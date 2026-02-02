Premiér Babiš: Polsko uhlí neprivatizovalo a těží ho vesele dál

Po 250 letech končí těžba černého uhlí v Česku. Smutný den pro Moravskoslezský kraj a hlavně výsledek privatizace ODS a ČSSD. Když bylo OKD na pokraji bankrotu, přesvědčil jsem jako ministr financí vládu, aby ho koupila za 70 milionů korun, půjčil jim 2,5 miliardy a tím ho zachránil. OKD začalo prosperovat a peníze státu vrátilo. Když se mu za minulé vlády dařilo, vytáhl si ministr Stanjura během dvou let 4,3 miliardy korun na dividendách a než jsme ho opět převzali, pohřbil to celé znovu.
Doufejme, že ty rezervy uhlí, které mají obrovskou hodnotu, nezničili nenávratně. Polsko uhlí neprivatizovalo a těží ho vesele dál, stejně tak Čína a další státy ve světě.
Moc bych ale chtěl poděkovat celým generacím horníků a jejich rodinám za těžkou a nebezpečnou práci, na které stovky let celý region stál. Vážím si toho.
Ing. Andrej Babiš
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.