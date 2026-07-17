Premiér Babiš: Dva klíčové body vládního programu splněny

Ve Sněmovně naše koalice prosadila dva klíčové body vládního programu – nový stavební zákon a EET 2.0. Dvě změny, které jsou klíčové pro lepší fungování státu, lepší výběr daní a pro lepší život v naší zemi.
Nový stavební zákon znamená konec nekonečného papírování, razítek a obíhání úřadů. Zavádíme princip jednoho razítka a jednoho řízení. Stát má lidem pomáhat stavět, ne jim házet klacky pod nohy, jako tomu bylo v posledních letech. Napravujeme chaos, který po sobě zanechala Fialova vláda, respektive Piráti. Jejich slavná „digitalizace“ stavebního řízení skončila fiaskem a místo moderního systému přinesla návrat k papírům, razítkům a zmatku. My to měníme.
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Bydlení jsme jasně prohlásili za veřejný zájem, vracíme státní stavební správu a končí i úřední ping-pong, kdy se spisy celé měsíce nebo roky přehazovaly mezi úřady. Každé zbytečné zdržení totiž znamená dražší byty a menší šanci rodin na vlastní bydlení. A že ještě nejsou levnější hypotéky? Na tom taky pracujeme. Ale ještě chvíli nám dejte, ve vládě jsme zatím půl roku. My na své sliby určitě nezapomeneme.
Stejně důležitý je návrat elektronické evidence tržeb. Fialova vláda ji z čistě ideologických důvodů zrušila, přestože fungovala. Poctivým podnikatelům nikdy nevadila. Vadila jen těm, kteří nechtěli platit daně. Stát kvůli jejímu zrušení přišel o miliardy korun a posílila šedá ekonomika. My to napravujeme. Chceme, aby platila stejná pravidla pro všechny a poctiví podnikatelé nebyli znevýhodňováni vůči těm nepoctivým.
Přesně takto chceme naši zemi spravovat. Méně byrokracie. Rychlejší a efektivnější stát. Férové podmínky pro všechny. Konkrétní výsledky, které lidem skutečně zlepšují život. A tak budeme v plnění programu pokračovat dál.
Ing. Andrej Babiš
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