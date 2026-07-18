Lipavský chtěl po lidech, aby pojmenovali jeho knihu. Nedopadlo to hezky

19.07.2026 7:20 | Monitoring
autor: Marian Kučera

Bývalý ministr zahraničních věcí ve vládě Petra Fialy Jan Lipavský hledá jméno pro svou knihu, kterou se jal psát. A na její jméno se zeptal svých fanoušků na sociální síti X. Možná to neměl dělat. Začaly totiž pršet nápady, které si Lipavský do titulu své literární tvorby jistě nedá.

Lipavský chtěl po lidech, aby pojmenovali jeho knihu. Nedopadlo to hezky
Foto: Jan Lipavský, X
Popisek: Jan Lipavský

O chystané knize Jana Lipavského zatím nejsou bližší informace. Lipavský zatím jen na sítích oznámil, že ji píše. Není tedy jasné, zda se bude jednat o politické memoáry, nebo o fikci či sbírku Lipavského poezie. Jedno jasné ovšem je. Lipavský v úsilí vstoupit mezi literární velikány nepolevil.

Nyní hledá jméno knihy.

 

 

A lidé mu na jeho profilu poradili taková jména, která by jistě oživila knižní trh, ale která by sám Lipavský jen těžko použil.

První přišel abstraktní a humorný nápad na název.

„Pokud se v knize nezmiňujete o trumpetách a bubnech, navrhuji ,Bez bubnů a trumpet’,“ zaznělo na adresu exministra.

 

 

Martin Jurica svým návrhem zohlednil fakt, že Jan Lipavský ve funkci ministra elegantně přeplachtil od Pirátské strany k ODS. „Od Pirátů k ODS aneb Chcete mě? Podtitul: Příběh člověka, který si musí i o název knížky, kterou pro něj a o něm napsal PR tým ODS, říct lidem na Twitteru…“ nepáral se s tím Jurica.

 

 

Další návrh narazil na Lipavského vzhled. „Bára Škrlová ležící spící,“ padl návrh od Antona Ďuričiče. Ten zároveň apeloval na exministra, aby své dílo vydal jen elektronicky. „Hlavně ten škvár ale vydejte pouze elektronicky, pokud nejste ubohý pokrytec, který o záchraně planety jen žvaní. Díky.“

 

 

Do hledání názvu Lipavského knihy se zapojil i pražský anesteziolog a olympijský vítěz Lukáš Pollert. Ten narážel také na Lipavského přelétavost, ale zároveň ideovou stálost piráta. „S pirátem na věčné časy a nikdy jinak,“ navrhnu Lipavskému Pollert.

 

 

Martin Janoušek se s Lipavského prosbou nemazlil a rovnou vypálil z kanónu svých politických preferencí. „Jak hloupý Honza k ještě větší hlouposti přišel,“ napsal.

 

 

„Jak jsem škodil v politice,“ napadl titulek pro novou knihu exministra Lipavského Pavla Klínkovského.

 

 

Těžkého skepticismu se pak Lipavskému dostalo od Karla Nevrkala. Ten usedl do křesla věštkyně Pýthie a zvěstoval knize nedobré prodeje. „Úplně jedno, stejně skončí v Levných knihách za 8 Kč, škoda papíru,“ myslí si Nevrkal.

 

 

Jaký titul si pro svůj knižní debut exministr Jan Lipavský vybere, zatím není jasné. K věci poslanec ODS zachovává mlčení. 

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kniha , ODS , piráti , Pollert , Lipavský

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