přístupu příští vlády k rozpočtování. „Závěr rozpočtu vždy odpovídal tomu, jak byl postaven,“ zdůraznil ministr v demisi. Hovořil o „absurdnosti debaty“.
„Motoristé vždy zvednou ruku pro to, co povede k uzdravení veřejných financí,“ řekl Gregor. Za vedení financí Zbyňkem Stanjurou podle něj rozpočty „neseděly“. „Bylo běžnou praxí, že se sto miliard umaže, tam to nebude sedět… Musíme opravit, co tady bylo. Přebíráme zemi. Fialova vláda se do poslední chvíle snažila zabránit předání státního rozpočtu. Peníze chybí. I když dokážeme seškrtat to, co chceme seškrtat, nejde to udělat za jeden rok. První věc, co uděláme, bude audit na každém ministerstvu. Stalo se pravidlem, že věci nesedí. S péčí řádného hospodáře se seznámíme se situací. Uděláme hloubkové audity na ministerstvech. Pak se můžeme bavit o tom, kde se ušetří,“ míní Gregor. Rezervy vidí například ve výdajích na tzv. zelené zdroje energie.
Nová vláda chce audity, podle Šebelové jen mlží
Šebelová řekla, že Gregor mlží. „Vy nevíte, jak z toho ven, tak se vymlouváte na nás. Máme připraveno víc staveb, než na kolik jsou peníze,“ připustila poslankyně. Podle ní „Schillerová vždycky kritizovala rozpočty“. „Slibovali jste škrty, a hned v první roce porušíte slib, pro který vás vaši voliči volili,“ zmínila Šebelová.
„Když přebíráte rozpočty, potřebujete audit,“ konstatoval Nacher. Postoj ANO, které neodmítá zcela schodek státního rozpočtu, a Motoristů, kteří chtějí vyrovnané rozpočty, se podle něj nevylučují. „My hlavně chceme, aby rozpočet byl pravdivý,“ řekl Nacher. Hájení nepravdivého rozpočtu považuje za naprosto skandální. „Kšeftujete s penězi. Je to složité. Vždycky to nějak posunete, Stanjura řekne, že to nějak vyjde. My to chceme narovnat,“ prohlásil Nacher.
A zdůraznil, že nastupující vláda nechce ani zbytečně zemi zadlužovat, ani šetřit na lidech. „My jsme zemi zadlužili v covidovém roce,“ připustil Nacher, a dodal: „Ale umíme hospodařit.“ Nelíbí se mu, pokud státní rozpočet neodpovídá realitě, pokud je nepravdivý.
„Informaci o hloubkových auditech slyším poprvé. Budu sledovat, co odhalí hloubkový audit na ministerstvu kultury,“ řekl dosluhující ministr v demisi Baxa.
„Vláda byla plná penězovodů pro koaliční partnery. Nedělejme, že se to nestalo. Tohle se dělo, kradlo se po miliardách. Dozimetr čeká na soud. Nemusíte se tvářit jako morální maják. Uděláme audit,“ zopakoval Gregor.
„Když dojdou argumenty, vytáhnou Dozimetr,“ ohradila se Šebelová. Mandatorní výdaje v rozpočtu jsou podle ní pokryty. Nařkla nastupující vládu, že chce zvyšovat schodek.
„Jak dlouho bude trvat rozpočtové provizorium?“ chtěla vědět moderátorka.
Nacher řekl, že podle odhadu dva měsíce. A Šebelové řekl, že např. v regionálním školství nejsou výdaje pokryty, za což může končící vláda.
„Pokaždé, když se někdo ujímá firmy, úřadu, mění se vedení, dělají se audity, je to základ transparentnosti,“ zdůraznil Gregor.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská