SPÚ: Monitoring eroze půdy podle nových závazných pravidel

Státní pozemkový úřad (SPÚ) od 1. července 2026 vykonává monitoring eroze zemědělské půdy podle nové vyhlášky č. 82/2026 Sb., o závazném postupu při monitoringu eroze zemědělské půdy, a souvisejícího metodického pokynu MP 1/2026. Monitoring eroze je společným projektem Státního pozemkového úřadu a Výzkumného ústavu monitoringu a ochrany půdy (VÚMOP). Dosavadní zkušenosti získané během několikaletého provozu systému byly nyní promítnuty do závazného právního rámce, který sjednocuje postup všech pracovišť SPÚ.
„Ochrana zemědělské půdy patří mezi naše dlouhodobé priority. Nová vyhláška přináší jasná pravidla, jednotnou metodiku a srovnatelná data o erozních událostech napříč celou republikou. Díky tomu získáme kvalitnější podklady pro ochranu půdy i pro navrhování účinných protierozních opatření v rámci procesu pozemkových úprav,“ uvedla Svatava Maradová, ústřední ředitelka SPÚ.
Co se mění pro Státní pozemkový úřad Vyhláška nově stanovuje konkrétní postup při monitoringu eroze. SPÚ musí nejpozději do šesti pracovních dnů od zjištění erozní události provést místní šetření, zdokumentovat erozní projevy a pořídit jejich fotodokumentaci. Následně je zpracován záznam erozní události v jednotné struktuře definované vyhláškou. Nově se do monitoringu zaznamenávají:
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- přesná lokalizace erozních projevů v mapě,
- grafický zákres erozních lokalit,
- výčet dotčených dílů půdních bloků,
- druh pěstované plodiny a její vegetační stav,
- použité agrotechnické a protierozní postupy,
- údaje o příčinných srážkách, • rozsah a charakter vzniklých škod,
- informace o tom, zda erozní proces překročil hranice půdního bloku.
Sjednocení rozsahu místního šetření
Součástí šetření je také evidence faktorů, které mohou erozi urychlovat nebo zesilovat. Sleduje se například výskyt půdní krusty, kolejových řádků po zemědělské technice, nevhodně vedených brázd, příkopů, přítoku vody z okolních pozemků nebo poruch melioračních zařízení.
Evidovat se budou pouze případy s prokazatelným odnosem nebo akumulací půdy na zemědělské půdě. Naopak samotné podmáčení pozemků, kolejové stopy bez odnosu půdy nebo staré erozní projevy bez vazby na konkrétní srážkovou událost nebudou považovány za erozní událost podle vyhlášky č. 82/2026 Sb.
Důraz na dokumentaci škod
Významnou novinkou je podrobnější evidence škod způsobených erozí. Monitoring nově sleduje nejen dopady na zemědělskou půdu a plodiny, ale také škody na komunikacích, odvodňovacích zařízeních, vodních tocích, vodních nádržích, zahradách, budovách nebo kanalizační infrastruktuře. Každá zjištěná škoda je lokalizována v mapě a dokumentována fotograficky od fotografií zachycujících celkovou situaci v krajině přes detaily erozních projevů, případné akcelerátory eroze, vzniklé škody, až po stav plodin a případná realizovaná protierozní opatření. Cílem je zajistit dostatečné podklady pro odborné posouzení každé evidované události.
Přínos pro ochranu půdy a krajiny
Získaná data umožní lépe identifikovat dlouhodobě ohrožené lokality, vyhodnocovat účinnost protierozních opatření a poskytovat odborné podklady pro pozemkové úpravy i další krajinotvorná opatření. Monitoring eroze tak představuje významný nástroj ochrany zemědělské půdy, která je nenahraditelným přírodním zdrojem České republiky. Více informací najdete ZDE.
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