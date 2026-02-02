Štěpánek (Trikolora): Dvě demonstrace aneb Proč zrušit Českou televizi

02.02.2026 16:04 | Komentář
autor: PV

Když dva dělají totéž, měla by v demokratické společnosti televize veřejné služby k oběma přistupovat stejně.

Štěpánek (Trikolora): Dvě demonstrace aneb Proč zrušit Českou televizi
Foto: Hana Brožková
Popisek: Petr Štěpánek

Když za Fialovy vlády demonstrovali příznivci opozice, žádnou mediální podporu u toho neměli. Když podporovatelé opozice demonstrují nyní za Babišovy vlády, televize veřejné služby nabízí přímý přenos, rozsáhlou podporu a nejrůznější podpůrné komentáře.

Televize, která se takto chová, nemá právo na existenci. Proč? Protože televize veřejné služby má sloužit všem stejně. Česká televize to nedělá, a proto jediným správným řešením je Českou televizi zrušit. Bez náhrady! Televize, která je tlampačem pouze jedné názorové skupiny, rozvrací demokracii.

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Podvod za peníze zbrojařů. Hogenová nejen o včerejším Milionu chvilek
80 000 lidí? Na akci Milionu chvilek toho nesedí víc
Do „Epsteinovy žumpy“ padají i Bill a Hillary Clintonovi. Hrozí jim tresty
Elon Musk nečekaně zasáhl na Ukrajině. Pohrůžka z Ruska

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Štěpánek , trikolora

Katerina​ Demetrashvili byl položen dotaz

Grónsko

Vy: Iniciovali jsme sběr podpisů všech předsedů opozičních stran, abychom vyjádřili podporu Dánsku a obyvatelům Grónska. K čemu je to dobré? I kdyby se podepsala celá opozice, není klíčové stanovisko vlády? A jelikož to není poprvé, co opozice jedná jinak než vláda, tak to teď bude běžná praxe, že t...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Naprostá pravda,, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseJiří Linds , 02.02.2026 16:21:17
a velmi stručně řečená.

|  5 |  0

Další články z rubriky

Wolf (KDU-ČSL): Křivý až zákeřný dopis, který se trefuje do mých tradičních postojů

17:03 Wolf (KDU-ČSL): Křivý až zákeřný dopis, který se trefuje do mých tradičních postojů

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke komunálním volbám.