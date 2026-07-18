Krást se bude dál. Režisér a spisovatel Jan Žáček opět promluvil o ČT

Neděláte to jen proto, že ČT vám neschválila projekt o Velké synagoze?
Ne! Jistěže mi ČT neschválila tento projekt, na jehož námět se mnou uzavřela řádnou smlouvu. A jistěže mě tento projev antisemitismu štve. Ale začínám si pomalu zvykat, že ČT se prostě antisemitsky chová a že se s tím nedá nic dělat. Mnozí lidé naopak tvrdí, že ČT židovské projekty podporuje… Tak mi, postupně, zakázala tři židovské projekty, zaštítěné vynikajícími odborníky, často nežidovského původu. Viz jeden z nejvýznamnějších českých architektů - revitalizátorů - Jan Soukup.
Napsal mi jeden z členů televizní rady: Vážený pane Žáčku, stalo se, co jsem tušil: bylo konstatováno, že Rada nemá kompetenci zasahovat do programu vysílání a do konkrétních redakčních rozhodnutí. Co se týče obvinění z antisemitismu, tak to prý nebylo doloženo žádnými výroky nebo projevy dotyčných pracovníků.
Na to jsem odpověděl: Děkuji. Podle tohoto se tedy nacisté, kteří neřekli nic ošklivého vůči Židům, ale dělali třeba "poctivě" dozorce v koncentračních táborech, ničeho nedopustili.
Jinak, jestliže rada nemá pravomoc zasahovat do konkrétních rozhodnutí gen. ředitele, protože producent Mulíček námět schválil a zaplatil, takže nejde o redakční rozhodnutí, je celkem k ničemu, kromě toho, že píše managmentu odměny. Proto bych navrhl do budoucna televizní radu, jakožto naprosto zbytečnou, zrušit a ušetřit tak nemalé peníze. Gen. ředitel nebude potom svá direktivní rozhodnutí muset zdůvodňovat vůbec nikomu.
Na čem hodlá ČT šetřit??
Je opravdu zajímavé sledovat mediální kličkování pana Chudárka, případně dalších manažerů ČT. Fakt je, že přicházejí - z jejich strany - zajímavé návrhy. Např. ČT uvažuje o omezení regionálního vysílání. To je samozřejmě absolutní zvrhlost. Právě regionální vysílání patří k základním kamenům vysílání ČT. Rozhodně by se nemělo omezovat. Naopak by se spíše mělo rozšiřovat. Jeho potřebnost se vždy ukazuje v krizových situacích - viz povodně, vichřice… Ale pan Chudárek ho chce omezit, aby občané neměli přístup k důležitým informacím ze svého kraje.
ČT tímhle vydírá vládu. Je třeba si uvědomit, že omezování tohoto typu vysílání je nezdravé a vysloveně škodlivé. Pan Chudárek chce ČT a jejím divákům vysloveně škodit. Jen aby nepřišel o své miliony.
Dalším způsobem, jak ušetřit - podle Chudárka - je nevysílat důležité celosvětové události, např. ve sportovním světě. Když se stane, že finále nejvýznamnějšího světového tenisového turnaje proti sobě hrají dvě Češky, je naprosto ostudné, že to ČT nevysílá. Namísto toho naopak vysílá mistrovství světa ve fotbale, kde naši „borci” zvládli vypadnout v základní skupině. Nic proti tomu, ale je opravdu zbytečné, aby na MS bylo tolik našich tzv. expertů, kterým ČT platí letenky, ubytování, diety a ještě jim dává vysoké honoráře.
Všichni tihle tzv. odborníci, stejně jako moderátoři… by mohli komentovat fotbal z pražského studia za nesrovnatelně nižších nákladů. Takhle veřejnoprávní televize vyhodila peníze svých poplatníků za naprostý nesmysl. Navíc je nutné konstatovat, že názory oněch “odborníků” jsou na úrovni dojmologie.
Dalším takovým příkladem nesmyslů, které pan Chudárek s panem Fridrichem vymýšlejí, je omezení výdajů na koprodukce celovečerních filmů. Český film, ale kvalitní český film, je nutné podporovat ze strany ČT nadále. Nicméně, je třeba, aby na koprodukce dohlíželi odborníci a nikoliv lidé, kteří s filmy nemají nic společného.
Dále je nezbytné provádět důsledné audity všech těchto realizací, aby nevznikl ani stín pochybnosti o tom, že peníze byly využity účelně. Nikdo si nemůže např. myslet, že dochází k dvacetiprocentním vratkám. Tedy, že ze 400 milionů, které např. ČT dá na výrobu takových filmů, jde 80 milionů na “ocenění” těch, kteří peníze “správně” rozdělili. Takové podezření je třeba z ČT smýt a zaplašit ho.
Zdůrazňuji, že netvrdím, že management ČT z takových záležitostí jakkoliv profituje. Nemám pro to důkazy a tak to netvrdím…
Na čem by tedy ČT měla šetřit? Protože šetřit je opravdu nezbytné.
Ovšem, jistě by se dala ušetřit spousta peněz na platech a prémiích vrcholných manažerů prodělávající ČT. Např. příjmy generálního ředitele Chudárka by klidně mohly poklesnout řekněme o pět milionů korun ročně. Přece firma, která ročně prodělává miliardy, nemusí mít šéfa s příjmem okolo 7 milionů ročně. Stejně tak by se daly snížit platy dalších manažerů ČT, řekněme o 1,5 - 2 miliony ročně.
ČT je snad jediná prodělávající firma v ČR, která nadstandardně přeplácí své neschopné manažery. Je nepochopitelné, že jim to televizní rada trpí. Nebo z toho její členové něco mají?
A dále by se opravdu dalo ušetřit, a to podstatně více na výrobě čistě komerčních pořadů v ČT. Říkám to již dlouho, ale taneční a kuchařské show opravdu nemají nic společného s veřejnoprávností. Stejně jako nudné detektivky, téměř doslova opsané z policejních spisů a doplňované hloupými a naivními příběhy rodinných příslušníků policistů.
Je ještě něco, na čem by ČT mohla ušetřit?
Ovšem. Jednak na platech zcela zbytečných cca 2 tisíc zaměstnanců, kteří pro ČT a pro diváky neznamenají sebemenší přínos a jsou placeni jenom proto, aby vedení ČT zvyšovalo svou důležitost.
Dále by se dalo ušetřit na zbytečných zakázkách, které ČT dává všem možným „spřáteleným” firmám.
Domníváte se, že ČT je prorostlá klientelismem a korupcí??
Ano. Jednoznačně. A již desítky let. Nikdo pořádně nekontroluje toky peněz z ČT a to je fantastické podhoubí pro krádeže velkého formátu. Bohužel, neshledávám zatím vůli naší politické reprezentace na tom něco zásadně změnit. No, tak se sníží rozpočty… A krást se bude dál. Jen z menších peněz. Tedy, pokud se krade… Co myslíte?
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