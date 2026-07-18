KSČM: Vzdělávání udržuje seniory déle zdravé

19.07.2026 7:07 | Monitoring
autor: PV

Lidé, kteří se i ve vyšším věku vzdělávají, setkávají se s ostatními a věnují se svým zájmům, si déle uchovávají zdraví, duševní svěžest i radost ze života.

KSČM: Vzdělávání udržuje seniory déle zdravé
Foto: KSČM
Popisek: KSČM - logo

Stáří nemusí znamenat osamělost ani pasivitu. Naopak. Lidé, kteří se i ve vyšším věku vzdělávají, setkávají se s ostatními a věnují se svým zájmům, si déle uchovávají zdraví, duševní svěžest i radost ze života. Právě proto považuje KSČM podporu vzdělávání seniorů za jednu ze svých programových priorit.

Komunisté dlouhodobě prohlašují, že důležitou součástí kvalitního života ve stáří je také možnost dále se vzdělávat. Nejde přitom jen o získávání nových znalostí. Vzdělávání pomáhá udržovat paměť, podporuje samostatnost, vytváří nová přátelství a předchází sociální izolaci.

Odchod do důchodu přináší mnoho změn. Vedle zdravotních obtíží se řada seniorů potýká s nižšími příjmy, ztrátou společenských kontaktů nebo pocitem osamělosti. Právě proto Světová zdravotnická organizace hovoří o potřebě aktivního stárnutí – tedy takového života, který umožňuje lidem zůstat co nejdéle samostatní, zapojení do společnosti a důstojní. Přestože stát přijímá různé strategie podpory seniorů, mnoho dobrých záměrů zůstává pouze na papíře. KSČM upozorňuje, že v systému, který dává přednost zisku před člověkem, se na potřeby starších lidí často zapomíná.

Komunistická strana Čech a Moravy

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Odborné studie potvrzují, že lidé, kteří se pravidelně vzdělávají i v seniorském věku, si déle uchovávají své rozumové schopnosti. Jedna z rozsáhlých zahraničních studií dokonce ukázala, že jejich kognitivní schopnosti odpovídají lidem přibližně o šest let mladším. Vzdělávání zároveň posiluje sebevědomí, podporuje aktivní životní styl a pomáhá předcházet sociální izolaci. Tam, kde se lidé učí společně, vznikají nová přátelství a mizí pocit osamělosti.

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V České republice dnes fungují Univerzity třetího věku, akademie pro seniory, komunitní centra i digitální kurzy zaměřené na práci s počítačem, internetem nebo mobilním telefonem. Mnoho seniorů navštěvuje také jazykové kurzy, přednášky o historii, zdravotnictví či psychologii, sportovní aktivity nebo umělecké dílny. Překážkou však bývají poplatky, doprava, zdravotní omezení nebo nedostatečná nabídka v menších městech a na venkově. Neméně důležitá je i pomoc při zvládání moderních technologií. Digitální gramotnost dnes rozhoduje o tom, zda člověk dokáže bezpečně komunikovat s úřady, bankou nebo lékařem a lépe se bránit stále častějším internetovým podvodům.

Každá koruna vložená do vzdělávání seniorů se společnosti vrací. Aktivní lidé zůstávají déle soběstační, méně trpí osamělostí, lépe zvládají každodenní život a často potřebují méně zdravotní i sociální péče. Vzdělávání proto není luxusem, ale účinnou prevencí a investicí do zdraví.

KSČM dlouhodobě zastává názor, že důstojné stáří nespočívá pouze ve spravedlivém důchodu, ale také v možnosti žít aktivně a plnohodnotně. Proto podporuje dostupné vzdělávání bez zbytečných finančních bariér, činnost spolků a organizací pracujících se seniory, rozvoj kulturních, sportovních a zájmových aktivit i rozšiřování digitálního vzdělávání. Investice do vzdělávání seniorů je současně investicí do jejich zdraví, samostatnosti i důstojného života. Společnost, která si váží svých starších občanů, vytváří lepší podmínky pro všechny generace.

Sekce školství odborného zázemí ÚV KSČM

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KSČM , senioři , vzdělávání

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