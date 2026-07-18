Láska (SEN): Městské firmy musí znovu sloužit Pražanům

18.07.2026 19:10 | Monitoring
autor: PV

Hospodaření městských firem bude jednou z hlavních priorit kandidáta na primátora Prahy Václava Lásky.

Láska (SEN): Městské firmy musí znovu sloužit Pražanům
Foto: Repro Facebook Milion chvilek pro demokracii
Popisek: Václav Láska (SEN 21) na Staroměstském náměstí

Právě způsob, jakým hlavní město řídí své společnosti, podle něj rozhoduje o tom, zda jsou veřejné peníze využívány efektivně a ve prospěch Pražanů. Nejvýznamnější z městských společností je Dopravní podnik hlavního města Prahy. V roce 2012 se Václav Láska podílel na právním prověřování smluv Dopravního podniku a upozornil na řadu nevýhodných obchodů. Některé z nich se tehdy podařilo zastavit a zabránit dalším škodám.

„Když jsme před lety prověřovali hospodaření Dopravního podniku, ukázalo se, co se může stát, když nad městskými firmami chybí důsledná kontrola a jasná odpovědnost. Nechci, aby Praha opakovala stejné chyby. Právě proto kandiduji na primátora. Chci vrátit do řízení městských firem odpovědnost, otevřenost a profesionální správu,“ říká Václav Láska.

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Praha prostřednictvím svých městských firem spravuje majetek a investice v hodnotě stovek miliard korun. Tyto společnosti mají zásadní vliv na každodenní život Pražanů. Podle Václava Lásky přitom často chybí dostatečná kontrola jejich hospodaření, jasná odpovědnost vedení i otevřenost vůči veřejnosti.

Program kandidátky SEN pro Prahu proto navrhuje otevřená výběrová řízení na vedoucí pozice, pravidelné nezávislé audity, zveřejňování výsledků hospodaření i měřitelné cíle pro management jednotlivých firem. Cílem je posílit odpovědnost vedení městských společností a zvýšit důvěru veřejnosti v jejich fungování.

„Praha nepotřebuje další politické války o dozorčí rady a představenstva. Potřebuje městské firmy, které budou fungovat stejně profesionálně, jako očekáváme od dobře řízených soukromých společností. O tom, kdo je povede, mají rozhodovat zkušenosti, odbornost a výsledky, ne osobní nebo politické vazby. Jen tak získají Pražané jistotu, že jejich peníze jsou využívány účelně a skutečně slouží rozvoji města,“ dodává Václav Láska.

Mgr. Václav Láska

  • BPP
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Láska , Praha , sen , volby

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