Premiér Babiš: Polsko uhlí neprivatizovalo a těží ho vesele dál

02.02.2026 15:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke konci těžby uhlí.

Foto: Repro ČT
Popisek: Andrej Babiš

Po 250 letech končí těžba černého uhlí v Česku. Smutný den pro Moravskoslezský kraj a hlavně výsledek privatizace ODS a ČSSD. Když bylo OKD na pokraji bankrotu, přesvědčil jsem jako ministr financí vládu, aby ho koupila za 70 milionů korun, půjčil jim 2,5 miliardy a tím ho zachránil. OKD začalo prosperovat a peníze státu vrátilo. Když se mu za minulé vlády dařilo, vytáhl si ministr Stanjura během dvou let 4,3 miliardy korun na dividendách a než jsme ho opět převzali, pohřbil to celé znovu.

Doufejme, že ty rezervy uhlí, které mají obrovskou hodnotu, nezničili nenávratně. Polsko uhlí neprivatizovalo a těží ho vesele dál, stejně tak Čína a další státy ve světě.

Moc bych ale chtěl poděkovat celým generacím horníků a jejich rodinám za těžkou a nebezpečnou práci, na které stovky let celý region stál. Vážím si toho.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Psali jsme:

Lipavský: Macinka by měl odstoupit. V zájmu klidu
„Nemůžete mě vyhostit.“ Vzkaz Ukrajinky Čechům vzbudil emoce
„To mluvíte o demokraticky zvoleném poslanci?“ Šebelová se pustila do Rajchla tak, že do toho vstoupil Moravec
Děkovačka Václava Moravce. Závěr OVM vzbudil obavy

