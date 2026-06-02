Finanční správa: Lidé a firmy uhradili na dani z nemovitých věcí přes 15 miliard

03.06.2026 10:29 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V pondělí 1. června 2026 uplynula lhůta pro úhradu daně z nemovitých věcí nebo její první splátky u poplatníků, jejichž daňová povinnost v rámci jednoho kraje přesahuje 5 000 korun. K tomuto datu evidovala finanční správa na účtech finančních úřadů více než 15 miliard korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy lhůta končila 2. června 2025, jde o nárůst téměř o 246 milionů korun.

Finanční správa: Lidé a firmy uhradili na dani z nemovitých věcí přes 15 miliard
Foto: financnisprava.cz
Popisek: Finanční správa ČR - logo

Finanční správa ČR spravuje přibližně 4,2 milionu přiznání k dani z nemovitých věcí. Placení daně na letošní rok však ještě není ukončeno. U poplatníků s daňovou povinností vyšší než 5 000 korun v rámci jednoho kraje je možné daň rozložit do dvou splátek, zvláštní lhůty platí rovněž pro podnikatele v zemědělství. Celkové inkaso daně z nemovitých věcí za rok 2026 by se podle aktuálního vývoje mělo pohybovat okolo 24 miliard korun. Daň z nemovitých věcí se stanovuje samostatně za každý kraj a spravuje ji finanční úřad, v jehož územní působnosti se daná nemovitost nachází. Druhá splátka daně je splatná do 30. listopadu 2026. Pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu jsou s ohledem na sezónnost této činnosti stanoveny lhůty splatnosti do 31. srpna 2026 a 30. listopadu 2026.

Platební údaje a způsob úhrady

„Pokud poplatník zjistí, že daň nemá zaplacenou a není si jistý její výší, informaci nalezne ve své daňové informační schránce DIS+ na portálu MOJE daně, případně se může obrátit na příslušný finanční úřad. Platební údaje v DIS+ rovněž obsahují oblíbený QR kód pro snadnou úhradu,“ připomíná Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.

V posledních letech převažuje bezhotovostní způsob úhrady. V loňském roce podíl těchto plateb opět překročil hranici 92 %. Platební údaje obdrželi všichni poplatníci poštou, datovou schránkou nebo e-mailem, současně je mají k dispozici ve své daňové informační schránce na portálu MOJE daně. Součástí všech platebních informací je QR kód pro snadné zaplacení.

Údaje pro platbu daně e-mailem

Mezi poplatníky daně z nemovitých věcí je oblíbené i zasílání platebních údajů e-mailem. O tuto službu je možné požádat vždy do poloviny března. Zájemci, kteří budou chtít tuto službu využívat od roku 2027, naleznou postup přihlášení na webových stránkách finanční správy. Do e-mailu si mohou nechat zasílat informace o dani z nemovitých věcí i držitelé datových schránek, pokud tento způsob preferují.

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Zdroje:

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home

https://financnisprava.gov.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2026/necekejte-na-slozenku

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Finanční správa , TZ

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Příjmy

Já bych řekla, že většina lidí v ČR nemá ani ten průměrný příjem, ale spíš podprůměrný. Jestli jsou pro vás tito lidé prioritou, co s uděláte s tím, aby jejich příjmy a životní úroveň byly lepší? Zatím jsme se toho od vás kromě kritiky jiných moc nedočkali.

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