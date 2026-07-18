Nadace ČEZ pomohla vysadit 158 tisíc stromů

18.07.2026 14:56 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Skupina ČEZ klade v rámci Vize 2030 velký důraz na ochranu klimatu a dekarbonizaci, jejíž součástí je také podpora obnovy původních druhů dřevin ve městech, obcích i volné krajině.

Nadace ČEZ pomohla vysadit 158 tisíc stromů
Foto: Nadace ČEZ
Popisek: Nadace ČEZ

Prostřednictvím grantového programu Stromy pomohla Nadace ČEZ vysadit přes 158 tisíc dřevin po celé České republice. V podpoře pokračuje i letos. Aktuálně probíhá druhé kolo grantového řízení, v němž mohou žadatelé získat příspěvek až 150 tisíc korun.

Stromořadí vedoucí z Prahy až na Makarskou riviéru, vzdálenost přesahující cestu z Aše do Košic, nebo plocha rovnající se 128 fotbalovým hřištím. I tak lze přiblížit rozsah projektů, díky kterým dnes napříč regiony ožívají například aleje, komunitní sady a zahrady mateřských škol. Zájem o grant Stromy nepolevuje ani po mnoha letech jeho fungování. Nadace ČEZ podpořila celkem 1 164 projektů částkou přesahující 121 milionů korun.

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„Když jsme grant Stromy před patnácti lety spouštěli, jen těžko jsme mohli odhadnout, že díky němu vzrostou desítky tisíc dřevin po celé České republice. Ještě větší radost nám ale dělá skutečnost, že zájem o program zůstává vysoký i po tolika letech. U mnoha projektů navíc vidíme, že samotné sázení je jen začátek. Lidé si ke stromům vytvářejí vztah, sledují jejich růst a dlouhodobě o ně pečují,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Nová zeleň letos už potěšila například návštěvníky pardubického parku Vinice nebo obyvatele Trutnovska, kde ovocná alej zdobí silniční spojení mezi Velkými a Malými Svatoňovicemi. Od začátku letošního roku podpořila Nadace ČEZ již 68 projektů za 7,5 milionu korun. Druhé kolo grantového řízení zaměřené na podzimní obnovu dřevin je otevřené do konce července. O finanční příspěvek až do výše 150 tisíc korun mohou žádat nejen obce a města, ale také neziskové organizace, zájmové spolky či školy.

Dalším grantovým řízením podporujícím péči o krajinu, tentokrát v propojení s aktivním pohybem, je program Stopy a trasy. Finanční příspěvky směřují na obnovu a údržbu turistických, cyklistických a běžkařských tras, stejně jako na budování naučných stezek, odpočinkových míst či útulen. Za tři roky svého fungování podpořil program 322 projektů částkou 99 milionů korun. Druhé kolo letošního grantového řízení bude otevřeno od 1. září. Více informací najdete ZDE.

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