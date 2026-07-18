Levíček (Česká párty): Zetor Tractors další obětí politiky

Článek byl převzat z Profilu JUDr. Václav Musílek - Prohlášení České párty k ukončení výroby traktorů Zetor v Brně
Evropa si nemůže dovolit ztratit svůj průmysl kvůli zeleným fantaziím. Firma Zetor Tractors se stala další obětí této politiky. Ale poškození jsme my všichni. Ztrátu výroby traktorů Zetor v Brně po 80 letech považuji za dramaticky špatný signál pro budoucnost podnikání, zaměstnanost a tvorbu hodnot pro celou moravskou metropoli. Tento krok není jen lokální záležitostí jedné firmy, je to přímý důsledek chybné ekonomické politiky Evropské unie, která ničí český a evropský průmysl.
Česká párty ostře kritizuje ekonomickou politiku Evropské unie, která pod záminkou „zelené transformace“ a nesmyslných cílů Green Dealu systematicky ničí konkurenceschopnost evropského průmyslu. Namísto podpory levné, spolehlivé a dostupné energie EU prosazuje drahé, nespolehlivé a regulacemi přetížené řešení, které vede k masivnímu zdražování energií a materiálů. Výsledkem je odliv výroby do Asie a ztráta pracovních míst v Evropě.
Zelená politika EU, zejména Green Deal, systém obchodování s emisními povolenkami (ETS) a ambiciózní cíle dekarbonizace do roku 2050 – uměle zdražuje energii tím, že upřednostňuje přerušované obnovitelné zdroje před stabilními a levnými zdroji (jaderná energie, uhlí, zemní plyn). Namísto realistického přístupu, který by zachoval energetickou bezpečnost a konkurenceschopnost, EU prosazuje ideologické cíle, které ignorují realitu průmyslové výroby.
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Důsledkem je, že průmyslové ceny elektřiny v EU zůstávají extrémně vysoké. Podle zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA) z roku 2026 jsou ceny elektřiny pro energeticky náročné průmyslové podniky v EU přibližně dvakrát vyšší než ve Spojených státech a téměř o 50 % vyšší než v Číně (a srovnatelně vyšší než v Indii). Průměrné velkoobchodní ceny elektřiny v EU jsou zhruba dvojnásobné oproti USA a Indii.
Vysoké ceny energií se přenášejí do celého dodavatelského řetězce. Ocel, plasty a hliník se v Evropě prodražují nejen kvůli drahé energii potřebné k jejich výrobě, ale také kvůli uhlíkovým daním a regulacím ETS/CBAM. Tyto mechanismy uměle zvyšují náklady evropských výrobců, zatímco dovoz z Asie (kde podobné přísné uhlíkové regulace neexistují) zůstává levnější – nebo je chráněn jen částečně přes hraniční uhlíkové mechanismy.
V Asii (zejména v Číně a Indii) jsou náklady na energii výrazně nižší – často o 50 % a více oproti EU. Materiály jako ocel, plasty a hliník tam vycházejí o 30–35 % levněji. Rozdíl v nákladech na materiál se pak promítá do 25–30% úspory v konečné ceně výrobků. Proto se výroba masivně stěhuje do Asie. Zetor Tractors není první a bohužel nejspíš ani poslední výrobce, který vyměnil drahé evropské energie a přeregulovaný evropský trh za zcela jiné prostředí v Asii. Ještě před rokem bylo čínské auto na českých silnicích raritou. Dnes jsou již čínští výrobci zastoupeni na českém a evropském trhu zcela běžně. Luxus a kvalita srovnatelná s evropskými značkami, ceny o statisíce nižší.
Nesmyslná „zelená“ politika, která extrémně prodražuje výrobu, vede k deindustrializaci Evropy. Firmy zavírají závody, propouštějí zaměstnance nebo přesouvají výrobu tam, kde je energie levná a regulace minimální. Český průmysl – tradičně silný v energeticky náročných odvětvích – je jedním z největších postižených. Namísto hypotetických „zelených pracovních míst“ přicházíme o reálná pracovní místa v továrnách.
Česká párty požaduje:
- Okamžité přehodnocení Green Dealu a ukončení ideologického tlaku na dekarbonizaci za každou cenu.
- Návrat k realistické energetické politice založené na všech dostupných zdrojích (včetně jaderné energie a domácích fosilních paliv).
- Ukončení sebezničujících regulací, které zdražují energii a materiály.
- Prioritu energetické suverenity a cenové dostupnosti před nesmyslnými a nesplnitelnými klimatickými cíli.
Evropa si nemůže dovolit ztratit svůj průmysl kvůli zeleným fantaziím. Firma Zetor Tractors se stala další obětí této politiky. Ale poškození jsme my všichni. Od zaměstnanců firmy, kteří přišli o zaměstnání až po státní pokladnu, která přišla o daně od úspěšné firmy. Česká párty bude tento destruktivní kurz důrazně odmítat a prosazovat politiku, která chrání české pracovníky, firmy a konkurenceschopnost.
Petr Levíček, MBA
spolupředseda Česká párty (The Czech Party)
zastupitel města Brna
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