Co funguje a co zlepšit? ptá se Správa železnic cestujících

18.07.2026 7:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Refreshněte s námi železnici. S touto výzvou spouští Správa železnic letní anketu mezi cestujícími.

Co funguje a co zlepšit? ptá se Správa železnic cestujících
Foto: Správa železnic
Popisek: Správa železnic

Prostřednictvím QR kódů umístěných na stovkách nádraží po celé republice chce zjistit, jak lidé vnímají cestování vlakem, úroveň služeb ve stanicích, čistotu, bezpečnost, informovanost i dochvilnost spojů. Sesbírané náměty budou jedním z důležitých podkladů pro budoucí rozvoj české železnice.

Díky anketě chce Správa železnic získat co nepřesnější představu o tom, co cestující na české železnici oceňují a kde naopak vnímají prostor pro zlepšení. QR kódy se objeví na viditelných místech ve stanicích a zastávkách napříč Českem, vyplnění ankety je možné také přes web nebo sociální sítě Správy železnic. Zapojení přitom nevyžaduje registraci ani poskytnutí osobních údajů, je anonymní a zabere jen pár minut.

Anketa

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1%
97%
2%
hlasovalo: 7534 lidí

„Chceme, aby byla železnice pro cestující přirozenou, pohodlnou a spolehlivou volbou. Nestačí jen stavět nové tratě a modernizovat infrastrukturu. Stejně důležité je naslouchat lidem a vědět, jak své cesty vlakem skutečně vnímají. Oceňuji, že Správa železnic se otevírá veřejnosti a jde za cestujícími přímo do terénu. Je důležité sbírat zpětnou vazbu právě tam, kde vzniká, tedy na nádražích a ve vlacích,“ uvádí ministr dopravy Ivan Bednárik.

Otázky se zaměří na běžnou zkušenost s cestováním po české železnici: od pocitu bezpečí přes čistotu a dostupnost služeb až po srozumitelnost informací například při mimořádnostech. Anketa je součástí širší snahy Správy železnic vystupovat maximálně otevřeně a naslouchat lidem, kteří vlaky každodenně využívají.

„Pokud chceme českou železnici posouvat dál, musíme vědět, jak ji vnímají lidé, kteří po ní cestují. Nechceme komunikovat jen od stolu, proto jdeme přímo na nádraží a ptáme se cestujících na jejich skutečnou zkušenost. Zpětná vazba pro nás bude důležitým podkladem při rozhodování o dalších úpravách stanic, služeb i způsobu informování veřejnosti,“ říká generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth.

Otevřenost vůči veřejnosti i partnerům je jedním z pilířů probíhající proměny Správy železnic. „Stejně jako jsme začali otevřeněji mluvit s dopravci a objednateli, chceme teď lépe naslouchat i cestujícím. Aby byla proměna Správy železnic srozumitelná a důvěryhodná, musí do ní veřejnost vidět a mít možnost věci reálně ovlivňovat,“ říká ředitelka odboru komunikace Správy železnic Nela Friebová. Anketa je k dispozici do konce letních prázdnin na webové stránce ZDE.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://spravazeleznic.cz

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anketa , doprava , železnice , TZ , správa železnic

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Refreshněte s námi železnici. S touto výzvou spouští Správa železnic letní anketu mezi cestujícími.