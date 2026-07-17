„Strašení z Hradu začíná být úsměvné”. A další ohlasy Pavlovy ohrožené demokracie

Podle prezidenta Petra Pavla v České republice čelíme ohrožení demokratických principů. Pavel v rozhovoru pro MF DNES tento údajný trend spojuje s fungováním vlády Andreje Babiše a dodává, že jde o něco podobného, co se dříve dělo na Slovensku a v Maďarsku.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
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Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků napříč stranami, co na toto prohlášení Petra Pavla říkají. Ze všech odpovědí na anketní otázku, které do redakce dorazily, našel prezident zastání jen u šéfa Pirátů, poslance Jana Lipavského a europoslance Zdechovského.
Vládní politici, dle očekávání, věc vidí jinak. Mnozí z nich konstatují, že v tomto svém hodnocení prezident Pavel zkrátka lže.
První vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO na otázku, jak prezidentova slova a ohrožení demokratických principů vnímá, reagoval jednoznačně. „Že to není pravda. Tím spíše by to neměl šířit prezident,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
„Je to čistá lež a pomlouvání naší země, Slovenska a Maďarska. Demokratické principy jsou definované neomezenou soutěží politických stran, svobodnými volbami a dodržováním občanských a politických práv. To vše současná vláda, na rozdíl od té minulé, respektuje a garantuje. Demokracie je tedy vláda většiny ustavené právě ve svobodných, soutěživých a spravedlivých volbách. To je hlavní demokratický princip. Ten není ohrožen současnou vládou a stranami, které ji tvoří, ale těmi silami, které se snaží o to, aby byla současná vláda a vládní většina ve výkonu svého demokratického práva vládnutí co nejvíce omezena nevolenými strukturami. Takže demokracii a její principy ohrožují ti, kteří se snaží znemožnit vládě výkon jejích kompetencí- a dále ti, kteří dlouhodobě působí proti suverenitě České republiky ve prospěch posílení pravomocí nadnárodních organizací, hlavně Evropské unie. Patří k nim i současný prezident,” uvedl poslanec SPD Tomáš Doležal.
Senátor Zdeněk Hraba doporučuje prezidentovi a Hradu, aby přestali dělat kampaň. „Musím říct, že pozorovat tu úpornou snahu Hradu strašit veřejnost kolapsem demokracie začíná být úsměvné. Pan prezident Pavel se zjevně rozhodl odložit stylizaci sama sebe do „nadstranického arbitra“ a plně se zapojit do politického boje a být vůči vládě v opozici. Pokud Hrad vidí „ohrožení demokratických principů“ pokaždé, když kabinet dělá jinou politiku, než jaká vyhovuje prezidentské kanceláři, nejde o upřímnou péči o republiku, ale o obyčejnou PR kampaň. Zkrátka chtělo by to méně dramatických scénářů pro kamery a podstatně více respektu k výsledkům voleb,” konstatoval Hraba.
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský má opačný postoj. „Prezident má pravdu,“ odpověděl stručně na otázku redakce.
„Naše země skutečně zažívá ohrožení demokracie. Ovšem nikoliv ze strany naší vlády, nýbrž ze strany politických neziskovek, mainstreamových médií a politických marionet typu Petra Pavla, coby subjektů, které nejsou ochotny respektovat výsledky demokratických voleb a snaží se je všemožně zvrátit a nasměrovat naši zemi zpět k poklonkování Kyjevu a Bruselu. Proto je nezbytné zavést zákon FARA, změnit způsob financování veřejnoprávních médií a v roce 2028 si na Hrad zvolit prezidenta, jenž se bude řídit Ústavou a nikoliv pokyny svých sponzorů a loutkovodičů. Tyto kroky jsou nezbytné proto, aby u nás dál rozhodovali lidé u volebních uren, a nikoliv probruselští pravdoláskaři ve svých kancelářích. Tedy jinými slovy pro to, abychom zůstali demokratickým státem,“ řekl předseda strany PRO a poslanec za SPD Jindřich Rajchl.
Na dotaz serveru ParlamentníListy.cz zareagoval reagoval poslanec za ODS Jan Lipavský. „Podle mě je to ještě horší, hlavně snaha o destrukci veřejnoprávních médií. Jeden poslanec málem zabil člověka autem, další vykázaný z domova pro domácí násilí. Totální úpadek. A Babiš se kryje před zákonem, aby mohl čerpat dotace do svého agroimpéria,” sdělil.
„Co k tomu říci? Jediným zájmem Andreje Babiše je Andrej Babiš, respektive peníze pro Agrofert. A jestli přebírá stát? Jistě. Poslanecké návrhy zákonů bez široké odborné diskuze dokazují, jak rychle postupuje. Například: služební zákon, který umožňuje rychle vyhodit nepohodlné, byť odborníky, nominační zákon, který urychluje přijetí nekompetentních, ale loajálních kamarádů. Stavební zákon je paskvil, který rozhodně nepovede k řešení dostupného bydlení, vykostěný zákon o podpoře bydlení už vůbec ne. A návrh vládních poslanců, který chce měnit zákon o střetu zájmů, je jen okatým způsobem, jak okrádat Česko a mít na to razítko. Dokazují to zkrácené lhůty vůbec vymáhat neoprávněně vyplacené dotace atd. Mluvíme o sedmi a půl miliardách jen na dotacích, které by měl Agrofert vrátit. Do toho zapadá spor s prezidentem, lísání se k Číně a spíše jen slovní podpora Ukrajiny proti Rusku,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
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Poslanec za SPD Miroslav Ševčík hovoří diametrálně odlišně. „Prezidentčík, pod Varšavskou smlouvou sloužící rozvědčík a nyní člověk hájící zájmy cizích mocností a velebící "německé Merzovské vůdcovství" pro Evropu, hájící kolaborantské Lichtenštejny, při získávání pozemkového vlastnictví většího, než je rozloha Lichtenštejnska, člověka, který je pro zrušení práva veta v EU a tím i možnosti rozhodovat o osudu naší vlasti, neználek, který prosazuje zavedení eura a tím nás chce zbavit samostatné měnové politiky. Tak on je prototyp nedemokratického smýšlení a je typická vojenská guma prosazující popření parlamentní demokracie. Jeho vlastizrádnost je doložena množstvím vystoupení, které mu asi psal osvědčený kolaborant už od Sarajeva 1997 a práskač soukromé korespondence Kolář, manipulátor bez bezpečnostní prověrky a poradce za desítky milionů např. pro ČVUT. A navíc je to člověk zneužívající Ústavní soud k protiústavním krokům proti zájmům České republiky, českých, moravských a slezských domácností. A jenom za poslední dva měsíce nejméně čtyřikrát pomluvil naši vlast v zahraničí. FUJ. Je to on a jeho sebranka z Aspenu a zbrojařů, která ohrožuje demokratické principy, mír a naši svobodu,” spočítal prezidentovi.
„Dle pana prezidenta Pavla se jedná o ohrožení demokratických principů tehdy, když vítězí a k vládě se dostávají politické strany a jejich představitelé, s nimiž on názorově nesouzní, nemají podobné pohledy na EU, Ukrajinu či euro a nejsou tedy správně hodnotoví a pokrokoví. Pokud si tyto „ošklivé strany“ své názory dovolí veřejně obhajovat a co hůř, podle nich skutečně jednat a realizovat vládní kroky, pak prostě ohrožují demokratické principy. To přeci dá rozum, neboť jediní praví demokraté pak prohrávají a jejich budoucnost je tím ohrožena. Zatímco, pokud politici zastávají ty správné pokrokové názory, např. „proevropské“, pak jsou veškeré jejich kroky správné a demokratické, jak to vidíme v Maďarsku. Nový premiér Magyar hned po volbách vyzval prezidenta k rezignaci a opuštění úřadu, když odmítl, vytvořil na něj takový tlak, že kdyby prezident Pavel čelil pouhému procentu téhož, všichni lepší lidé a angažovaní umělci by již drželi přinejmenším hladovku. Následně nový maďarský premiér změnil Ústavu, aby prezidenta mohl odvolat. Vedle toho zvládl přerušit činnost veřejnoprávní TV a rozhlasu apod. Samozřejmě se jedná o samé křišťálově demokratické činy, neboť správně hodnotový politik ani jiné nečiní. Prezident Pavel svými poplašnými prohlášeními o ohrožení demokracie jen potvrzuje, že již zahájil kampaň za své znovuzvolení a ukazuje, kterým směrem se bude ubírat a jasněji se stylizuje do opozičního politika stále se radikálněji stavícího proti vládě,” sdělil pro ParlamentníListy.cz poslanec Denis Doksanský z hnutí ANO.
Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová zde ohrožení demokracie vidí, ovšem na zcela jiné straně. „Ohrožení demokratických principů slyším naopak z těchto prezidentových řečí. To, jak odmítá on a hlavně zájmové skupiny kolem něj přijmout výsledky demokratických voleb, jak rozeštvávají lidi, jak chtějí rozbít naši zemi, protože prostě chtějí hlavně zbrojit, je neuvěřitelné. Demokracii dnes ohrožuje takový prezident, rozhodně ne vláda. Ono to tak totiž bývá - plná ústa ochrany demokracie mívají hlavně ti, kteří po ní nejvíce šlapou. Otázka je, zda si Petr Pavel vůbec uvědomuje, jakou roli sehrává. Osobně o tom pochybuji,” konstatuje.
„Jakkoli je to nesmysl, tak jestli se chce Petr Pavel na někoho zlobit, pak se musí obrátit na Fialu a pětiopozici. Kdyby nevládli tak hrozně, jistě by je voliči nevypráskali pryč,“ řekla europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná.
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