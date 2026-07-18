Lesy ČR: Odvodňovací příkopy nahradily přírodní meandry

18.07.2026 22:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Vrátit kdysi uměle upraveným korytům toků přírodní charakter, zlepšit jejich schopnost zadržovat vodu a podpořit biodiverzitu bylo cílem několika jihočeských revitalizací.

Lesy ČR: Odvodňovací příkopy nahradily přírodní meandry
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Týkaly se Dubenského a Borového potoka na Českobudějovicku, Křížového potoka a jeho přítoků na Šumavě i přítoků Chlumského potoka v chráněné krajinné oblasti Blanský les. A to celé v režii Lesů ČR v rámci programu Vracíme vodu lesu a s podporou Evropské unie.

V minulosti se řada potoků kvůli záměrnému odvodňování zemědělské půdy uměle napřímila, zahloubila a zpevnila. Dnes je ale s ohledem na klimatickou změnu nutné zadržet vody v krajině co nejvíce. Lesy ČR proto nechaly uměle vytvořená koryta zasypat nebo upravit, aby se voda při vydatnějších deštích rozlévala do okolní nivy. Výsledkem jsou mělké meandrující toky s tůněmi a mokřady, díky nimž se postupně doplňují zásoby podzemní vody a zároveň vznikají cenné biotopy řady rostlin a živočichů.

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Na Dubenském a Borovém potoce v katastrálních územích Kolný a Velechvín obnovili vodohospodáři asi 900 metrů toků a na 1500 metrech čtverečních vyhloubili tůně a mokřady. Projekt za 919 tisíc korun spolufinancovala Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Další rozsáhlé revitalizace jsou patrné na Křížovém potoce nedaleko Perneku na Šumavě a na přítocích Chlumského potoka v CHKO Blanský les. „Obnovili jsme téměř čtyři kilometry vodních toků a více než čtyři hektary údolních niv. Nově vzniklé potoční pásy jsou v zemědělské krajině cennými biotopy hmyzu, obojživelníků, ptáků i dalších živočichů. Už během realizace projektu tam byli k vidění například ropucha zelená, čejka chocholatá nebo bekasina otavní. Přestože je v oblasti pořád sucho, počet zaznamenaných vzácných druhů se zvyšuje,“ řekl Martin Poláček, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Vltavy.

Projekty za dvanáct milionů korun financoval Národní program Životní prostředí. Na přípravě a realizaci spolupracovaly Lesy ČR s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Správami CHKO Šumava a Blanský les.

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lesy , Lesy ČR , revitalizace , voda , TZ , kraj Jihčeský

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