MHMP: Kontroly elektrovozidel včetně kol a koloběžek

18.07.2026 16:13 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Metropole se zvláště v letních měsících zaměřuje ve spolupráci s Policií ČR a dalšími složkami na kontroly různých elektrovozidel v provozu, a to včetně elektrokol či elektrokoloběžek.

MHMP: Kontroly elektrovozidel včetně kol a koloběžek
Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

Cílem kontrol je zvýšit bezpečnost v ulicích, jelikož různá elektrická vozidla jsou stále více využívána nejen Pražany, ale i návštěvníky hlavního města. Při poslední kontrole takto policisté zkontrolovali 94 vozidel, z toho u 37 nalezli nedostatky, a to zejména v souvislosti s nevyhovujícím technickým stavem. Kontroly budou i nadále pokračovat. Společným cílem hlavního města Prahy a Policie ČR je v rámci kontrol zajištění bezpečnosti silničního provozu. V mnoha případech lidé jezdí na prostředcích, které nejsou provozovány v souladu s evropskou a vnitrostátní legislativou. Zdaleka ne všechna vozidla označovaná jako elektrokola nebo elektrokoloběžky totiž těmito kategoriemi vozidel skutečně jsou.

„Velkým problémem jsou především elektrokola kurýrů dovážkových služeb. Ta často obcházejí zákonný limit, podle kterého má elektromotor pomáhat pouze do rychlosti 25 kilometrů za hodinu, případně jedou samočinně zcela bez šlapání do pedálů. Takto upravená vozidla mohou dosahovat výrazně vyšších rychlostí a jejich řidiči pak neohrožují jen sebe, ale také chodce, cyklisty a další účastníky provozu. Proto chceme kontroly zpřesnit a dát policistům do rukou techniku, která bude od nelegálních úprav motorů jejich uživatele spíše odrazovat,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Jaromír Beránek.

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Cílem společných akcí odboru dopravy pražského magistrátu a policistů je narovnání protiprávního stavu v oblasti provozování tohoto segmentu dopravy obdobně, jako je tomu v okolních evropských státech. Kvůli vysokému počtu těchto vozidel v ulicích Prahy je nezbytné důsledně zamezit a předcházet vážným dopravním nehodám, jejichž příčinou může být například vysoká rychlost nebo výkon nelegálního elektrovozidla provozovaného v rozporu s právními předpisy na cyklostezkách, v pěších zónách, parcích a dalších lokalitách.

V rámci poslední takto realizované akce specialisté Policie ČR z dopravního inspektorátu prvního pražského obvodu v součinnosti s pracovníky odboru dopravy kontrolovali elektrovozidla provozovaná řidiči v centru Prahy.

Policisté zkontrolovali celkem 94 elektrovozidel, z toho 21 řidičům byla ve zkráceném příkazním řízení na místě uložena pokuta v celkové výši 57 tisíc korun. Dalších deset řidičů oznámili policisté příslušnému správnímu orgánu k projednání podezření ze spáchání přestupku a šesti řidičům bez trvalého pobytu na území České republiky byla uložena kauce v celkové výši 28 tisíc korun. Nejčastějším zjištěným přestupkem byl nevyhovující technický stav vozidel. Specializované kontrolní akce zaměřené na tento segment dopravy budou pokračovat i v průběhu letního a podzimního období.

Hlavní město také jedná o pořízení moderního mobilního válcového dynamometru, který by byl využíván policejními orgány k jednoznačnému odhalování nelegálního provozování tohoto segmentu dopravy, správné kategorizaci vozidel, zjišťování nelegálních úprav (například pro zvýšení rychlosti) a dalších podobných porušení právních předpisů.

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bezpečnost , kraj Praha , Praha , TZ , MHMP , elektromobilita

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