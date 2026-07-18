Lipavský chtěl po lidech, aby pojmenovali jeho knihu. Nedopadlo to hezky

O chystané knize Jana Lipavského zatím nejsou bližší informace. Lipavský zatím jen na sítích oznámil, že ji píše. Není tedy jasné, zda se bude jednat o politické memoáry, nebo o fikci či sbírku Lipavského poezie. Jedno jasné ovšem je. Lipavský v úsilí vstoupit mezi literární velikány nepolevil.
Nyní hledá jméno knihy.
Jak mám pojmenovat svoji knihu?— Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 17, 2026
A lidé mu na jeho profilu poradili taková jména, která by jistě oživila knižní trh, ale která by sám Lipavský jen těžko použil.
První přišel abstraktní a humorný nápad na název.
„Pokud se v knize nezmiňujete o trumpetách a bubnech, navrhuji ,Bez bubnů a trumpet’,“ zaznělo na adresu exministra.
Pokud se v knize nezmiňujete o trumpetách a bubnech, navrhuji “Bez bubnů a trumpet“.— Mr. Zout (@stary_mrzout) July 17, 2026
Martin Jurica svým návrhem zohlednil fakt, že Jan Lipavský ve funkci ministra elegantně přeplachtil od Pirátské strany k ODS. „Od Pirátů k ODS aneb Chcete mě? Podtitul: Příběh člověka, který si musí i o název knížky, kterou pro něj a o něm napsal PR tým ODS, říct lidem na Twitteru…“ nepáral se s tím Jurica.
Od Pirátů k ODS aneb Chcete mě?— Martin Jurica ? ? ? ?? (@maestrosill) July 17, 2026
Podtitul: Příběh člověka, který si musí i o název knížky, kterou pro něj a o něm napsal PR tým ODS, říct lidem na Twitteru…
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Nemáš zač ??
Další návrh narazil na Lipavského vzhled. „Bára Škrlová ležící spící,“ padl návrh od Antona Ďuričiče. Ten zároveň apeloval na exministra, aby své dílo vydal jen elektronicky. „Hlavně ten škvár ale vydejte pouze elektronicky, pokud nejste ubohý pokrytec, který o záchraně planety jen žvaní. Díky.“
"Bára Škrlová ležící spící". Hlavně ten škvár ale vydejte pouze elektronicky, pokud nejste ubohý pokrytec, který o záchraně planety jen žvaní. Díky.— ??????????Anton Ďuričič, vorm. Kukluvklanský (@AntonDuricic) July 17, 2026
Do hledání názvu Lipavského knihy se zapojil i pražský anesteziolog a olympijský vítěz Lukáš Pollert. Ten narážel také na Lipavského přelétavost, ale zároveň ideovou stálost piráta. „S pirátem na věčné časy a nikdy jinak,“ navrhnu Lipavskému Pollert.
S pirátem na věčné časy a nikdy jinak.— Lukáš Pollert (@pollert11) July 18, 2026
Martin Janoušek se s Lipavského prosbou nemazlil a rovnou vypálil z kanónu svých politických preferencí. „Jak hloupý Honza k ještě větší hlouposti přišel,“ napsal.
Jak hloupý Honza k ještě větší hlouposti přišel. ??— Martin Janousek (@MartinJanouse15) July 17, 2026
„Jak jsem škodil v politice,“ napadl titulek pro novou knihu exministra Lipavského Pavla Klínkovského.
“Jak jsem škodil v politice “?— Pavel Klinkovský (@Stremhlav) July 17, 2026
Těžkého skepticismu se pak Lipavskému dostalo od Karla Nevrkala. Ten usedl do křesla věštkyně Pýthie a zvěstoval knize nedobré prodeje. „Úplně jedno, stejně skončí v Levných knihách za 8 Kč, škoda papíru,“ myslí si Nevrkal.
Úplně jedno,stejně skončí v Levných knihách za 8 Kč,škoda papíru.— Karel Navrkal (@KarelNavrkal) July 17, 2026
Jaký titul si pro svůj knižní debut exministr Jan Lipavský vybere, zatím není jasné. K věci poslanec ODS zachovává mlčení.
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