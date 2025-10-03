HK ČR: Evropa potřebuje méně bariér na vnitřním trhu a méně regulací

Největší podnikatelská organizace v Česku to uvedla ve svém stanovisku zaslaném do konzultace Evropské komise. Hospodářská komora zdůraznila, že zavedení paralelního, byť dobrovolného, právního rámce by mohlo zásadně komplikovat podnikání zejména pro malé a střední firmy.
Takzvaný 28. režim má být podle Evropské komise dobrovolným právním rámcem vedle stávajících 27 národních úprav, který by firmám usnadnil podnikat napříč Unií podle jednotného souboru pravidel. Jeho smyslem je odstranit roztříštěnost a nabídnout podnikatelům alternativu k současnému složitému právnímu prostředí. Hospodářská komora však zdůrazňuje, že hlavní překážkou evropského trhu nejsou chybějící právní normy, ale především ochranářská opatření jednotlivých členských států, která vytvářejí překážky volnému pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu.
„Pokud členské státy samy vytvářejí překážky jednotnému trhu, není jasné, proč by právě v novém 28. režimu měly najednou projevit dostatečnou politickou vůli tato svá ochranářská opatření odstranit. Pro podnikatele by byl tento režim atraktivní pouze tehdy, kdyby skutečně zjednodušoval a sjednocoval právní podmínky pro podnikání v důležitých oblastech, například u daní, insolvencí, pracovněprávních vztahů či pro kapitálový trh. Vzhledem k politické realitě legislativního procesu v EU je to však vysoce nepravděpodobné. Navíc je otázkou, zda by 28. režim nevytvořil naopak jiné distorze v tržním prostředí a hospodářské soutěži a nezkomplikoval vymahatelnost práva,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.
Podle Zajíčka by 28. režim ve své současné podobě fakticky neutralizoval konkurenční výhody příznivějších národních právních úprav. Výsledkem by bylo, že podnikatelé raději zůstanou u stávajících národních pravidel, než aby vstupovali do rámce, který by pro ně znamenal vyšší míru nejistoty a další komplikace.
Hospodářská komora ČR dlouhodobě zdůrazňuje, že cílem musí být skutečně jednotný trh ve všech jeho základních atributech. Zavedení volitelného 28. režimu jde proti této logice a místo sjednocení vytváří paralelní struktury.
„Právě proto na evropské úrovni prosazujeme naši iniciativu Byrokratický detox. Místo přidávání nových vrstev pravidel navrhujeme zpřehlednit povinnosti a provést systémovou revizi toho, jaké povinnosti jsme na podnikatele navalili. A následně samozřejmě mnoho zbytečných regulací a nadměrné byrokracie zrušit,“ uvedl prezident Zajíček.
Připomněl, že princip tzv. tabulek povinností, který je jádrem iniciativy Hospodářské komory ČR, už v létě podpořil Evropský hospodářský a sociální výbor, když ve svém stanovisku doporučil Evropské komisi a Evropskému parlamentu, aby se srozumitelné shrnutí povinností stalo nedílnou součástí legislativních aktů Evropské unie.
