To není jen „bolest zad“. Problémy Turka očima odborníka

Zdravotní stav čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka se stal tématem veřejné debaty v souvislosti s jeho nominací na ministra životního prostředí. Právě zdravotní důvody byly oficiálně uvedeny jako příčina jeho absence na Hradě, kde ho čekal plánovaný rozhovor s prezidentem republiky Petrem Pavlem.
Původně byl Turek kandidátem Motoristů na post ministra zahraničních věcí. Kvůli vyjadřování prezidenta, že má s Filipem Turkem na tomto postu problém, byl později nominován na ministra životního prostředí. I tak prezident republiky Petr Pavel však k Turkově nominaci dlouhodobě vyjadřoval výhrady a jeho jmenování odmítal, což vyvolalo další politické napětí.
Právě v tomto kontextu se v médiích i na sociálních sítích začaly objevovat kritické hlasy a spekulace, zda zdravotní komplikace nepřišly zrovna v citlivém politickém okamžiku. Některé komentáře zpochybňovaly načasování Turkovy hospitalizace a naznačovaly, že by mohlo jít o účelovou omluvu v situaci, kdy prezident setrvával na odmítavém postoji.
Proti spekulacím, že by kandidát na ministra Filip Turek své zdravotní potíže „hrál“ nebo je účelově využíval v citlivé politické situaci, se veřejně postavil fitness trenér Fredy Krígl. Ve svém vyjádření detailně popsal závažnost vyhřezlé meziobratlové ploténky a zdůraznil, že nejde o běžnou bolest zad, ale o akutní stav, který může člověka během krátké doby zcela vyřadit z běžného fungování.
Krígl upozornil, že vyhřezlá ploténka znamená tlak na nervové kořeny, což se může projevit prudkými vystřelujícími bolestmi, poruchami hybnosti, ztrátou citlivosti či neschopností normálně chodit. V těžších případech podle něj situace vyžaduje hospitalizaci a někdy i operační zákrok. Právě proto považuje za logické i Turkovy výroky o tom, že „přestal chodit“.
„To není ‚bolest zad‘, ale absolutní vypnutí z provozu,“ napsal Krígl, a že lidé, kteří si takovým zraněním sami prošli, si jeho závažnost dobře uvědomují.
Ve své reakci se zároveň vymezil proti části veřejné debaty, která zdravotní stav Turka zpochybňuje nebo jej používá jako argument v politickém boji. Podle Krígla se tím ukazuje širší problém, kdy lidé na zdravotní potíže nereagují věcně, ale ideologicky.
„Vyhřezlá ploténka není politický trest ani materiál pro posměch,“ zdůraznil trenér a připomněl, že podobné zranění může postihnout kohokoli bez ohledu na věk, profesi či politické názory. „Zdravotní stav člověka by měl být hranicí, kterou bychom nepoužívali jako zbraň. Pokud společnost ztrácí schopnost soucitu u věcí, které se mohou stát každému z nás, vypovídá to víc o společnosti než o nemocném.“
Závěrem pak oddělil legitimní politickou kritiku od osobní roviny. Podle něj je možné nesouhlasit s názory či s kroky politika, ale bolest a nemoc by neměly být součástí politické polemiky. „Můžeme nesouhlasit s politikem. Můžeme kritizovat jeho rozhodnutí. Ale bolest a nemoc nejsou argument. Diskuse o jeho nominaci může být politická. Diskuse o jeho páteři by měla být lidská,“ dodal Krígl.
autor: Natálie Brožovská