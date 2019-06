HK ČR: Podnikatelé doprovodí ministra zahraniční do Černé Hory a Bosny a Hercegoviny

Do středy se podnikatelé mohou u Hospodářské komory České republiky přihlásit k účasti v podnikatelské delegaci, která ve dnech 10. a 11. června doprovodí ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka na jeho pracovní cestu do Černé Hory a Bosny a Hercegoviny.

O cestě dnes jednala vláda. Podnikatelskou delegaci povede viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář. Jedná se o historicky první podnikatelskou delegaci doprovázející ministra Petříčka.

Po příletu v Podgorici se podnikatelé účastní Česko-černohorského podnikatelského fóra, následně budou vyjednávat s černohorskými podniky nové obchodní kontrakty. Ještě tentýž den odletí do Sarajeva. V hlavním městě Bosny a Hercegoviny proběhne také podnikatelské fórum a po návštěvě veletrhu ENERGA zaměřeného na energetiku a těžbu setkání se zástupci elektrárenské společnosti Elektroprivreda.

Podnikatelská mise je primárně zaměřena na firmy zaměřené na energetiku, infrastrukturu, technologie pro životní prostředí, vodohospodářství a případně na další průmyslové obory či služby. Do podnikatelské delegace Hospodářské komory se může přihlásit kterákoli česká firma bez ohledu na její velikost a region, v němž působí.

Co se týká Černé Hory, Evropská unie uzavřela s touto zemí dohodu o zóně volného obchodu. České firmy do země vyvážejí hlavně automobily, ale také vozidla pro údržbu železničních a tramvajových tratí. Černá Hora do České republiky vyváží automobily, hliníkové rudy a různé železné konstrukce. Příležitosti pro české firmy skýtá oblast důlního a těžebního průmyslu, neboť černohorská vláda chce v následujících letech výrazně zvýšit využití nerostných zdrojů, dále pak energetický průmysl, vodohospodářský a odpadní průmysl i služby. Cestovní ruch tvoří asi 17 % HDP země.

Česká republika do Bosny a Hercegoviny vyváží hlavně automobily, brikety, minerální oleje a potravinové přípravky. Z Bosny a Hercegoviny dovážíme uhličitany, obuv a různé impregnované textilie. I přestože je exportní riziko do této země dlouhodobě vysoké, příležitostí pro české firmy jsou dodávky technického vybavení pro zpracování dřeva, protože těžba dřeva a dřevozpracující průmysl je jedním z tamních nejdůležitějších odvětví výrobního sektoru. V posledních letech také roste poptávka po čističkách odpadních vod a kanalizací, parních kotlech a turbínách.

Psali jsme: Hospodářská komora: České učňovské školství je časovanou bombou Hospodářská komora: Češi i Maďaři stojí na rozcestí, do tří až pěti let musí kromě infrastruktury investovat do vyspělých technologií Hospodářská komora doporučuje senátorům novelu zákona o pobytu cizinců schválit v poslaneckém znění HK ČR: Obě poslední cesty Miloše Zemana do Číny měly pro náš obchod na asijském trhu obrovský smysl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva