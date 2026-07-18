BESIP: Počet smrtelných nehod motorkářů vzrostl

Motorkářská sezona vrcholí během letních měsíců a riziko nehod tak významně roste. Situaci nenahrává ani zvýšený zájem o motocykly. Jen za první půlrok jich přibylo rekordních 19 462. „Máme k dispozici čerstvá čísla za první pololetí a statistiky potvrzují, že motocyklisté zůstávají jednou z nejrizikovějších skupin na našich silnicích. Nyní jsme navíc uprostřed motorkářské sezony a rizika závažných dopravních nehod rostou kvůli únavě, nepozornosti a přecenění sil u motocyklistů. Snažíme se dělat maximum pro to, abychom těmto nehodám předešli. Proto klademe velký důraz na prevenci,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.
Zvýšit bezpečnost motorkářů na silnicích pomáhá i letos kampaň BESIP „Hele, motorka!”, jejímž spoluautorem je Česká asociace pojišťoven a odborným partnerem Policie ČR. Kampaň se zaměřuje především na vliv lidského faktoru během nehod a pomocí opakovaného hesla „Hele, motorka!” pomáhá řidičům aut zaměřit pozornost na motocykly.
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Anketa
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
„Vzhledem ke strmě rostoucím prodejům nových motocyklů a stále vyššímu počtu teplých dní se Česká republika stává motorkářskou zemí. Cílem kampaně „Hele, motorka!” je připomenout řidičům, že kromě aut je důležité vnímat i motocykly, a předcházet tak rizikovým situacím. Kampaň letos pokračuje celorepublikovou roadshow a intenzivní komunikací v rádiích, na sociálních sítích a v online médiích. Odpovědnost za vlastní bezpečnost ale do velké míry nesou sami motorkáři. Je zásadní, aby se naučili motocykl opravdu dobře ovládat a volili přiměřenou rychlost,” říká Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy.
Oblíbenost motocyklů jako dopravního prostředku mezi Čechy stoupá. V letošním roce jsou počty nových registrací rekordní – jen za první pololetí se prodalo 19 462 motocyklů. Celkem je v registru vozidel více než 1,4 milionů motocyklů. Tento nárůst se však bohužel promítá i do statistik nehodovosti.
„Léto je vždy nejrizikovějším obdobím v oblasti dopravních nehod, kdy velkou část tvoří právě střety aut s motorkáři. Dle našich dlouhodobých statistik zaviní zhruba 60 % nehod sami motocyklisté, u zbylých 40 % je ale viníkem řidič automobilu, nejčastěji kvůli nedání přednosti. Typickým rizikovým scénářem je přehlédnutí motorky při odbočování vlevo. V situacích, kdy je viníkem motocyklista pak kombinace nepřiměřené rychlosti a nezvládnutého řízení,“ říká Jan Straka z Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR.
Bezpečnost motocyklistů významně ovlivňuje jejich vlastní chování a schopnost ovládat motocykl i v náročných situacích. I pro samotné motocyklisty je proto během léta připravena řada preventivních akcí zaměřených na bezpečnější jízdu a lepší zvládání stroje. Jde zejména o kurzy v rámci projektu Učme se přežít, které pořádá Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií ČR. Další hvězdicové jízdy se odehrají 8. srpna s cílem polygon Sosnová.
Podrobnější informace o společné kampani BESIP a ČAP jsou k dispozici na webu ZDE. Informace ke kurzům bezpečné jízdy pro motocyklisty jsou k dispozici na Učme se přežít ZDE.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku