Štěpánek (Trikolora): Dvě demonstrace aneb Proč zrušit Českou televizi

Když za Fialovy vlády demonstrovali příznivci opozice, žádnou mediální podporu u toho neměli. Když podporovatelé opozice demonstrují nyní za Babišovy vlády, televize veřejné služby nabízí přímý přenos, rozsáhlou podporu a nejrůznější podpůrné komentáře.
Televize, která se takto chová, nemá právo na existenci. Proč? Protože televize veřejné služby má sloužit všem stejně. Česká televize to nedělá, a proto jediným správným řešením je Českou televizi zrušit. Bez náhrady! Televize, která je tlampačem pouze jedné názorové skupiny, rozvrací demokracii.
Mgr. Petr Štěpánek
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek
